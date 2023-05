Nas bancas a edição 1222 do Tribuna da Madeira

Marina do Lugar de Baixo

“Símbolo de um dos períodos mais despesistas e decadentes”

A ser alvo, novamente, de obras e de mais investimento, a Marina do Lugar de Baixo volta a ser assunto deixando a dúvida da eficácia da renaturalização prevista no espaço. A intervenção, cuja conclusão das obras está estimada para final de maio, custará 200 mil euros.

Prémio pago em julho vai beneficiar cerca de 800 bordadeiras

O Secretário Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural entregou ao início desta tarde os certificados de formação de uma ação de aperfeiçoamento para Bordadeiras, que foi promovido pelo Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM), na qual participaram 11 bordadeiras de casa, com o objetivo de aprimorarem as diferentes técnicas utilizadas no Bordado Madeira, executadas e realizadas sob a orientação da Ana Luisa Santos.

Objectivo “foi desviar as atenções”

Socialistas dizer que relatório da CPI foi “partidariamente orientado”. O PS-M anunciou que a declaração de voto do seu partido à Comissão de Inquérito que resultou de declarações do ex-deputado Sérgio Marques vai ser entregue ao Ministério Público. Para o partido, “apesar da gravidade das alegações”, o Relatório Final aprovado por PSD e CDS “é tudo menos objectivo, fidedigno e apartidário”.

Associação de Motociclismo da Madeira entrega equipamento ao Hospital dos Marmeleiros

Fruto de uma angariação decorrente da Volta dos 50 anos do Hospital Dr Nélio Mendonça e dos 20 anos do SESARAM, irá a AMM dar continuidade à entrega de equipamentos de saúde, hoje, pelas 17:30, no Hospital dos Marmeleiros, com a presença do Secretário Regional da Saúde e Protecção Civil e da Administração do SESARAM.

PSD diz que recuperação de actos clínicos é “evidente”

A promessa constou do Programa de Governo de 2015 e foi reforçada por Miguel Albuquerque: “Nenhum doente deverá esperar pela cirurgia mais do que um determinado tempo, clinicamente aceitável, para a sua situação clinica”. O artigo 27.º do Decreto Legislativo Regional n.º 3/2016/M, de 28 de Janeiro – no que concerne à publicação, por portaria, dos tempos máximos de resposta na Saúde – nunca entrou em vigor. Na segunda-feira, na Assembleia Legislativa da Madeira (ALM), os partidos JPP e PS apresentaram projectos de resolução que recomendam ao Governo Regional o “estabelecimento de tempos máximos de espera” no SESARAM.

Mais de 1.200 idosos aguardam por uma vaga num lar

A Comissão Política do Bloco de Esquerda Madeira (BE-M) pronunciou-se sobre a situação atual dos lares na Região Autónoma da Madeira. O comunicado enviado à redação, esta terça-feira, aponta: “Enquanto 1.218 madeirenses, números actuais, aguardam por uma vaga num lar, o que faz o Governo Regional? Privatiza o maior lar da Região, o Lar da Bela Vista, limitando ainda mais o acesso a estas estruturas de apoio à velhice, ao mesmo tempo que utiliza os 79 milhões de euros do PRR, dinheiro público, para financiar lares de luxo de entidades privadas, onde as mensalidades são superiores a 1.000 euros, e onde tudo se paga, das fraldas aos medicamentos.

Governo quer reforçar cooperação com a Alemanha

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, recebeu, na Quinta de Vigia, em audiência para apresentação de cumprimentos, a embaixadora da República Federal da Alemanha em Portugal, Julia Monar.

A diplomata, que nasceu em 1963, na cidade de Bona, é embaixadora no nosso país desde agosto de 2022.

Cemitério será “para breve”

Albuquerque e Franco têm “as coisas acertadas” para a obra. O Porto da Cruz espera, desde 2013, por uma solução para os problemas verificados com os cemitérios da freguesia. Uma das infraestruturas foi afectada por um deslizamento de terras que lhe causou danos, a outra tem de lidar com a recorrente falta de espaço para a realização de funerais. Depois de vários anos de impasse, o contrato programa do Governo com a autarquia de Machico parece estar a caminho.

