Nas bancas a edição 1213 do Tribuna da Madeira

“Não integrei juventudes partidárias nem fiz carreira na política”

Sérgio Gonçalves garante não haver qualquer conflito que o impeça de participar na Comissão de Inquérito às ligações entre grupos empresariais e o Governo Regional. O PSD acusou o deputado e presidente do PS-M de querer “condicionar os trabalhos, manipulando os temas a abordar, numa tentativa desesperada em enviesar as conclusões”. Trata-se de um “numero político” da maioria PSD/CDS, dizem os socialistas.

Quinta Vigia com “inflação supersónica”

O secretário das Finanças justificou o aumento de 93% nas despesas da Presidência do Governo Regional com os “impactos da inflação”. O JPP já acusou Miguel Albuquerque de fazer vida de ‘lorde aristocrata’“ enquanto os madeirenses “andam a contar os trocos, confrontados com preços elevados do supermercado e com as elevadíssimas rendas da habitação”.

Confiança exige avaliação de riscos na ribeira dos socorridos

A equipa da Confiança exigiu, na reunião desta semana, ao executivo municipal, a apresentação da avaliação de riscos e processo de licenciamento do depósito de inertes que tem crescido no vale da Ribeira dos Socorridos.

Os direitos das Mulheres “não podem esperar”

No âmbito do Dia Internacional da Mulher, assinalado no ia 08 de março, o Núcleo da Madeira do MDM – Movimento Democrático de Mulheres, esteve numa acção de contactos com várias trabalhadoras do comércio e serviços, na Avenida das Madalenas, na freguesia de Santo António.

Mais 40 camas no ‘Trapiche’

Há “novos desafios” na área das toxicodependências. A Madeira e o Porto Santo “têm uma enorme dívida de gratidão para com a Casa de Saúde São João de Deus”. Um agradecimento que o presidente da Assembleia Legislativa da Madeira (ALM) estendeu a funcionários, colaboradores e dirigentes da instituição pelos “100 anos de serviços aos mais débeis, aos mais frágeis” da sociedade, aos que “muitas vezes foram condenados ao obscurantismo”.

Programa de Recuperação de Cirurgias “está suspenso”

Segundo o comunicado enviado à redação por parte da CDU-Madeira, numa recente acção de contacto com os trabalhadores do SESARAM a CDU tomou conhecimento que “o Programa de Recuperação de Cirurgias está suspenso desde o início de janeiro de 2023, e que a suspensão está relacionada com o facto de o SESARAM ainda não ter pago aos profissionais de saúde pelo trabalho realizado no âmbito do Programa de recuperação de Cirurgias”.

Vinhos Madeirenses em concurso na Sérvia

A Confraria Enogastronómica da Madeira submeteu vinhos tranquilos madeirenses à Prova Internacional de Vinhos, que ocorreu no passado dia 4, em Bajša, na província sérvia Vojvodina. Esta é a segunda edição do concurso, que uma comissão de eminentes especialistas em enologia, coloca à prova, vinhos de diversas proveniências, em três categorias: brancos, rosés e tintos.

Futuro do Turismo de Cruzeiros

Os navios que atualmente são lançados estão entre os mais avançados tecnologicamente. A indústria dos cruzeiros “é um impulsionador de inovação”.

