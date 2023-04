Nas bancas a edição 1217 do Tribuna da Madeira

“Não nos vendemos por um prato de lentilhas”



Uma eventual união ao PSD-M, segundo Miguel Castro, líder do Chega Madeira, é um “cenário quase impossível”. Porém, a se colocar a hipótese, garante que “seria o PSD a se aliar ao Chega”. O objetivo do partido é alcançar o Parlamento Regional e “mudar o panorama do sistema político” implementado há mais de quatro décadas. André Ventura estará presente na campanha eleitoral e vem com ‘a força toda’.

Formação não está a ser “reconhecida”

Houve redução “muito acentuada” do salário médio de entrada no mercado. O mercado de trabalho não incentiva a formação Superior em “termos salariais”, o que para João Casanova de Almeida, antigo Secretário de Estado do Ensino e Administração Escolar, é “um retrocesso na formação de pessoas que podem ajudar a fazer a diferença”. “O prémio salarial da Educação continua a existir de forma clara, mas tem vindo a diminuir, o que, por sua vez, pode reduzir os incentivos dos jovens ao prolongamento do seu percurso educativo e formativo”, indicou o «Livro Branco Mais e Melhores Empregos para os Jovens», promovido pela Fundação José Neves.

Cimeira realizada na Madeira em destaque na UNESCO

A Cimeira Mundial de Educação Artística, organizada pelo Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira e que reuniu quase 300 professores, educadores, artistas e políticos, de 40 países, para discutir temas prioritários na educação em cultura e artes, está em destaque no site da UNESCO. Este evento, que contou com a coorganização da Aliança Mundial de Educação Artística (WAAE) e a colaboração da UNESCO, teve por objetivo mapear as necessidades dos provedores de educação e identificar políticas e abordagens promissoras para maximizar o impacto positivo da sinergia entre cultura e educação.

Desrespeito para com as Regiões Autónomas

ALM queria ser ouvida sobre Lei da Eutanásia e sobre o IVA Zero. A Lei da Eutanásia tem “implicações” nos serviços regionais de saúde e a Lei do IVA Zero na vida dos madeirenses e dos açorianos, razão pela qual Madeira e Açores deveriam ter sido auscultadas pela Assembleia da República. O presidente da Assembleia Legislativa, José Manuel Rodrigues, reitera que é “desrespeito a mais” para com as Regiões Autónomas, pelo que quer que os titulares dos órgãos de soberania intervenham tendo em consideração “direitos fundamentais” que “levaram séculos a conquistar e de que a Revolta da Madeira foi um dos grandes episódios”.



Casas para morar não para especular

A manifestação “Uma Casa para Viver”, que decorreu no passado dia 1 de abril, em diversas cidades do país, também foi assinalada na Região pelo Bloco de Esquerda com o alerta “Casas para morar não para especular”. A coordenadora regional sublinha que “o investimento em habitação deverá ser prioritário”. Dina Letra remata:“Os impostos servem para benefícios de toda a população e não para grupos económicos e grupos específicos”.

Meneses bate recorde do mundo

Marco Meneses bateu, no passado dia 2, o recorde do mundo dos 200 costas (S11) de natação adaptada nas eliminatórias do Open de Portugal – Funchal 2023.

O nadador do Crasto terminou com 2.26,95 minutos melhorando o recorde do mundo de 2.28,24 na posse do checo David Kratochvil desde 9 de março em Lignano Sabbaiadoro, Itália.

Trabalho estatístico da APAV é de extrema importância

A APAV divulga as Estatísticas APAV | Relatório Anual 2022. Os dados estatísticos disponibilizados reportam-se aos processos de apoio desenvolvidos presencialmente, por telefone e online, no ano transato, pelos 75 serviços de proximidade da APAV.

Face ao trabalho desenvolvido em conjunto com autoridades e entidades nacionais e internacionais durante 2022, a APAV apoiou diretamente 16.824 pessoas, num total de 83.322 atendimentos – um aumento de 25,5% em relação aos atendimentos efetuados em 2020. Estes atendimentos realizaram-se nos vários serviços de proximidade: Gabinetes de Apoio à Vítima, Equipas Móveis de Apoio à Vítima, Polos de Atendimento em Itinerância, Sub-Redes Especializadas e Casas de Abrigo, Sistema Integrado de Apoio à Distância e Linha Internet Segura.

“Dinâmica económica” no Funchal

CMF realça que há mais oferta do que procura de emprego. O Fórum de Emprego Online da Câmara Municipal do Funchal tem mais oferta que procura, o que para Cristina Pedra, a vice-presidente da autarquia, “reflecte a necessidade de recursos-humanos em resposta ao crescimento económico” do concelho. A procura de emprego na plataforma é maior na faixa etária dos 25 aos 35 anos, com candidatos em situação de desemprego e o 12º de ano de escolaridade, nível de instrução que interessa ao “grosso das empresas”.

Variáveis que controlam efeitos da seca nos ribeiros

Um estudo coordenado pelo Departamento de Ciências da Vida (DCV) da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC) identificou quais os fatores que controlam os efeitos da seca no funcionamento dos ribeiros.

Neste estudo, denominado “A meta-analysis of drought effects on litter decomposition in streams”, foi ainda possível quantificar a relação entre a inibição da decomposição dos detritos vegetais e a percentagem de redução nos caudais ou a percentagem de número de dias com leito seco.

Prevenir o AVC “é responsabilidade de todos”

A Ribeira Brava acolheu hoje as celebrações do Dia Nacional do AVC – Acidente Vascular Cerebral, através de uma ação conjunta entre a Unidade de AVC do Hospital Dr. Nélio Mendonça e a Câmara Municipal. A ideia foi transmitir alguns conhecimentos básicos à população sobre como prevenir a doença que mais mata em Portugal.

Santa Cruz “incomoda”

Foi através de uma nota breve, publicada na sua página no Facebook, que Filipe Sousa quis esclarecer aos munícipes, e repor a verdade “contra as mentiras do discurso político reinante nesta terra”. O presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz começou por referir: “Alguns dirão que uso estes espaço para fazer política, mas o que verdadeiramente querem é silenciar a verdade.

“Muda” no Teatro Baltazar Dias

Com texto e encenação de João Ascenso, produção de Duarte Nuno Vasconcellos com a Buzico, “Muda” fala-nos das mulheres que continuam a ser maltratadas, muitas vezes até à morte. Em palco, Eva, interpretada por Rosa Villa, não é a primeira, mas uma de tantas que vivem na sombra. Acorda cedo para que todos possam estar na cama, senta-se por último à mesa para servir todos os pratos antes do seu, nunca segura o comando da televisão nem decide como passar o domingo, nunca diz, apenas responde. Até que, pela primeira vez, Eva fala sem que lhe peçam.

Funchal “sempre adiado”

Na sequencia reunião de câmara desta semana, a equipa da Confiança constata que hoje em dia a Cidade se transformou num “Funchal Sempre Adiado”, com temas importantes para os funchalenses que teimam a não encontrar soluções junto da maioria PSD. As inúmeras situações de insegurança sentidas em diversas freguesias da cidade continuam sem encontrar soluções internas na Câmara, como a criação da Policia Municipal e são descartadas para a culpabilização do Governo da República. A promessa da realização de uma Bienal das Artes em 2022 tem sido sistematicamente adiada, agora apenas para 2024. O agudizar e eternização das obras no Funchal, com sucessivas prorrogações de prazos, situações que perpetuam o caos no transito automóvel, bem como condicionam muito a segurança e a qualidade de vida da população do Funchal, com estrangulamentos de via, aberturas de valas, pó e sujidade por toda a Cidade.

Adquira o Semanário Tribuna da Madeira em formato (PDF). Informação independente por apenas 2 €. assinaturas@tribunadamadeira.pt ou na loja online