Nas bancas a edição 1230 do Tribuna da Madeira

A sessão solene do Dia da Região Autónoma da Madeira e das Comunidades Madeirenses ficou marcada pelas críticas dos partidos da oposição à coligação PSD/CDS, a quem acusam de manter um modelo autonómico “baseado na política de exploração e empobrecimento”. O presidente da Assembleia Legislativa, José Manuel Rodrigues, pediu atenção “ao que se está a passar com a classe média”.

André Ventura afirma que o objetivo do Chega “será sempre derrotar o sistema” e garante que “não temos [como partido] de pensar em acordos”. O líder nacional do Chega esteve na apresentação de Miguel Castro às eleições regionais, candidato em quem deposita toda a sua confiança. Ventura promete ‘luta’ nas urnas e apela a que “não liguem às sondagens”.

A Assembleia Regional aprovou, por unanimidade, o regresso da ‘Escola Hoteleira’ à esfera pública. É um desfecho que surge após vários anos de críticas à forma de funcionamento da instituição de ensino e três meses depois de uma manifestação de alunos ter assumido contornos de ‘escândalo’. Já em 22 de Fevereiro de 2011, após a assinatura do contrato-programa com o CELLF, o Tribunal de Contas apontara que a entrega do GR a privados “não poderia ter sido celebrado sob a forma de concessão”.

O MPT-Madeira quer a demissão da administração da GESBA, por “reações inadequadas” da empresa pública.

IVBAM participou em Concurso de Vinhos Escanções

O Instituto do Vinho, Bordado e Artesanato da Madeira (IVBAM) participou no IV Concurso de Vinhos Escanções de Portugal, em Lisboa, a convite da entidade organizadora, a Associação dos Escanções de Portugal. Este concurso, que teve por objetivo a atribuição da distinção ‘Tambuladeira dos Escanções de Portugal’, contou com um painel variado de jurados, entre os quais Rubina Vieira, responsável pelo Gabinete de Ações Educativas do IVBAM, em representação deste Instituto.

Condomínios sem obras há 18 meses

No último ano e meio, apenas 13% dos condomínios geridos foram intervencionados, conclui o estudo “Condomínios e obras: A experiência das empresas de gestão de condomínios” realizado pela UCI com a SPIRITUC. A pesquisa, que inquiriu 200 empresas de gestão de condomínios, concluiu ainda que a maioria das obras (88%) tem um custo até 30 mil euros e que há condomínios que precisam de obras e que não as fazem porque não têm capacidade financeira, sendo favoráveis a uma alteração na lei para que possam contratar diretamente empréstimos para facilitar a realização de obras.

Fundos europeus para “ajudar” a Madeira

O Bloco de Esquerda e o Grupo Parlamentar Europeu “A Esquerda” (The Left) promoveram, no passado dia um, uma sessão pública sob o mote “Regiões ultraperiféricas: longe da vista, longe da coesão”. O evento contou com a presença do Presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional do Parlamento Europeu, Younous Omarjee; do eurodeputado do BE, José Gusmão e da ex-eurodeputada e professora associada da UMa, Liliana Rodrigues. Marcaram também presença a coordenadora regional do Bloco, Dina Letra, e o primeiro candidato às eleições regionais de 2023, Roberto Almada.

“Ainda é possível salvar a Praia Formosa”

A CDU realizou, durante a manhã desta quarta-feira, uma iniciativa na Praia Formosa, onde a deputada municipal, Herlanda Amado, afirmou que “ainda é possível salvar a Praia Formosa”, evitando a descaracterização do que resta do litoral que ainda não está completamente turistificado, desta que é a maior praia do concelho do Funchal. “A população tem que ser devidamente esclarecida sobre o que está perspectivado construir para toda esta área para que o direito público não seja posto em causa, devido a cedências a privados. Sempre intervimos na defesa da Praia Formosa, enquanto espaço privilegiado da cidade para usufruto da população e que fossem aqui construídas infraestruturas que garantam a utilização pública e gratuita de todos os utilizadores da Praia Formosa”.

PAN insurge-se contra o abate de árvores no Funchal

O PAN Madeira manifestou-se, através de uma nota informativa, sobre o abate de árvores no Funchal. O assunto é o seguinte: «Confrontados como estamos com uma grave crise climática, não é possível ignorar a atual política de abate de árvores que está a acontecer no Funchal. Quase todas as semanas o PAN recebe imagens de árvores adultas e saudáveis – que fazem parte da história daquela rua, daquele bairro e freguesia – com “podas excessivas” como aconteceu recentemente na levada dos ilhéus, que na realidade não configuram podas e acabam mesmo por ditar a morte das árvores ou a serem abatidas de modo injustificável como aconteceu no espaço contiguo ao antigo amazónia.

