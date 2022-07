Nas bancas a edição 1181 do Tribuna da Madeira

PS-M acusa Funchal de “negligÊncia”

A cidade do Funchal recebeu, nos últimos sete anos, um importante galardão atribuído pela Associação Bandeira Azul da Europa. O actual executivo municipal não apresentou candidatura à Bandeira Verde ECOXXI. Para o PS-M, representa uma “total falta de preocupação para com a cidade e o futuro da sua população”.

Chão da Lagoa contra o “colonialismo”

Albuquerque diz que compromissos políticos do PSD-M foram “integralmente cumpridos”. O “impossível não existe para o PSD-M” e é por isso que o partido quer continuar a “obra monumental de 44 anos”. No regresso à Festa do Chão da Lagoa, Miguel Albuquerque apontou baterias à reeleição em 2023 e afiançou que, para isso, há que “voltar a vencer os socialistas colonialistas, que estão e sempre estiveram contra a Madeira”. Para Luís Montenegro, recentemente chegado à liderança nacional do PSD, Albuquerque é “um exemplo” do que o partido quer para os seus “quadros”.

NRP Sagres visita o Funchal

O NRP Sagres visita o Porto do Funchal no período de 29 de julho a 1 de agosto de 2022. O planeamento da viagem, para além do Porto do Funchal, inclui ainda estadias em Salvador da Baía, Rio de Janeiro e Mindelo (Cabo Verde). A viagem decorre entre 24 de julho e 20 de outubro, com uma duração total de 88 dias.

Centro Hípico

“Fazia falta para o Porto Santo”

O gosto de Henrique Drumond pelos cavalos surgiu aos 17 anos de idade quando trabalhou como tratador no Centro Hípico do Porto Santo, onde deu os primeiros passos de inicio à equitação.

Começou como tratador e hoje é cavaleiro internacional. Teve de sair da Ilha Dourada porque não tinha futuro numa carreira desportiva no hipismo. Hoje tem um rol de prémios conquistados e regressa a casa para estar presente na remodelação do espaço onde tudo começou.

Madeira e Açores devem “trabalhar em conjunto”

Foi na sessão de encerramento do 25º Congresso Regional do PSD/Açores que José Prada – em representação do Presidente do PSD/Madeira, Miguel Albuquerque – sublinhou o bom relacionamento existente entre os Governos Regionais da Madeira e dos Açores e os seus respetivos Grupos Parlamentares eleitos. O Secretário-geral do PSD/Madeira apelou à continuidade do trabalho conjunto que tem vindo a ser desenvolvido entre estas duas Regiões, fundamental para a defesa da Autonomia e dos direitos dos povos insulares “que o Governo da República teima em negligenciar”.

“Descriminação” na XXXI Regata de Canoas

A UMAR Madeira manifestou a sua indignação pela “discriminação de desportistas do sexo feminino” na XXXI Regata de Canoas, no âmbito da Semana do Mar. O evento é organizado pela Câmara Municipal do Porto Moniz e decorrerá no dia 31 de julho, pelas 15 horas.

Reclamações no turismo aumentam

Sites de reservas e companhias aéreas lideram reclamações dirigidas do setor. Problemas com reembolso de reservas e utilização de vouchers são queixas principais. Férias à porta? 5 Dicas do Portal da Queixa.

RALI É Prova de “referência”

A 63ª edição do Rali Vinho da Madeira vai para a estrada de 4 a 6 de agosto. A 63ª edição do Rali Vinho da Madeira apresenta algumas alterações relativamente aos anos anteriores. Bastante saudado é o regresso da classificativa da Avenida do Mar – Centro Internacional de Negócios da Madeira, que abre o itinerário na tarde de quinta-feira, 4 de agosto. Disputada nas faixas sul e norte da avenida que a nomeia, com passagem por outros arruamentos limítrofes, esta prova especial terá este ano uma extensão de 2,18 km e tem partida marcada para as 19:30.

Projecto da CMF é “ultraje” aos funchalenses

A “aprovação relâmpago”, na quinta-feira, de um projecto da Câmara Municipal do Funchal (CMF) que “visa gastar quase 5 mil euros em jogos de computador e tecnologia de criptomoedas” mereceu voto contra da coligação «Confiança». Os motivos que estiveram em causa na decisão foram os “contornos pouco claros” sobre o “papel” da autarquia e o “benefício para os funchalenses” do projecto que “alegadamente” será financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

