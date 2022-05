Nas bancas a edição 1169 do Tribuna da Madeira

Albuquerque não ‘deixa’ Madeira ir à “falência”

Cada ponto percentual a menos nas taxas de IVA representa uma perda de 24,5 milhões de euros para os cofres regionais, razão pela qual o Governo Regional não quer ‘mexer’ no imposto. O PS-M diz que “é tudo uma questão de prioridades”. “A do Governo Regional é continuar a alimentar uma agenda de investimentos duvidosos com dinheiro do erário público, ao invés de aliviar os orçamentos familiares dos madeirenses”, acusa Sérgio Gonçalves.

Futuro do Centro Internacional de Negócios da Madeira “em perigo”

O Grupo Parlamentar do CDS reuniu com a S.D.M. para obter um maior conhecimento da realidade atual, tendo em conta as várias áreas de atuação da Sociedade de Desenvolvimento da Madeira, como o Centro Internacional de Negócios e o Mar. “Relativamente ao Centro Internacional de Negócios, estamos verdadeiramente preocupados e esperamos que esta situação se resolva rapidamente, para que o CINM possa voltar a registar novas empresas que estão condicionadas, devido ao impasse que existe na Assembleia da República.

As redações devem ser ‘blindadas’

António Macedo Ferreira, o presidente da Direcção Regional da Madeira do Sindicato dos Jornalistas, não tem dúvidas que a Liberdade de Imprensa deve ser defendida todos os dias. Isto porque o Jornalismo é “indispensável a uma democracia moderna”, principalmente numa altura em que as redes sociais são “veículos instantâneos de todo o tipo de ‘escritas’”.

‘Grito de alerta’ por direitos laborais

Foram muitos os que se manifestaram, no passado dia 1, Dia do Trabalhador, exibindo cartazes com mensagens de alerta. Foi em frente à Assembleia Legislativa da Madeira que se deu o ponto de encontro para os manifestantes que pretendiam assinalar o Dia do Trabalhador. A manifestação, que contou com mais de uma centena de participantes, realizou um percurso pedestre pelo Funchal exibindo cartazes com mensagens de alerta em prol dos direitos laborais. Os manifestantes gritavam ‘Palavras de Ordem’ tais como: Maio está na rua! A luta continua! É justo e necessário! O aumento do salário! A saúde é um direito! Sem ela nada feito! 35 horas! Para todos sem demoras! A luta continua! Nas empresas e na rua! Paz sim! Guerra não!

“Desleixo generalizado” em São Martinho

O PS apresentou um voto de protesto pela falta de limpeza da freguesia por parte do executivo. Cátia Pestana refere que São Martinho “perdeu o brilho de outros tempos”.

“Todas as pessoas podem se integrar nos projetos”

Afirma Hugo Andrade, Presidente da Associação Artística de Solidariedade Social ‘Olho.te’

Independência das mulheres “ainda é carregada de intimidações”

Fazer ninar uma filha é exterminar o vespeiro do machismo enquanto ela dorme, porque ao acordar sentirá a essência de ser menina mulher no mundo de igualdade, segurança e liberdade. Seria isso uma utopia materna feminista? Indubitavelmente, os fatos e estatísticas demonstram que ser mulher é viver em riscos constantes, um estado de guerra ao qual nos sentimos ameaçadas a todo tempo, somos consideradas objetos e assediadas, violentadas e violadas até nas garantias mínimas e, inclusive, mortas pela condição do nosso gênero. Definitivamente, ser mulher dá um frio na alma e um medo valente de transpor tudo que nos aprisiona.

