Nas bancas a edição 1190 do Tribuna da Madeira

“É preciso evitar criar duas ilhas”

A Madeira é a terceira em sete regiões do país no que respeita ao valor mediano de avaliação bancária. No Funchal, Câmara de Lobos e Santa Cruz, em Agosto de 2022, fixou-se nos 1.645, 1.392 e 1.269 euros por metro/quadrado, respectivamente. O Governo Regional já reconheceu que “vivem-se tempos de grande tensão” no sector da habitação e que “tenderão a agudizar-se porque os preços no mercado imobiliário não param de aumentar”. O Presidente da Assembleia Legislativa alerta para a possibilidade de passar a existir uma ‘ilha resort’ e uma ‘ilha-gueto’.

PS defende criação da Polícia Municipal

O Grupo do Partido Socialista na Assembleia Municipal do Funchal vai propor, na reunião desta sexta-feira, a criação do Corpo de Polícia Municipal e a gratuitidade dos transportes públicos para os residentes no concelho. Conforme explica Andreia Caetano, ao propor a criação do Corpo de Polícia Municipal, o PS pretende que o concelho do Funchal esteja munido de um instrumento que visa dar uma melhor resposta na área da fiscalização e ocupação do espaço público, nas questões relacionadas com o policiamento e com o trânsito, num trabalho desenvolvido conjuntamente com o Comando Regional da Polícia de Segurança Pública e demais autoridades competentes.

Madeirenses Agraciados com o Grau de Cavaleiro

O presidente da Real Associação da Madeira e do Porto Santo, João da Cunha Paredes, refere que, com esta distinção, os quatro madeirenses nomeados tomam parte ativa na receção e acompanhamento de Sua Alteza Real, Dom Duarte de Bragança, bem como de outros membros de famílias reais estrangeiras, nas suas deslocações à Região Autónoma da Madeira.

Turismo foi alvo de quase 4000 queixas este ano

O setor do Turismo foi alvo de 4000 reclamações desde o início do ano, revela uma análise do Portal da Queixa por ocasião do Dia Mundial do Turismo, assinalado a 27 de setembro. Os consumidores queixam-se principalmente das companhias aéreas e dos sites de reserva de viagens. A eDreams, a TAP e o Booking estão no pódio das entidades com mais reclamações. O número de reclamações dirigidas ao setor do Turismo está a aumentar, conclui um estudo do Portal da Queixa realizado no âmbito do Dia Mundial do Turismo, que se assinala esta semana (27 de setembro).

“Não há nenhuma situação criminal”

Fiscalizações da Segurança Social só eram feitas depois de denúncia. Os acordos com o Instituto de Segurança Social da Madeira, que abrangem medidas como a cedência de instalações às Instituições Particulares de Solidariedade Social, vão passar de 5 para 20 anos.

“Deu um tiro certeiro em ambos os pés”

José Manuel Rodrigues é desafiado a manifestar-se contra obras do Governo. O PPM-M pediu a José Manuel Rodrigues que se manifeste contra algumas obras previstas pelo Governo Regional. Diz que o partido a que pertence o presidente da Assembleia legislativa faz parte do Executivo que “está a betumizar a ilha de lés a lés” e a “destruir a ‘Pérola do Atlântico’”.

Porto Moniz – Celeridade nas obras do Porto de Abrigo

A Câmara Municipal de Porto Moniz, na defesa dos pescadores e das empresas marítimo-turísticas do concelho, lamenta a falta de celeridade da Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira (APRAM) nas obras que decorrem no Porto de Abrigo do Porto Moniz. A empreitada, de acordo com um primeiro edital cuja divulgação foi solicitada pela APRAM, decorreria entre 18 de fevereiro de 2022 e 25 de abril de 2022, mas o que se veio a verificar é que, na data prevista para o fim da obra, não só a empreitada não estava concluída como ainda nem se havia iniciado.

“Sentimento de dever cumprido”

Comandante da ZMM destaca papel do Exército na pandemia. Pedro Sardinha chegou à Região Autónoma em Dezembro de 2019 e, poucos meses depois, enquanto comandante da Zona Militar da Madeira (ZMM), foi chamado a colaborar no plano de combate à Covid-19. Ultrapassada essa fase mais crítica, e num momento que é de despedida, o Major-General não tem dúvidas que as actividades desenvolvidas pelos militares durante a pandemia são a prova de que “o Exército é uma instituição credível, moderna, atractiva e de elevada prontidão e competência”.

Compensação financeira aos armadores

O Secretário Regional de Mar e Pescas, Teófilo Cunha, celebrou, durante esta semana, vinte e dois contratos-programa com os armadores profissionais, cujas embarcações possuem motor a gasolina, na Região Autónoma da Madeira. O Governo Regional da Madeira, mediante a publicação da Resolução n.º 885/2022, de 23 de setembro, veio aprovar a criação do Regime de Compensação Financeira aos armadores de pesca profissional, cujas embarcações possuam motor a gasolina.

D. José Tolentino vai coordenar a rede escolar católica

Cardeal madeirense assume cargo de Dicastério da Educação e Cultura do Vaticano. O Presidente da República manifestou o “mais profundo regozijo” pela nomeação de José Tolentino de Mendonça para prefeito do novo Dicastério para a Cultura e Educação do Vaticano. Com a nomeação do Papa Francisco, o cardeal madeirense passa a ser responsável pela rede escolar católica do mundo inteiro.

A Zona Franca “não tem servido” a economia da Madeira

José Gusmão afirma que serve, essencialmente, para que as empresas criem sedes fictícias para fugirem às suas obrigações fiscais.

Adquira o Semanário Tribuna da Madeira em formato (PDF). Informação independente por apenas 2 €. assinaturas@tribunadamadeira.pt ou na loja online