Nas bancas a edição 1223 do Tribuna da Madeira

Madeirenses estão “cansados” de estudos

Os problemas no Aeroporto da Madeira são uma “lengalenga” que se arrasta há décadas, porque o estudo que deu origem aos actuais parâmetros legais na principal infraestrutura aeroportuária regional datam de 1976, quando a pista de Santa Cruz era “de terra batida e três vezes menor”. O Governo Regional defende que Lisboa passe de 15 para 20 nós o limite de vento obrigatório para a aterragem dos aviões, uma medida que permitiria que 80% dos voos cancelados a semana passada pudessem ser realizados.

Limitações “existirão sempre”

Porto Santo é “alternativa” ao Aeroporto da Madeira. O Aeroporto da Madeira “terá sempre as suas particularidades e desafios”, pelo que a possibilidade de o Aeroporto do Porto Santo se constituir como alternativa nos dias em que existam “condições meteorológicas adversas” já foi colocada em Dezembro de 2017. Só nesse ano, e apenas até ao mês de Dezembro, a infraestrutura localizada em Santa Cruz esteve condicionada durante 132 dias, tendo sido cancelados 780 voos que afectaram quase 120 mil passageiros.

«Ainda é possível salvar a Praia Formosa»

A intenção desta Petição Pública é de que seja realizado um grande debate público sobre o futuro da Praia Formosa e um referendo local sobre o uso daquele território do litoral do Funchal, sobre a adequada gestão daquela zona costeira.

Funchal quer soluções para trazer navios com mais regularidade

A Câmara Municipal do Funchal está empenhada em estudar soluções, juntamente com outras entidades, para trazer navios de cruzeiro com mais regularidade ao Porto do Funchal. A ideia foi partilhada pelo presidente da autarquia do Funchal durante uma reunião, que decorreu esta terça-feira na autarquia, com Marie-Caroline Laurent, Diretora Geral da CLIA Europa- a maior associação comercial da indústria de cruzeiros do mundo, e na qual o Município do Funchal é membro executivo; Eduardo Cabrita, diretor Geral da MSC Cruzeiros- companhia líder em Portugal e Paula Cabaço, presidente da Administração de Portos da Madeira (APRAM).

Não há “realidades factuais” nas declarações de Sérgio Marques

PSD e CDS apoiam-se nas “declarações concordantes de todos os depoentes”. Não há “quaisquer relações” entre grupos empresariais e o Governo Regional que possam “configurar, ainda que a título indiciário, situações de irregularidade, ilegalidade ou de conflitos de interesses”. Foi a conclusão da Comissão de Inquérito às declarações do ex-deputado do PSD, de onde saiu matéria que, segundo o PS-M, é “susceptível de configurar crime”.

IVA Zero – Portal da Queixa regista centenas de reclamações

Os preços dos 46 produtos alimentares que integram o cabaz do IVA zero não refletem ainda a descida esperada pelos portugueses. Em vigor há um mês, a medida já trouxe, à luz de estudos efetuados, uma redução do custo do cabaz, mas também um agravamento. Os consumidores não estão convencidos e no Portal da Queixa as reclamações avolumaram-se desde o dia 18 de abril. Pastelarias, Cafetarias e Hipermercados são as duas categorias mais reclamadas. O pão e a carne são os produtos mais invocados nas queixas.

Mais psicólogos nas escolas e serviço de apoio à prevenção do suicídio

A Assembleia Legislativa da Madeira acolheu, no passado dia 12, a XXIII Edição da Sessão Plenária do Projeto Parlamento Jovem Regional. Vinte e uma (21) escolhas e mais de 100 alunos do 3.º ciclo do ensino básico debateram a temática “A Saúde Mental nos Jovens”. O Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira começou por referir “que as doenças mentais a nova e grande preocupação da Humanidade neste início do século XXI”. José Manuel Rodrigues justificou com “os tempos conturbados e incertos que atravessamos”. Depois da pandemia, a guerra e os “problemas económicos derivados da inflação e da subida das taxas de juro afetam, também, a qualidade de vida das pessoas e, consequentemente, a sua sanidade mental”, disse.

«Os Especiais» é campeão nacional.

No passado fim-de-semana na cidade de Paredes, uma comitiva composto por 21 elementos do Clube Desportivo “Os Especiais” participou nos campeonatos nacionais em diversas modalidades desportivas para pessoas com deficiência inserido na 4a edição dos Jogos ANDDI-PORTUGAL.

“O Bloco nunca teve nada contra o regime fiscal especial da Madeira”

Catarina Martins esclarece a posição do Bloco em relação ao CINM e realça que “é preciso ser-se sérios e ver que os benefícios fiscais têm de servir para se criar emprego e riqueza na região e não para encher os bolsos de uns poucos”. Numa ação de pré-campanha no Mercado do Santo da Serra, ainda como dirigente nacional do partido, a bloquista falou sobre os problemas da Região, focando os impostos altos, salários baixos e a habitação.

