Nas bancas a edição 1207 do Tribuna da Madeira

Aeroporto deixa de ser “terra de ninguém”



O Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo não tem registo matricial, o que impediu que lhe fosse cobrado IMI e suscitou um confronto entre a Câmara de Santa Cruz e a Autoridade Tributária. O Tribunal Administrativo e Fiscal do Funchal deu razão à acção interposta em 2014 pela autarquia liderada pelo JPP.

Cerdas pressiona a Comissão Europeia



“Precisamos de respostas para a escassez de medicamentos e a União Europeia tem capacidade para o fazer. A UE deve apostar na compra conjunta dos medicamentos essenciais, tal como aconteceu com as vacinas contra a COVID-19, pois o acesso a medicamentos não pode flutuar em consequência de guerras, pandemias, inflação ou outras disrupções”, alerta Sara Cerdas. Para a eurodeputada do PS, a compra em bloco pelos 27 Estados-Membros de fármacos essenciais daria maior poder negocial à União Europeia face às empresas farmacêuticas e “seria essencial para garantir que ninguém tem falta de cuidados, especialmente os doentes crónicos, mas também essencial para evitar a sobrecarga dos serviços e dos profissionais de saúde”.



A denúncia da “fraude” dos apoios públicos à habitação



Para um debate sobre o agravamento do problema habitacional da Região Autónoma da Madeira, o PCP realizou, no passado dia 21, uma sessão pública acerca dos obstáculos no acesso ao direito à casa em que usaram da palavra Carolina Cardoso e Duarte Martins, que caracterizaram a extensão e a profundidade do problema humano e social.

“Não temos nada a esconder”



Albuquerque vai responder sobre alegados favorecimentos a grupos económicos. Dentro de três meses serão conhecidas as conclusões da Comissão Parlamentar de Inquérito pedida pelo PS-M que pretende aclarar as declarações proferidas pelo ex-deputado Sérgio Marques e que, segundo os socialistas, são “susceptíveis de configurar a práctica de diversos crimes”. As declarações recentes de Sérgio Marques – e as proferidas em 2017, por Miguel de Sousa – demonstram, segundo o líder parlamentar do JPP, “claramente um ambiente de pressões, de interesses obscuros, de promiscuidade entre política e negócios e de alegados favorecimentos a grupos económicos que parecem viver à custa do Orçamento Regional”.

Ex-violinista dos «Quinta do Bill» investe na Madeira Nuno Flores fez parte da banda «Quinta do Bill» e foi fundador dos «Corvos». Em entrevista ao «Tribuna» fala sobre o seu percurso musical, o acidente que o deixou em coma e dos projetos para o futuro que estão traçados para a Madeira.

Urbanismo divide Câmara do Funchal



“O interesse público na nossa cidade não pode ser colocado à venda e muito menos a preço de saldos”, aponta Miguel Silva Gouveia.

Subida do custo de vida faz disparar reclamações dos consumidores



As queixas sobem 82%. ‘Água, Eletricidade e Gás’, ‘Bancos’ e ‘Alimentação’ são as categorias que absorvem mais queixas. O custo de vida agravou-se em várias frentes: alimentação, habitação, energia, água, serviços e transportes. Esta subida de preços fez disparar as reclamações dos portugueses no Portal da Queixa. Desde o início do ano, foram registadas pelos consumidores quase 3.000 queixas relacionadas com a inflação, um aumento de 82% face a 2022. As categorias ‘Água, Eletricidade e Gás’, ‘Bancos, Financeiras e Pagamentos’ e ‘Gastronomia, Alimentação e Bebidas’ são as que absorvem mais reclamações.

Mercado de trabalho será altamente tecnológico



O Dia Internacional do estudante foi assinalado na Ribeira Brava através de um fórum que abordou as ferramentas disponíveis aos jovens madeirenses para uma formação além-fronteiras, com destaque para os projetos Erasmus+ e Mais Movimento.

Na ocasião, o presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava relembrou que a educação de hoje nada tem a ver com a do passado, pois “estamos na era da inovação, do digital, da inteligência artificial”, pelo que apelou aos alunos a “tirar o maior partido” daquilo que está ao alcance de cada um. “Tenho dito que o conhecimento é o petróleo da atualidade e esta frase não surge do acaso, pois quem tem o conhecimento voa sempre mais além”, afirmou Ricardo Nascimento.

“Levar alegria e entusiasmo a cada palco”



A dupla Sandra&Ricardo atuam, este sábado, dia 28, às 19 horas, na VII Mostra da Poncha e do Mel, na freguesia da Serra D’ Água, na Ribeira Brava.

Adquira o Semanário Tribuna da Madeira em formato (PDF). Informação independente por apenas 2 €. assinaturas@tribunadamadeira.pt ou na loja online