Nas bancas a edição 1215 do Tribuna da Madeira

Roberto Almada foi deputado eleito pelo Bloco de Esquerda em diversas legislaturas e coordenador regional dos bloquistas até 2018. Volta agora como candidato às eleições legislativas regionais e com o objetivo de levar o seu partido de regresso ao Parlamento Regional. Almada conta o que o motivou a aceitar este desafio e as intenções para o futuro. O candidato afirma que a renovação da coligação PSD/CDS “é a tábua de salvação do CDS” que, se fosse “sozinho”, arriscar-se-ia a “desaparecer” do hemiciclo.

“É uma completa aberração!”



Élvio Jesus teme que problemas na Saúde persistam com o novo hospital. O Serviço Regional de Saúde está “cada vez mais desigual” e “elitista”, pelo que “precisa de intervenção estratégica e limpeza profunda”. Quem o diz é Élvio Jesus, actual deputado do PS na Assembleia Legislativa da Madeira e antigo presidente do Conselho Directivo Regional da Ordem dos Enfermeiros. A ‘limpeza’ deve começar pela “despartidarização ao nível da gestão”, porque os membros das direcções “passaram a ser distribuídos entre os actuais dois partidos do Governo”, o que “nunca deveria acontecer”. “É uma completa aberração!”, afiança o deputado.

Programa para a Orla Costeira “peca por tardio”



O Partido Ecologista Os Verdes destaca como efeitos negativos a aquicultura, o potencial risco decorrente do desenvolvimento das energias offshore e a expansão de infraestruturas portuárias, como marinas e portos de recreio.

Garrafa de gás na Madeira 70% mais cara que nos Açores



“A verdade é esta: no início desta semana uma garrafa de gás butano de 13kg, custa na Madeira mais 70% que nos Açores”, foi este o mote da conferência imprensa do JPP, realizada na passada segunda-feira, dia 20, na Assembleia Legislativa da Madeira.

Ruído na Zona Velha “A CMF não ouve e finge que não vê”



O ruído na Zona Velha da Cidade do Funchal foi, novamente, abordado por Nuno Morna, Coordenador Iniciativa Liberal Madeira. “São mais uns dias, umas semanas, uns meses, uns anos. O tempo vai passando e os moradores da Zona Velha desesperando. A agitação, o ruído, impedem que quem lá vive tenha direito ao seu descanso com qualidade”, afirma em comunicado enviado à comunicação social. “No dizer da Câmara Municipal do Funchal agora é em Abril, quando aqui há uns meses era até ao final do ano. E adiam, adiam, adiam, e quem lá vive desespera.



Sérgio contra ‘filhos e enteados’



Ex-deputado foi à ALM reiterar defesa da “transparência” e “imparcialidade.” Sérgio Marques diz que procurou dar “igualdade de oportunidades” numa altura em que as “prioridades” do Governo Regional não agradavam às grandes empresas de construção. Após falar em “obras inventadas” e “favorecimento de grupos económicos”, o ex-deputado e antigo membro do primeiro Governo de Miguel Albuquerque foi dar explicações à Comissão de Inquérito formada na Assembleia Legislativa da Madeira. E afirmou que há uma “situação anómala no porto do Funchal” que “tem de ter uma resposta”.

BE defende “Fim imediato” dos Vistos Gold



A habitação voltou a ser tema de destaque por parte do Bloco de Esquerda Madeira. Segundo comunicado enviado à redação, a coordenadora regional, Dina Letra, reforça que “o que se passa na habitação na Madeira é dramático e um flagelo para quem cá vive e procura uma casa para viver, seja para comprar ou arrendar.

Motociclismo comemora Saúde com volta à Madeira e Porto Santo



A Associação de Motociclismo da Madeira comemorará, no próximo dia 26 de março, os 50 anos do Hospital Dr Nélio Mendonça, bem como os 20 anos do SESARAM, oportunidade que aquela Associação encontrou para homenagear os profissionais da saúde pela sua difícil missão, bem como pelo incansável e profissional apoio que dedicam a todos os motociclistas que são vítima de acidente rodoviário.

Pilotos madeirenses com saldo positivo em Viana



Martim Meneses venceu duas provas e João Dinis alcançou um pódio. Duas vitórias e um terceiro lugar é o saldo da deslocação dos pilotos madeirenses da Associação de Karting da Madeira a Viana do Castelo, para a disputa da primeira prova do Campeonato de Portugal de Karting 2023.

“Sou alvo de preconceito e discriminação”



Zacarias Gomes tirou o curso de teatro e trabalhou como professor e criador em Guimarães. A residir agora na Madeira, o jovem artista ‘deu vida’ a La Aura, Drag Queen em homenagem a sua avó Laura. A criação desta personagem surgiu da vontade de Zacarias Gomes poder dizer tudo o que pensa “sem os filtros impostos pela sociedade”.

