Associação Raquel Lombardi promove 2ª Conferência Internacional de Saúde e Inclusão

A Associação Cultural e de Solidariedade Social Raquel Lombardi, instituição de utilidade pública, em parceria com a Escola Superior de Enfermagem São José de Cluny e com o Instituto Superior de Administração e Línguas – ISAL e a Ponte Editora organiza a 2nd International Conference on Health and Inclusion, – Madeira Island 2022 dedicada aos temas “Saúde na Era Digital” e “Educação e Inclusão”.

Esta 2ª edição do evento irá decorrer nos próximos dias 7 e 8 de novembro, nas instalações da Escola Superior de Enfermagem São José de Cluny (sob o tema Health in the Digital Era) e no Instituto Superior de Administração e Línguas (sob o tema Education and Inclusion), respetivamente. A entrada é livre.

Em exclusivo ao Tribuna da Madeira, a organização informa que a conferência terá início às 14h15 no dia 7 de novembro contando com a intervenção de abertura de Rafaela Fernandes, Presidente do Conselho de Administração do SESARAM.

Esta conferência, que “pretende ser um fórum aglutinador de pensamento técnico-científico das áreas em estudo” irá contar com mais de duas dezenas de prestigiados “Keynote Speakers”, professores universitários, investigadores e profissionais, técnicos com um percurso consolidado e transdisciplinar, nas várias áreas em debate.

Destacam-se os primeiros nomes, agora revelados: José Luís Casanova, Doutor em Sociologia, Professor Associado no ISCTE-IUL, Instituto Universitário de Lisboa e investigador no CIES-IUL; Fernando Fernandes, Médico Especialista em Cirurgia Geral, com atividade na área da Senologia, foi Professor Universitário (1970-1980) e Assistente Hospitalar Graduado no Instituto Português de Oncologia (1980-2003); Alberto Rocha, Professor Adjunto Convidado no Instituto Superior de Ciências Educativas do Douro, no Departamento de Educação. Especialista em Formação no Ensino Especial-Domínio Cognitivo e Motor; Eduardo Leite, Doutor em Gestão, Vice Presidente da Escola Superior de Tecnologia e Gestão, Professor Auxiliar na Universidade da Madeira e Diretor da Ponte Editora; Sancha de Campanella, Vice-Diretora Geral do ISAL, Advogada e Professora do Ensino Superior, Membro da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados, Doutoranda em Ciências Económicas e Empresariais; Cândida Carvalho, Coordenadora do Pólo do Funchal do Centro de Estudos de Bioética, Doutoranda em Direito; Mustafá Altunsoy, Instrutor e Investigador na Universidade de Gazi, Turquia; Graça Faria, Psicomotricista na Secretaria Regional de Educação, Investigadora e Coordenadora da Secção Regional da Madeira da Associação Portuguesa de Psicomotricidade; Raquel Lombardi, Presidente da ACSS Raquel Lombardi e Docente do Ensino Básico; Diogo Goes, Diretor de Departamento de Ciências Humanas e Sociais do ISAL, Investigador e Professor Assistente no Ensino Superior e Membro do Conselho Editorial Consultivo, da Assertiveness, Clarity, and Positivity in Health Literacy, publicada pela IGI Global (com edição de Cristina Vaz de Almeida e Susana Ramos), entre outros oradores a revelar brevemente. O programa completo será revelado brevemente.