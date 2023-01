Nas bancas a edição 1205 do Tribuna da Madeira

Albuquerque tem de mostrar contas

Miguel Albuquerque deve “facultar as despesas e a relação de individualidades” que acompanharam o presidente do Governo Regional na viagem à Venezuela, efectuada em Outubro de 2022. A decisão do Tribunal Administrativo e Fiscal do Funchal vem na sequência do pedido de documentação feito por Élvio Sousa, o líder parlamentar do JPP, que vê as recusas como “um primitivismo democrático” e não tem dúvidas que “temos de forçar o princípio da transparência.”

Faltou “coluna vertebral” para “contrariar” António Costa

A redução em 43% do contingente de acesso dos estudantes das regiões autónomas ao Ensino Superior é para o PSD um “ataque feroz” à Madeira. Carlos Pereira, deputado do PS-M à Assembleia da República, disse que “há garantias que o contingente se manterá e que os estudantes madeirenses manterão as mesmas condições que até agora tiveram”. É mais uma polémica quando os social-democratas já acusam os socialistas de quererem “asfixiar” e “matar lentamente” a Universidade da Madeira.

Militares da Madeira destacados para a Roménia

No final de 2022, o Conselho Superior de Defesa Nacional deu parecer favorável à continuação da participação de Portugal nas forças nacionais destacadas na Roménia. A 3ª Força Nacional Destacada (3FND/ROU) que irá participar na referida missão, num total de mais de duas centenas de militares, será composta por elementos provenientes de várias Unidades do Exército, contando igualmente com militares da Marinha e da Força Aérea e tem por objetivo reforçar a postura de dissuasão e defesa do território da Aliança.

“Se hoje não temos ligação ‘ferry’ é porque este Governo não quer”

O PS culpa o Governo Regional pela falta de ligação marítima ao Porto Santo em janeiro e exige solução. Miguel Brito afirmou que as últimas alterações ao concurso da ligação marítima “não vêm repor justiça quase nenhuma”.

Funchalenses “devem exigir mais” à câmara municipal

Após a habitual reunião do executivo semanal, a equipa da Confiança na Câmara Municipal do Funchal, fez votos para que este ano sejam implementadas soluções para resolver os problemas que se vão agudizando na cidade, nomeadamente no que concerne à segurança, à limpeza urbana e ao trânsito. Quando neste mês de Janeiro já serão aplicados os aumentos nas facturas da água e resíduos aprovados pela maioria PSD, os funchalenses têm o direito de exigir mais eficiência e melhor qualidade de serviço prestado pela Câmara Municipal.

Prioridades do Governo “estão totalmente erradas”

Há “fome” na Madeira e crianças que “só na escola têm uma refeição completa”. O BE-M diz-se preocupado com a crescente subida de preços e a “forma dramática” como “milhares” de famílias madeirenses e porto-santenses estão a iniciar o ano. É por isso que quer saber “o que tem o Governo Regional preparado para acudir à população”, enquanto “esbanja milhões de euros do erário público em campos de golfe, teleféricos, campos de futebol ou apoios a sociedades desportivas e de desenvolvimento falidas”.

“Toda a gente fica a ganhar”

O Presidente do Governo Regional da Madeira quer fortalecer a Região como destino de golfe. Miguel Albuquerque indicou que o campo de golfe da Ponta do Pargo vai incrementar e diversificar atratividade da Região.

Candidaturas aprovadas ao PRODERAM

O presidente do Governo Regional esteve na cerimónia de entrega de certificados de aprovação de candidaturas ao PRODERAM, que decorreu no auditório da Secretaria Regional da Agricultura. Na oportunidade, Miguel Albuquerque enalteceu o trabalho desenvolvido por este organismo e destacou o seu papel no crescimento que a Agricultura madeirense vem tendo, bem como na melhoria de infraestruturas de apoio à atividade agrícola.

“É um orgulho poder subir ao pódio”

Lara Luís, atleta do CDR Santanense, conquistou uma medalha de ouro e uma de bronze no torneio realizado em Viana do Castelo. A jovem esgrimista tem por objetivo poder participar em competições internacionais. “E quem sabe, ir aos jogos olímpicos, isso sim seria um sonho realizado”.

