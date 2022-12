Nas bancas a edição 1201 do Tribuna da Madeira

Orçamento “realista” que “pouco difere do anterior”

‘Portas abertas’ a projetos de Reinserção Social

Missa do Parto – A tradição madeirense celebrada em Lisboa

UMAR Madeira Lança campanha sobre Direitos Humanos

Manuais gratuitos só em 2023 “demonstra um Governo Regional atrasado no tempo”

Capela “abandonada” e em “risco de ruir”

“Sete anos sem que o Estatuto da PSP seja cumprido”

A Madeira quer estar na rota tecnológica

Concelho do Funchal – Juntas de Freguesia vão receber 2,2 milhões de euros

O Orçamento da Região Autónoma da Madeira (ORAM) e Plano e Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento para 2023 (PIDDAR) foram aprovados segunda-feira, na generalidade, com os votos favoráveis do PSD e do CDS-PP, os votos contra do PS, e a abstenção do JPP e do PCP. Os partidos da oposição representados na Assembleia Legislativa da Madeira (ALM) apresentaram mais de 300 propostas de alteração ao documento, que os deputados da 2.ª Comissão Especializada Permanente de Economia, Finanças e Turismo discutiram e aprovaram, na especialidade, com os votos favoráveis do PSD e do CDS/PP. A votação final global aconteceu ontem, quinta-feira.A vereadora com o pelouro da Área Social, Helena Leal, manifestou abertura por parte da autarquia do Funchal para desenvolver projetos em parceria com outras entidades com vista à reinserção social de reclusos. Helena Leal acompanhou a Ministra da Justiça, Catarina Sarmento e Castro, ao Estabelecimento Prisional do Funchal, onde foi feita a apresentação (em vídeo) da participação de uma dezena de reclusos no projeto TRÉGUA-Práticas Artísticas para a Reinserção Social. Helena Leal considera que o projeto em si corresponde àquilo que se quer de reinserção social, referindo que “quando se fala em justiça não é só punir, mas olhar a parte positiva de lhes dar competências não só pessoais e sociais mas também competências técnicas e artísticas para que quando saírem possam ter uma outra preceptiva de vida e serem integrados na sociedade”.No próximo dia 17 de Dezembro às 6:30 será celebrada A missa do Parto na paróquia da Divina Misericórdia em Alfragide. A ideia partiu de um grupo de católicos madeirenses e do Padre Nélio Tomás, madeirense que infelizmente faleceu recentemente, e foi acolhida com gosto pela comunidade paroquial realizando-se desde 2014. A missa será presidida pelo Sr. Padre António Silva, padre dehoniano, natural da ilha da Madeira, que tem participado ao longo dos anos e com a particularidade que esta será a sua Missa Nova.A UMAR Madeira lançou, no passado dia 10 de dezembro, uma campanha nas redes sociais (facebook e instagram) dedicada ao Dia Internacional dos Direitos Humanos. Esta campanha consiste em 7 cartazes, que abordam diversas discriminações e preconceitos a que as mulheres estão sujeitas, em todo o mundo e também no nosso país e Região.O Partido Socialista da Madeira acusa o Governo Regional de correr atrás do prejuízo ao anunciar manuais escolares gratuitos para o 1º ciclo de ensino a partir de 2023. Os socialistas lembram que esta é uma medida que já existe no resto do país desde 2016 e que tem sido rejeitada, todos os anos, na Assembleia Legislativa da Madeira pelo PSD, pelo que o anúncio agora feito dessa mesma medida para 2023 é recebida com estranheza pelo PS.A secular Capela de São Paulo, localizada na cidade do Funchal, está votada ao abandono e em risco de ruína a que importa acudir, dada a sua importância histórica. O CHEGA Madeira fala em “crime” perante tal abandono e “desinteresse das entidades públicas”, dado o “valor insubstituível daquele Património Cultural Edificado Religioso”. Segundo Miguel Castro, o CHEGA entende que a ruína daquele edifício secular, mesmo ao lado do primeiro hospital da Madeira, “é uma heresia, sem nome nem tamanho, que a todos envergonha e responsabiliza” e questiona as entidades competentes face ao abandono.A Associação Sindical dos Profissionais de Polícia (ASPP/PSP) manifestou-se, através de um comunicado enviado à redação, esta quarta-feira, sobre o Estatuto da PSP. Em que aponta, que “há uma norma que nunca foi cumprida”. Lê-se ainda: “Ao longo destes 7 anos, os sucessivos Governos, impediram a concretização da norma, através da Lei do Orçamento de Estado.O secretário regional da Economia disse, esta quarta-feira, na abertura da ‘Digital Health Summit 2022’, que decorreu no auditório da reitoria da Universidade da Madeira, que a Região pretende estar na rota de um hub tecnológico, aproveitando as condições que reúne, quer físicas, quer de recursos humanos.A Câmara Municipal do Funchal (CMF) celebrou, nesta quarta-feira, com os 10 presidentes das Juntas de Freguesia do Concelho, novos contratos interadministrativos no montante global de 2,2 milhões de euros. O orçamento municipal para 2023 contempla um aumento de 30%, mais 512 mil euros em relação a 2022.

