Nas bancas a edição 1173 do Tribuna da Madeira

Açores recusam “exemplo” da Madeira

Arquipélago quer afastar “massificação” e ser “referência do turismo de natureza”. O Governo Regional dos Açores recusa a ideia de existir “capitalismo selvagem” ou “turismo de massas” no arquipélago. Como termo de comparação, a secretária regional do Turismo, Berta Cabral, deu o exemplo da Madeira. “Não quero, e penso que maioria dos açorianos não quer, transformar os Açores numa Madeira ou nas Canárias”, disse Nuno Barata, deputado da Iniciativa Liberal, partido que tem um acordo de incidência parlamentar com o PSD na Assembleia Legislativa.

Albuquerque quer “bom senso”

Os efeitos do “turismo de massas” na degradação da qualidade do destino Madeira tem preocupado agentes ligados ao sector. O Governo Regional diz que já tem um plano para disciplinar os acessos nos principais pontos turísticos da ilha. O «Turismo» vai ser, a 21 de Junho, o tema em debate na Assembleia Legislativa.

“Sustentabilidade” é palavra de ordem

Cidades como Veneza, Barcelona, Amesterdão e Dubrovnik viram-se obrigadas a limitar os acessos de turistas quando surgiram problemas causados pela “massificação”. Numa altura em que a Madeira está confrontada com ‘overbooking’, há quem considere que o arquipélago deve olhar para os exemplos de outros destinos e ter em atenção a “sustentabilidade do crescimento turístico”. A cobrança de taxas, uma das medidas, já é uma realidade em vários pontos do país.

Ciclovia já foi ‘desmanchada’

As obras em curso terminam em Julho e representam um investimento de 150 mil euros.

O Porto Santo “é um destino muito especial”

Afirma José Lopes, Diretor Geral da easyJet Portugal. O primeiro voo de Lisboa para o Porto Santo foi inaugurado nesta quinta-feira.

Rodrigues reúne com Santos Silva

O Presidente do parlamento madeirense vai reunir, esta sexta-feira, dia 3, com o Presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, para abordar “as questões relacionadas com a Autonomia da Madeira e dos Açores”.

Teleférico “Irá desfigurar uma área protegida”

A Iniciativa Liberal manifestou-se sobre o projecto do Teleférico no vale do Curral das Freiras. Segundo o comunicado enviado à redação: «O Instituto de Florestas e Conservação da Natureza é o promotor do concurso do projecto do Teleférico no vale do Curral das Freiras, Boca da Corrida e Montado do Paredão. Projecto que irá desfigurar uma área protegida com uma paisagem única, para além de ameaçar as zonas de nidificação duma ave endémica em risco, a Freira da Madeira.

Polícias estão “indignados”

A Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP), após a divulgação do Relatório Anual de Segurança Interna (RASI) 2021 e da aprovação do Orçamento de Estado (OE) 2022, transmitiu, esta quarta-feira, em ofício ao Ministério da Administração Interna a sua indignação perante a falta de respeito do Governo para com os profissionais das forças de segurança.

Reclamações dos consumidores disparam

Segundo o Estudo do Portal da Queixa que traça ‘Perfil do Consumidor Atual’, o número de consumidores que reclama dispara para 80% em quatro anos.

Quercus atribui «Qualidade de Ouro» a 440 praias

A Madeira teve mais 5 praias galardoadas. O número é considerado o maior de sempre. Na Madeira registou-se a subida de 5 praias galardoadas.

“Tento sempre dar o meu melhor”

Guilherme Freitas conquistou o título de vice-campeão nacional de iniciados em esgrima.

