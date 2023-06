Nas bancas a edição 1228 do Tribuna da Madeira

“Esta decisão é uma etapa de um longo processo”

O Tribunal Geral da União Europeia concordou com a decisão da Comissão Europeia e também considerou ilegais as ajudas estatais concedidas a empresas da Zona Franca da Madeira em termos de IRC. Após inspecção, o executivo comunitário disse, a 4 de Dezembro de 2020, que o regime de auxílios foi “incompatível com as regras do mercado interno”. O recurso segue agora para o Tribunal de Justiça.

ALM terá regime “mais aberto”

Direito de petição pública vai ser “mais acessível e simplificado”. Passam a ser necessárias apenas mil assinaturas para que uma Petição Pública possa ser levada a plenário da Assembleia Legislativa da Madeira. A alteração ao Regimento, segundo a maioria PSD/CDS, faz com que o Parlamento madeirense passe a ter um regime “mais aberto e acessível” ao cidadão. A proposta já fora feita em 2022, pelo PS, que espera ainda maior “pluralismo” na próxima Legislatura.

Munícipes “deixados ao abandono”

Confiança de proximidade foi a São Pedro apontar “mentiras” do PSD. Os vereadores eleitos pela Confiança, Miguel Silva Gouveia e Cláudia Dias Ferreira, visitaram, recentemente, a freguesia de São Pedro, mantendo os habituais contactos com a população e verificando no terreno as necessidades manifestadas por munícipes.

Os autarcas tiveram a oportunidade de visitar o Bairro dos Moinhos, que se estende desde a Levadas dos Moinhos até à zona do Paiol, constatando no terreno as reclamações dos moradores sobre a ausência de investimento da actual Câmara Municipal e Junta de Freguesia, “que têm deixado ao abandono os munícipes que aqui habitam”, garantem.

Autarcas “vergados aos interesses instalados”

Duarte Gouveia, da Comissão Coordenadora Iniciativa Liberal Madeira, afirma que a Câmara do Funchal “não cumpre os prazos” sobre a Lei do Ruído na Zona Velha.

“O ‘MILAGRE MADEIRENSE’ É FEITO À CUSTA DA POBREZA”

CHEGA-Madeira sublinha hipocrisia nas palavras do secretário das Finanças. Miguel Castro afirma que “o milagre” da economia da Madeira “apenas existe aos olhos que quem não sai dos corredores do poder, atravessa a cidade de motorista e não vem à rua falar com as pessoas e perceber como é que elas estão a viver”.

Funchal oculta informação sobre sujidade no mar

Pedro Calado tenta dificultar o acesso a informações relevantes sobre a origem e natureza da sujidade avistada recentemente no mar do Funchal. É esta a leitura que o Grupo de deputados socialistas na Assembleia Municipal funchalense faz da resposta que recebeu, esta quarta-feira, ao pedido de esclarecimentos sobre um caso que suscitou polémica em praça pública.

Concessão da Escola Hoteleira aos privados “Negócio ruinoso para os cofres da Região”

Os candidatos do Bloco de Esquerda (BE) às Eleições Legislativas Regionais a se realizar este ano, estiveram, na manhã do passado dia 17, junto às instalações da Escola Hoteleira. O cabeça-de-lista do partido afirmou que “a concessão da Escola Hoteleira aos privados, efetuada em 2010, tornou-se num autêntico negócio ruinoso para os cofres da Região e num negócio da China para os privados”. Almada realça que “o GR comprometeu-se a injetar quase 4 milhões de euros até 2025 para que um grupo privado gerisse uma escola que era de excelência e que o setor público geria com muito menos gastos”.

Sondagens olhadas “com objetividade e distanciamento”

Francisco Gomes afirma: “Mais que sondagens, os madeirenses devem perguntar se a sua vida está melhor do que há quatro anos”. A cerca de três meses da provável data das eleições legislativas regionais, o TRIBUNA DA MADEIRA falou com Francisco Gomes, autor, consultor e comentador da actualidade política. No diálogo, o entrevistado abordou algumas das sondagens e estudos de opinião que têm sido realizados sobre o sufrágio que se aproxima, reforçando a ideia de que os mesmos não devem ser encarados como indícios incontornáveis do comportamento dos eleitores madeirenses, mas apenas como análises limitadas de um segmento reduzido da população em determinado momento da nossa vida coletiva. Nesta linha de raciocínio, o comentador político apontou que as eleições deste ano quase certamente abrirão a porta a novidades na composição da Assembleia Legislativa, aspeto já realçado numa entrevista realizada pelo TRIBUNA há cerca de três meses, as quais, a seu ver, também refletem o desejo de um número cada vez maior de pessoas por uma reforma de fundo na forma e no estilo da governação.

