Nas bancas a edição 1200 do Tribuna da Madeira

O orçamento da Assembleia Legislativa da Madeira para 2023 inclui cerca de 1,8 milhões para o pagamento de subvenções vitalícias a antigo detentores de cargos políticos. Abolidas em Junho de 2005, consideradas “privilégios injustificados” pelo governo de José Sócrates, mantiveram-se para quem já tinha direitos adquiridos.

Governo Regional “não encontra as medidas políticas necessárias”. A apreciação das propostas de ORAM e PIDDAR para 2023 vai acontecer nos dias 12 a 15 de Dezembro na Assembleia Legislativa da Madeira. O maior partido da oposição diz que o Governo Regional ”não cumpriu quase metade das promessas que fez à população para este mandato” e que o ORAM para o próximo ano também “não responde” às dificuldades sentidas pelos madeirenses.

Miguel Silva Gouveia insiste na implementação da Polícia Municipal do Funchal. O vereador na CMF, pela Coligação Confiança, defende que esta é fundamental para combater a criminalidade no concelho e garantir a segurança da população. Destacando a área da fiscalização, policiamento e trânsito, aponta as 10 competências cruciais destes elementos.

Cana-de-açúcar leva a nova troca de acusações com a Secretaria da Agricultura. O Governo Regional diz que existe “margem” e que os engenhos já foram sensibilizados para a necessidade de aumento do preço pago ao produtor de cana sacarina. Uma garantia da Secretaria Regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural que surge após nova troca de argumentos com o partido Juntos Pelo Povo. É uma ‘guerra’ que também já passou pelo sector da banana.

A presidente do município da Ponta do Sol, Célia Pessegueiro, pediu aos jovens do concelho que sejam ativistas cívicos.

A easyJet inaugurou, no passado dia 4 de dezembro, a sua nova rota a partir do Funchal com destino a Milão Malpensa, com bilhetes a partir de 29,49 euros. Este novo trajeto, realizado às quartas-feiras e domingos (duas frequências semanais), marca o início das operações entre a Madeira e Itália e o alargamento crescente da sua rede.



Foram destruidos e furtados dezenas de prumos de guarda do percurso pedestre.

O projeto ‘Sénior Saudável’, que resulta de uma parceria entre a Universidade Sénior e o Centro de Saúde da Ribeira Brava, já arrancou. Este primeiro encontro abordou o tema da Vacinação e juntou o autarca Ricardo Nascimento, a enfermeira chefe do SESARAM, Fátima Fernandes, e as enfermeiras do Centro de Saúde da Ribeira Brava, Helda Andrade e Márcia Silvado que abordaram a importância da vacinação e desmistificaram os preconceitos existentes nesta vertente da saúde.

A Bordal, em coprodução com a Câmara Municipal do Funchal, promove a 7ª edição da exposição “Mesas de Natal com Bordado Madeira”, com abertura oficial a 14 de dezembro, no Teatro Municipal Baltazar Dias.

