Nas bancas a edição 1216 do Tribuna da Madeira

“lobbys colocam em causa o espaço público”

Herlanda Amado, deputada municipal do PCP-M, aponta ser bem patente “a contínua protecção e cedência” da Câmara Municipal do Funchal aos “interesses” que colocam em causa o acesso gratuito à Praia Formosa.

PS aponta “Desfasamento” entre as necessidades do povo e as medidas que o Governo “não implementa”

Sérgio Gonçalves exige que Governo Regional tome medidas para mitigar o aumento do custo de vida. O presidente do PS-Madeira considerou, esta quarta-feira, que o Governo Regional não está preocupado com as dificuldades que os madeirenses estão a sentir devido ao aumento do custo de vida. A prova disso, afirmou Sérgio Gonçalves em conferência de imprensa, é que, depois de anunciado um conjunto de medidas por parte do Governo da República, continuam a não existir medidas complementares de apoio às famílias madeirenses por parte do Executivo de Miguel Albuquerque.

Madeira quer “funcionamento adequado” dos tribunais

A Madeira quer que o Governo da República assegure um quadro com pelo menos 160 oficiais de justiça nos tribunais e serviços do Ministério Público. A recomendação, aprovada por unanimidade na Comissão Especializada de Administração Pública, Trabalho e Emprego da Assembleia Legislativa da Madeira, surge após uma greve que teve níveis de adesão na ordem dos 100%.



“O PSD-M é a voz do poder económico”

A coordenadora nacional do Bloco de Esquerda esteve na Madeira para uma iniciativa política com os candidatos às eleições legislativas regionais. Catarina Martins disse não ter dúvidas de que o BE vai regressar ao Parlamento Regional. Sobre a governação do PSD-M, no poder há mais de 40 anos, apontou que “há o controlo, uma rede clientelar que faz com que se vão prolongando no poder sem na verdade dizerem muito às pessoas”.

“Códigos de conduta” para as organizações políticas

José Manuel Rodrigues defende voto eletrónico e modernização do sistema político. O Presidente da ALM foi orador na cerimónia comemorativa dos 118 anos do Rotary.

“Exploração” centra atenções na Escola Hoteleira’

Alunos são-tomenses queixaram-se da falta de condições na Escola Profissional de Hotelaria e Turismo da Madeira. Há partidos que exigem explicações do Governo Regional. O primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe, Patrice Trovoada, não tem dúvidas que “Portugal é um Estado de Direito” e que as instâncias nacionais “saberão lidar com a situação”.

Setor industrial do tabaco tem “relevante papel económico” na Madeira

O Iscte Executive Education apresenta, esta quinta-feira, o estudo “O impacto social e económico da indústria de tabaco em Portugal”, que faz um retrato aprofundado deste setor produtivo, responsável pela quinta produção mais relevante para as vendas da indústria nacional e que respondem por cerca de 15% das vendas de cigarros da União Europeia.

Sara Cerdas questiona Ryanair sobre novas rotas para o Porto Santo

A Eurodeputada Sara Cerdas esteve, na manhã desta terça-feira, reunida com a Ryanair, em Bruxelas, para debater questões que afetam a conectividade aérea europeia e a competitividade dos Estados-Membros, em especial Portugal. Na ocasião, a Eurodeputada do PS questionou a possibilidade de novas rotas para o Porto Santo, apontando todo o potencial que a ilha dispõe. O responsável da Ryanair informou que a companhia aérea vai aumentar a sua capacidade, nomeadamente ao nível da frota de aviões, e que novas rotas estão atualmente a ser estudadas. Embora sem confirmação no imediato, comprometeu-se a aferir esta possibilidade.

Volta à Madeira doou equipamentos ao Sesaram

Numa iniciativa organizada pela Associação de Motociclismo da Madeira, contando com todos os seus clubes filiados, realizou-se no passado domingo, 26 de março, a volta comemorativa dos 50 anos do Hospital Dr Nélio Mendonça, bem como dos 20 anos do Sesaram, Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira.

