Nas bancas a edição 1214 do Tribuna da Madeira

“A lei da paridade é um bem necessário”



Guida Vieira, Liliana Rodrigues e Sílvia Vasconcelos são três feministas que estudam e se dedicam aos direitos humanos, aos direitos das mulheres e partilham a experiência de representação política. Numa conversa sobre “Política no Feminino”, organizada pelo BE-M, falaram sobre a Lei da Paridade, Igualdade de Género e inexistência da Provedoria para a Igualdade. Também ‘apontam o dedo’ ao Governo Regional pelas lacunas existentes.

Madeirenses têm “desafogo financeiro”



Inflação é maior em áreas “a crescer muito em termos de procura”. Na Região Autónoma da Madeira, em 2022, 41,5% das famílias tiveram dificuldades para fazer face a “despesas essenciais”, como as relacionadas com a mobilidade, alimentação, saúde, habitação, lazer e educação. Mesmo assim, os madeirenses são os segundos no país com maior “desafogo financeiro”. Há muito que a oposição ao Governo Regional reclama medidas para atenuar os efeitos da inflação.

Habitação vive “tempestade perfeita”



A crise habitacional, aliada à inflação geral dos preços, particularmente numa Região que tem “o maior índice de pobreza”, faz com que a Madeira esteja perante a possibilidade de uma “tempestade perfeita”. É a opinião do PAN, para quem os programas de apoio existentes “não funcionam, estão desactualizados, desenquadrados da realidade actual e não chegam para a quantidade de pedidos”.

Boletim Económico do Funchal traz novos benefícios



O Secretário Regional das Finanças, Rogério Gouveia, participou na apresentação pública do Boletim Económico do Funchal, uma parceria protocolada entre o Governo Regional, através da Direção Regional da Estatística (DREM) e a Câmara Municipal do Funchal.

Começando por afirmar que a informação estatística é hoje, mais do que nunca, uma forma de conhecimento da realidade económica, financeira e social da nossa Região, imprescindível à definição de políticas e tomada de decisões por parte dos diferentes agentes económicos e do cidadão, o responsável pela tutela realçou a informação da mesma para a tomada de decisões em prol do desenvolvimento da Região.

Médicos apostam na “crítica construtiva”



Novo presidente do Conselho Médico recusa estratégia de confronto.Detectar problemas e ser parte das soluções. É com este foco que o novo Conselho Médico da Madeira da Ordem dos Médicos pretende exercer o mandato, sem entrar em “situações que possam ser conturbadas ou de confronto com a tutela da Saúde”. Outro dos objectivos é “aproximar” os médicos da população.

Micro, pequenas e médias empresas “exigem respostas”



A CPPME – Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas acaba de manifestar a sua preocupação ao Governo Português, através do Secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, com a situação em que se encontram as Micro, Pequenas e Médias Empresas. “Finalmente recebidos em audiência, passados 3 meses sobre os prejuízos resultantes das intempéries, continuam as Empresas sem resposta e sem ponto da situação relativamente aos apoios apregoados frente às câmaras de televisão”, lê-se no comunicado de imprensa enviado à redação pelo Presidente da CPPME – Confederação Portuguesa de Micro, Pequenas e Médias Empresas, Jorge Pisco .

Escola do futuro “deve apostar” nas parcerias



Privilegiar as atividades artísticas e de caráter experimental que permitam, aos alunos, conhecer a realidade fora da Escola – designadamente nas empresas – de modo a que estes descubram novas vocações e assumam a eventual integração, no mercado de trabalho, assim que finda a Escolaridade Obrigatória, em áreas que se revelem como oportunidade de futuro, foi uma das ideias apontadas, na passada semana, na Calheta, durante a sessão concelhia do “Compromisso 2030” relativamente ao tema da Educação.

Consumidor é mais digital e exigente



Compra mais online, mas também reclama mais online. Pesquisa antes de comprar e a opinião de outros consumidores é a maior influência para a decisão de compra. Tecnologia e Vestuário são as categorias onde mais compra online e paga sobretudo pelo método “Referência Multibanco”. Elege a reputação como principal indicador de confiança de uma marca.

É assim o perfil do consumidor atual, segundo revela um estudo realizado pelo Portal da Queixa por ocasião do Dia Mundial dos Direitos do Consumidor, assinalado a 15 de março.

Poesia com eventos mensais



“Bem… A poesia”, organizado por Jorge Ribeiro de Castro, é constituído por dez Tertúlias distribuídas durante todo o ano, realizadas nos equipamentos municipais culturais da Câmara Municipal do Funchal, o Teatro Municipal Baltazar Dias, a Biblioteca Municipal do Funchal, o Museu a Cidade do Açúcar, o Museu Henrique e Francisco Franco e a Estação do Monte.

Terceiro chumbo em três meses



A Confiança viu chumbada a proposta para criação de um Regulamento de Mobilidade Suave e Partilhada que disciplinasse a utilização de trotinetes no Funchal. Este é o terceiro chumbo, em menos de três meses, de três soluções apresentadas pela Confiança para problemas que se vêm agudizando na cidade.

