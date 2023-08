Nas bancas a edição 1235 do Tribuna da Madeira

“Estamos em contra-relógio”

O Governo Regional definiu avultados investimentos e estabeleceu a criação de uma estrutura com “capacidade de resposta estratégica e operacional nas infraestruturas críticas e serviços essenciais da administração pública regional directa e indirecta”. Com o ataque ao SESARAM, no domingo, é agora considerado “inadmissível” que “os gordos investimentos em cibersegurança” não tenham impedido o ‘caos’ no sector da Saúde com que a Madeira se tem confrontado ao longo dos últimos dias.

Só a gestão da TAP ‘levou chumbo’ na ALM

Oposição considera Comissões de Inquérito um “exercício para limpar a imagem”. A Assembleia Legislativa da Madeira realizou quatro inquéritos parlamentares no âmbito dos seus “poderes de fiscalização” ao longo dos últimos quatro anos. Apenas o relatório final sobre “a política de gestão da TAP”, requerido em 2019 pelo grupo parlamentar do PSD, concluiu ter havido “prejuízos para os madeirenses”.

“Nunca imaginei ajudar tantas pessoas”

Maria João Freitas, responsável pelo projeto de empreendimento social ‘Estimei’, mostra-se satisfeita com o desempenho feito desde o início e afirma que os objetivos traçados foram, até à data, alcançados. Este projeto tem ajudado muitas pessoas e é com esse intuito que pretende dar continuidade: “reutilizar, recriar e recuperar” em prol de quem precisa.

Pelourinho “não cumpre” a Lei de Acessibilidade

O espaço, que foi alvo de obras, não oferece fácil acesso a pessoas com dificuldades motoras. A lacuna foi apontada por Dina Letra que lamenta que o Governo Regional não tenha “salvaguardado o nosso património”.

“Anarquia urbanística”

Dionísio Andrade afirma que a paisagem madeirense “está sendo abandonada paulatinamente ao betão e à anarquia urbanística”, como se fosse uma “região de Terceiro Mundo”.

JPP fiscaliza faturas do Grupo Sousa nos Portos

O JPP fez chegar, esta semana, à APRAM – Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira -, um pedido de documentação requerendo a cópia de todos comprovativos de pagamento e respetivos documentos de faturação emitidas à empresa OPM (Sociedade de Operações Portuárias da Madeira), relativas às taxas devidas pela utilização das infraestruturas portuárias na Região, numa atividade que realizou na freguesia do Caniçal.

Monte aguarda ‘enchente’

As festividades representam um investimento de 80 mil euros. A Câmara do Funchal entra com cerca de 50 mil. A festa não terá fogo-de-artifício.

“Sabe sempre bem renovar um título destes”

A Madeira esteve representada no Mundial de Fukuoka pela atleta do Clube Naval do Funchal (CNF), Susana Gomes, acompanhada pelo técnico Pedro Luís. A atleta, que já deu provas da sua experiência e ‘garra’ nas provas de natação, faz história na modalidade. Em declarações ao «Tribuna», Susana Gomes afirma: “Estou muito feliz com os meus resultados, julgo que é fruto de todo o trabalho que tenho feito”.

Os ‘heróis’ do Rali

Todos os 84 inscritos na edição de 2023 do Rali Vinho da Madeira (RVM) enfrentaram a Avenida do Mar de faca nos dentes. Esta classificativa espetáculo a que os madeirenses sempre se habituaram estava repleta de publico ao longo de toda a sua extensão e os pilotos brindaram toda a audiência com a sua melhor condução, criando algumas situações de destaque, como o caso de Bernardo Sousa que contornou a Praça da Autonomia em duas rodas, tentando evitar o despiste, concluindo o traçado, apesar de ainda ter danificado a sua viatura.

