Nas bancas a edição 1196 do Tribuna da Madeira

“Parece que vivemos no paraíso”

A visão do Governo Regional sobre a realidade económica da Região Autónoma da Madeira, segundo a oposição na Assembleia Legislativa, não se coaduna com a taxa de risco de pobreza, a taxa de desemprego e o poder de compra dos madeirenses. Miguel Albuquerque garante que o seu executivo “está bem ciente” dos impactos que estão a ser sentidos pelas famílias, pelas empresas e pelos cidadãos mais fragilizados.

Região não está a dar respostas ao Empobrecimento

Edgar Silva reuniu com a responsável pela CASA, Sílvia Ferreira, para uma análise sobre o agravamento das condições de vida e do empobrecimento que está em curso na RAM. Afirma que “é necessário um Centro de Emergência Social”.

ALM vai debater habitação com ‘urgência’

PCP, PS e JPP votaram a favor da realização de um debate de urgência na Assembleia Legislativa sobre os problemas colocados aos madeirenses ao nível da habitação. A estratégia do Governo Regional tem sido apontada como “completamente desadequada” e “incapaz de dar resposta à actual realidade no arquipélago”. Os milhões do PRR que vão ser investidos até 2026 resolvem 30% das carências.

Confiança quer esclarecimentos sobre obra na Formosa

Na sequência da abordagem efectuada por vários munícipes junto da equipa da Confiança sobre o encerramento inadvertido do túnel da Doca do Cavacas, os vereadores deslocaram-se ao local confirmando tal facto, e constando a existência de maquinaria pesada em trabalhos no calhau da Praia Formosa. Informalmente, foi transmitido aos autarcas da Confiança que os trabalhos em curso seriam da responsabilidade de um empreendimento hoteleiro, e teriam como objectivo a reposição parcial da promenade que ali existiu e foi sendo destruída ao longo dos anos pela acção do mar (levadias).

Milhares de Empresas em situação “potencialmente explosiva”

A CPPME – Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas acaba de chamar à atenção do Governo Português, através do Secretário de Estado de Tesouro, para a situação potencialmente explosiva em que se encontram as Micro, Pequenas e Médias Empresas que subscreveram os financiamentos e as linhas de crédito amplamente impingidas pelo governo, como forma de enfrentar as dificuldades provocadas pela pandemia ou outras situações de calamidade.

100 T-shirts ‘contra’ a Aquacultura

A iniciativa cívica foi promovida pelo jurista Flávio Sousa e teve por objetivo fomentar entre os jovens a discussão sobre a atividade aquícola na Madeira.

Brito discorda de cedência do património municipal

O vereador do PS na Câmara Municipal do Porto Santo considerou que o modelo adotado para a requalificação da zona da Fonte da Areia devia basear-se na cooperação técnica e financeira entre o Governo Regional e a autarquia, e não através da cedência do património municipal. O assunto foi a reunião de Câmara, na manhã desta segunda-feira, tendo Miguel Brito optado pela abstenção, não por discordar da necessidade de requalificação do espaço, mas pela forma como este processo está a ser conduzido.

Mercado britânico “é extremamente importante”

O presidente do PS-Madeira participou na Feira de Turismo de Londres, certame que decorreu até esta quarta-feira e que junta na capital inglesa agentes do setor oriundos de diversos países e regiões. Nesta que é uma das maiores feiras de turismo do mundo, Sérgio Gonçalves aproveitou a oportunidade para contactar com os agentes do setor e com os operadores, tendo também em conta o facto de o Reino Unido ser um dos principais mercados emissores de turistas para a Região Autónoma da Madeira.

O imbróglio dos navios Ferry em Portugal

A mobilidade marítima entre a Madeira e o Continente, oferecida pela Naviera Armas desde 2008 até Janeiro de 2012, semanalmente, anual, em que, infelizmente a APRAM-Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, S. A, cobrava de taxas portuárias, um milhão e duzentos mil euros ano, e… em janeiro de 2012, aumentou as mesmas em 15%, concorrendo para o afastamento do referido armador de Portugal. Agora, com a visita do Presidente Ramos Horta a Portugal, referiu-se que foi enganado na construção do ferry “HAKSOLOK” em Portugal, no estaleiro da Figueira da Foz, significa “felicidade” em timorense. Timor-Leste investiu 11,8 milhões de euros em 2021 no estaleiro naval na Figueira da Foz.

Rotários vão manter prestação do “serviço humanitário”

O Governador do Distrito Rotário 1960 garantiu, nesta segunda-feira, dia 7, estar atento à realidade social da Madeira, e manifestou todo o empenho para manter a ação dos rotários na prestação do “serviço humanitário” e no “apoio às comunidades locais e às instituições”. As afirmações foram proferidas por Vítor Cordeiro, após a audiência de apresentação de cumprimentos ao Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues.

