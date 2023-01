Nas bancas a edição 1206 do Tribuna da Madeira

“O consumo regular de peixe de aquacultura é cancerígeno”

Liliana Valente, bioquímica e ecologista, afirma ser completamente “contra a produção de aquacultura” intensiva. Em entrevista ao «Tribuna», refere que o impacto ecológico das jaulas nos ecossistemas “é muitíssimo superior ao impacto visual”. E diz que existem “impactos constantes no mar” que quase podem ser equiparados aos aterros da construção civil ou ao saque de inertes na orla marítima e nas ribeiras. O mau funcionamento das ETAR’s é outro dos exemplos.

“O actual executivo continua a olhar para o Funchal pensando que a cidade termina na Cota 40”



A Confiança propõe benefícios à agricultura familiar no Funchal. A equipa da Confiança à Câmara Municipal do Funchal, apresenta esta semana uma proposta para a atribuição de benefícios aos detentores do Estatuto de Agricultura Familiar no Funchal, de forma apoiar e valorizar os produtores agrícolas do Concelho. O Estatuto da Agricultura Familiar, recentemente aprovado na Região, vem finalmente reconhecer que a economia local das actividades da agricultura, da produção animal e florestal, entre outras, assente na agricultura familiar, são determinantes para a manutenção das nossas produções, emprego, bem como para a preservação do ambiente.



“Não temos barco porque o Grupo Sousa não deixa”



Dina Letra defende que “se a pessoas se manifestassem, a situação poderia ser resolvida”. A paragem do navio Lobo Marinho para manutenção foi abordada pelo Bloco de Esquerda Madeira. A Coordenadora regional sublinha que “há falta de interesse do Governo Regional” em arranjar uma solução. Dina Letra afirma ao «Tribuna» que “são muitos interesses por detrás”.

PS-M apresenta ‘reflexos’ da “gestão danosa”



Líder da bancada na ALM desafia Jardim a fazer visita guiada por “obras inúteis”. |Jardim lançou o desafio aos madeirenses e o PS-M fez a vontade ao ex-presidente do Governo Regional, apontando obras “inúteis” que, segundo o partido liderado por Sérgio Gonçalves, “pululam um pouco por toda a Região”. Os socialistas lembram infraestruturas que “custaram milhões e milhões de euros aos contribuintes” e “não chegaram sequer a ter qualquer uso”. Para Rui Caetano, o líder da bancada parlamentar na Assembleia Legislativa, Jardim “só pode” estar a ser sarcástico.

“Posso olhar por ti”



Filme madeirense recebe prémio na Austrália. O filme “Posso Olhar Por Ti” foi premiado com o “Best Youth Cast” no Titan Film Festival 2022, em Sydney, Austrália. Produzido na Madeira, este filme foi protagonizado pelos jovens e agora premiados atores Martim Lobo, Laura Silva, Francisca Madeira, Tiago Valente, Iago Fernandes, Matilde Gouveia e Eduarda Sousa. “Posso Olhar Por Ti” retrata um grupo de crianças organizado em prol de um objetivo comum e para o alcançar, desenvolvem a sua veia empreendedora, exploram os seus talentos e capacidades, falham, desentendem-se, mas não desistem.

Funchal “refém de interesses imobiliários”



Porque a equipa da Confiança na Câmara Municipal do Funchal mantém a sua preocupação face aos riscos que a cidade apresenta, levou a reunião de câmara desta semana uma proposta de deliberação, entretanto chumbada pelo executivo PSD, que visava a atribuição de benefícios aos produtores agro-alimentares que se encontram enquadrados na agricultura familiar do Funchal. Esta proposta salvaguardava a importância que estes produtores têm, não só a nível da produção e da empregabilidade, mas especialmente no que concerne à redução dos riscos associados aos incêndios rurais e aluviões que a manutenção de terrenos cultivados garante, contribuindo desta forma para uma maior segurança da cidade do Funchal.

“Falava de coragem política e apontava o dedo a outros”



PS-M quer “explicações” de Miguel Albuquerque no ‘caso’ Sérgio Marques. Alto quadro do PSD-M, deputado com mandatos assumidos na Assembleia Regional e Assembleia da República, além de antigo secretário regional e eurodeputado em Bruxelas, foi com uma entrevista a um jornal de Lisboa que Sérgio Marques causou ‘alvoroço’. As declarações já ditaram o afastamento de São Bento e da Comissão Política Regional dos social-democratas. A oposição diz que não foi apanhada de surpresa mas há que levar o ‘caso’ até ao fim e apurar “responsabilidades”.

Madeira e Açores

Destino imobiliário apetecível e em franca expansão



Os Arquipélagos da Madeira e dos Açores são destinos de eleição para visitar e viver, mas também para investir. Ambas as regiões têm vindo a atrair atenções, de forma consistente, pela sua beleza natural, mas também pela sua localização estratégica, o que faz com que os respetivos mercados imobiliários se encontrem em franca expansão e com grande potencial de crescimento, como revela Michael Vincent, CEO da Berkshire Hathaway HomeServices | Portugal Property.

Voleibol

Matz dá Formação de treinadores



O treinador principal da equipa sénior masculina do SL Benfica irá dar uma palestra para técnicos de voleibol, no dia 22, no Auditório da Escola Básica e Secundária de Santa Cruz.

Futuro da ADRAMA

“Continuar a responder às reais necessidades”



Henrique Silva foi reeleito presidente da Associação para o Desenvolvimento da Região Autónoma da Madeira (ADRAMA), para o quadriénio de 2023-2026, com os votos dos representantes das 18 Casas do Povo que marcaram presença no ato eleitoral, que se realizou na Escola Agrícola da Madeira. Constituída a 16 de agosto de 1994, esta instituição surgiu como reação ao envelhecimento das populações, ao êxodo dos jovens qualificados, ao abandono da agricultura e ao baixo investimento nas zonas rurais.

Adquira o Semanário Tribuna da Madeira em formato (PDF). Informação independente por apenas 2 €. assinaturas@tribunadamadeira.pt ou na loja online