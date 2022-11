Nas bancas a edição 1197 do Tribuna da Madeira

Espadeiros com renovação ‘forreta’

A evolução a bordo dos barcos de pesca de peixe espada preto, ao longo dos últimos 40 anos, foi “quase nula”. Perante a “necessidade urgente” de renovar a frota, o Governo Regional inscreveu uma verba para esse fim no Orçamento Regional para 2023. Ricardo Lume, deputado do PCP na ALM, diz que o valor é “insuficiente”.

Governo Regional “acorda tarde” para o problema da pobreza

O PS-Madeira concorda com a realização de um estudo sobre a pobreza na Região, realidade para a qual tem vindo, aliás, a alertar ao longo de anos, sem que o Governo Regional reconhecesse o problema. Favoráveis à realização deste diagnóstico – anunciado na comunicação social – os socialistas consideram, contudo, que esta decisão peca por tardia, já que, entretanto, ao longo destes anos de negacionismo do Executivo, a situação de milhares de madeirenses veio a agravar-se substancialmente. “Não há dúvida nenhuma de que é preciso conhecer o tecido social da Região, de que é necessário conhecer a dura realidade dos madeirenses que estão a atravessar este flagelo que é a pobreza e a exclusão social”, afirma o líder parlamentar do PS, esclarecendo que “quem sempre negou” que havia a necessidade de fazer este diagnóstico foi o Governo Regional.

Fiscalização “mais transparente” das políticas públicas autárquicas

A Associação Nacional de Assembleias Municipais (ANAM) levou, no passado dia 9, à 5ª. Comissão Parlamentar de Finanças e Orçamento algumas das questões que têm vindo a limitar o exercício das Assembleias Municipais, numa altura em que se encontra a decorrer a transferência de competências para os Municípios, a qual pressupõe responsabilidades acrescidas para as Assembleias Municipais, enquanto órgão deliberativo e, essencialmente, fiscalizador.

«Joga Pelas Crianças» apoia Liga Portuguesa Contra o Cancro

Será no próximo dia 17 de dezembro, sábado, que se realizará um jogo de futebol solidário, que tem como objetivo apoiar este ano a Liga Portuguesa Contra o Cancro na angariação de fundos para o seu trabalho no terreno. Esta iniciativa contará com a participação de nomes emblemáticos do futebol nacional e figuras públicas. O apito vai fazer-se ouvir no Estádio do Marítimo. Este será o pontapé de saída de um jogo de futebol particular, que reunirá vários ex-futebolistas e figuras públicas do panorama nacional.

Renda média aumenta em todas as tipologias

As casas de tipologia T5+ tiveram o maior aumento de renda em outubro (+31%) em relação ao mesmo mês de 2021, fixando-se em 4.323€, seguidas pelos T4, que aumentam +28% para 2.567€. Os dados são do Imovirtual, portal com o maior número de imóveis em Portugal, que acaba de divulgar um estudo, baseado em dados disponíveis na plataforma, sobre arrendamento face ao período homólogo e ao mês anterior. No geral, em outubro, todas as tipologias revelam um aumento da renda média, face ao ano anterior, com encarecimento de +12% nos T2, que passam a ter uma renda média de 1.017€, seguindo-se um aumento de +10% nos T1, que passam a custar mensalmente 803€. Os T3 (+5%) e os T0 (+3%) revelam aumentos mais ligeiros, com as rendas a fixarem-se, respetivamente, em 1.365€ e 660€.

Bordado Madeira em destaque no ‘Homo Faber Guide’

Em 2018, a convite do Instituto do Vinho Bordado e Artesanato da Madeira (IVBAM), duas bordadeiras madeirenses, Ana Lemos e Ana Luísa Santos, representaram o Bordado Madeira, num grandioso evento realizado em Veneza, o ‘Homo Faber’ – a primeira grande exposição cultural dedicada ao artesanato europeu. No seguimento desta participação do Bordado Madeira surgiu agora a oportunidade de destacar o trabalho das bordadeiras madeirenses no ‘Homo Faber Guide’, que é um projeto assinado pela Michelangelo Foundation for Creativity and Craftsmanship, organização sem fins lucrativos, com sede em Genebra, cuja missão é dar destaque e preservar a mestria do artesanato.

Governo “mantém a política do betão”

PS-M diz que ORAM 2023 indicia “as mesmas políticas de sempre”. | Pág. 4 e 5O PIDDAR para 2023 tem uma dotação na ordem dos 775 milhões de euros e aloca 313 milhões à Secretaria Regional dos Equipamentos e Infraestruturas. É 40 % do valor que o Governo Regional tem destinado a investimentos. Para o presidente do maior partido da oposição, Sérgio Gonçalves, tal “significa mais cimento, mais betão e as mesmas opções de sempre”.

Turismo na RAM “O que conta são os prémios do clique”

A Iniciativa Liberal Madeira (ILMadeira) manifestou-se sobre o turismo na Região Autónoma da Madeira (RAM). Segundo o comunicado enviado à redação, esta quarta-feira: «Confirmam-se os piores cenários da operação Inverno no que toca a cancelamentos, mais concretamente, a partir de Janeiro. Essa quebra é mais significativa com o mercado alemão, mas é de prever que o mesmo aconteça com outros mercados como o inglês, por via da crise inflacionista e de energia em que vivemos.

ANACOM aplica coimas em mais de 15 milhões

A ANACOM decidiu aplicar coimas no valor global de mais de 15 milhões de euros aos quatro principais operadores de comunicações eletrónicas, MEO, NOS, Vodafone e Nowo, por terem adotado comportamentos suscetíveis de violar as regras legais aplicáveis à comunicação de alterações dos preços contratados em relação a um elevado número de assinantes, dos quais resultou a prática de contraordenações graves, e por não terem prestado informações à ANACOM.

“Um poema nunca está acabado”

Rosa Mendonça vai apresentar o seu mais recente livro, editado por O Liberal, denominado “GirasSol”. A autora refere que toda a sua viagem ao longo do livro materializada em expressão escrita “fala do meu caminho espiritual e das pessoas que contribuíram para o mesmo, naquilo que me tornei e sou hoje”. Sobre o “GirasSol”, afirma “que as pessoas sintam o meu livro como seu”.

Adquira o Semanário Tribuna da Madeira em formato (PDF). Informação independente por apenas 2 €. assinaturas@tribunadamadeira.pt ou na loja online