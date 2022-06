Nas bancas a edição 1176 do Tribuna da Madeira

Selvagens terão vigilância com drones

A fiscalização das áreas marítimas da Madeira deverá ser, a partir do próximo ano, feita com recurso a novas tecnologias. Estão a ser desenvolvidos drones na Madeira que as Forças Armadas planeiam usar na actividade militar e na fiscalização do território. Parte dele é a Reserva das Selvagens, onde a rendição já mereceu queixas de polícias marítimos e vigilantes da natureza.

Barreto quer afirmar o CDS como partido de poder

Centristas madeirenses vão este fim-de-semana para Congresso. Rui Barreto apresenta-se amanhã e domingo no XVIII Congresso Regional do CDS/PP-Madeira com a ideia de reforçar a unidade do partido e apresentá-lo como uma marca de credibilidade e confiança. A estabilidade é para ser concretizada com a introdução de “novas ideias e novos modelos na governação da Madeira”.

Falta coordenação entre Governo e Câmara

Na reunião semanal do exclusivo municipal, a equipa da Confiança manifestou a sua preocupação sobre as dificuldades de congestionamentos ao trânsito que já se fazem sentir nas imediações do Centro de Saúde do Bom Jesus, na sequência da decisão de, a partir da passada segunda-feira, abrir um serviço de urgência complementar naquele local. A vereação lamenta a falta de coordenação entre a Secretaria Regional da Saúde e Protecção Civil e a Câmara Municipal, considerando que este Centro de Saúde está implantando numa artéria com forte afluência de viaturas automóveis e está localizado junto a um grande estabelecimento de ensino, prevê-se que o incremento da afluência de utentes condicionará a fluidez de trânsito nas artérias circundantes.

“O Governo não pode assobiar para o lado”

Foram apresentadas medidas contra aumento do custo de vida. O Bloco de Esquerda esteve no mercado do Estreito de Câmara de Lobos em contactos com a população e com os comerciantes locais.

Entre uns e outros há uma preocupação comum que é o do aumento generalizado e contínuo dos preços dos produtos dos bens de primeira necessidade.

Vinho Madeira reforça aposta no mercado asiático

O Vinho Madeira foi promovido novamente no continente asiático, através do Instituto do Vinho, Bordado e Artesanato da Madeira (IVBAM), com uma forte presença na ‘Grande Prova de Vinhos de Portugal’ em Tóquio, no Japão.



Grandes “perspectivas” para o turismo

O presidente do Governo Regional (GR) disse que Abril foi o melhor mês de Abril dos últimos dois séculos de turismo na Região Autónoma da Madeira (RAM). A garantia de Miguel Albuquerque foi deixada no debate mensal de terça-feira que também levou à Assembleia Legislativa da Madeira (ALM) o secretário regional de Turismo e Cultura (Eduardo Jesus) e a Secretária Regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas (Susana Prada).

Políticas Desportivas nas ‘Sextas’ do PS

As Políticas Desportivas na Região Autónoma da Madeira constituem a temática da segunda iniciativa ‘Sextas Parlamentares’, promovida pelo Grupo Parlamentar do PS, que se realiza esta sexta-feira, dia 24, pelas 10 horas. Depois de, recentemente, terem dado o arranque a esta iniciativa, com o tema ‘Escola Inclusiva na Era Digital’, os socialistas irão desta feita abordar as questões relacionadas com as políticas desportivas na Região, sendo que, para o efeito, irão contar com a participação de Jorge Soares, diretor do curso de Licenciatura em Educação Física e Desporto da Universidade da Madeira (UMa).

Estrangeiros com interesse no Porto Moniz

Um estudo do idealista aponta que são estes que dominam a procura de casa em 10 concelhos portugueses com menos de 5.000 habitantes.

Toxicodependência traz à Madeira o diretor-geral do SICAD

João Goulão, diretor-geral do Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências é o orador convidado da Assembleia Legislativa da Madeira, para uma conferência sobre a toxicodependência e as políticas adotadas em Portugal para minimizar este problema social e de saúde pública.

“Esculpido no Paraíso” apresenta trabalhos inéditos

A obra é da autoria de Ana Maria Andrade. O seu mais recente livro “Esculpido no Paraíso” será apresentado a 28 de junho, no Museu Casa da Luz. A obra, que destina-se a todo o tipo de leitor, apresenta trabalhos inéditos esculpidos ao longo de quatro anos de trabalho e pesquisa.

