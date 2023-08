Nas bancas a edição 1237 do Tribuna da Madeira

“Resposta segura a todos os utentes”

Governo garante que cuidados de saúde “nunca esteve em causa”. O bebé com 40 semanas que chegou de urgência dos Açores para receber cuidados médicos especializados no Serviço de Medicina Intensiva Neonatal e Pediátrica do SESARAM permitu ao Governo Regional garantir que “mesmo em situação de excepção” a resposta aos cuidados de saúde “nunca esteve em causa”. A Federação Nacional dos Médicos diz que “a informação veiculada da reposição de uma presumível normalidade”, após o ataque informático, ainda “não se verificou”. E que “existe um considerável aumento do risco profissional e ocorrência de situações de erro médico”.

“Assumi que não esconderíamos as dificuldades”

Aproveitando as comemorações do Dia da Cidade do Funchal, Pedro Calado faz um balanço deste mandato na Autarquia sobre o trabalho feito, até à data, aproveitando para lançar ‘farpas’ ao anterior executivo liderado por Miguel Silva Gouveia.

Crédito habitação lidera queixas na banca

Entre janeiro e agosto, o número de reclamações dirigidas ao setor bancário registou uma subida na ordem dos 30%, face ao período homólogo de 2022, indica uma análise do Portal da Queixa que já recebeu, este ano, mais de 4.500 reclamações contra a banca. Os problemas relacionados com o Crédito Habitação, sobretudo no âmbito da renegociação do crédito, motivam o maior volume de queixas registadas pelos consumidores. Continuam a aumentar as reclamações dos portugueses dirigidas ao setor bancário, revelam os dados do Portal da Queixa. Entre o dia 1 de janeiro e 21 de agosto, os consumidores registaram 4.614 queixas na plataforma, um crescimento de 34%, em comparação com o mesmo período de 2022, onde se observaram 3.442 reclamações.

Obras concluídas antes das aulas

Intervenções no centro do Funchal estão a complicar a mobilidade. É com acções de fiscalização, colaboração das autarquias vizinhas, rotatividade dos estacionamentos e novas ligações em túnel que a Câmara Municipal do Funchal pretende melhorar a mobilidade interna na cidade. O actual executivo camarário, segundo Miguel Silva Gouveia, “conseguiu a proeza de piorar o que já consideravam ser mau, enquanto no meio do seu deserto de soluções insistem em disparar culpas em todas as direcções”.

Largo da Fonte alvo de intervenção profunda

A Câmara do Funchal já tem o projeto do Monte. As obras terão de ser articuladas com o governo regional, que irá canalizar o ribeiro ali existente.

Estabilidade e viabilidade “asseguradas”

Foi concluída a obra de consolidação do talude da Cruzinha que vem assegurar a estabilidade e a viabilidade da Estrada Regional 103. «Este acesso é fundamental para as populações e esteve, por vezes, mais de uma semana interrompido devido a derrocadas, pelo que tivemos que fazer esta intervenção.» O Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visitou esta obra que, ma opinião do governante representa «uma obra muito importante» para o Faial.

Confraria reafirma geminação com os Vinhos de Rias Baixas

A Confraria Enogastronomica da Madeira esteve em Vilagarcía de Arousa (Galiza) para reafirmar a geminação com a Cofradía de Vinos de Rias Baixas e para participar no XVI Capítulo da Ordem da Ameixa do Carril. A geminação da confraria madeirense com a que defende e promove os vinhos galegos abrangidos pela denominação de origem “Rias Baixas”, ocorreu inicialmente no passado mês de abril, no Museu do Vinho e da Vinha no Arco de São Jorge, aquando da deslocação de uma delegação de confrades galegos a XXIII Grande Capítulo madeirense. A reafirmação da geminação teve lugar, no passado sábado, perante uma plateia de mais duas centenas de confrades no decorrer do XVII Capítulo da Cofradía de Vinos de Rias Baixas.

Supermoto ‘invadiu’ o Funchal

Foi um domingo de chuva em pleno mês de agosto o cenário que se apresentou para a realização da prova de supermoto pontuável para a Taça de Portugal daquela disciplina e denominada Grande Prémio do Funchal em Supermoto, competição incluída nas comemorações do dia da cidade do Funchal. Apesar da chuva, o público não arredou pé e, por esse motivo nunca chegou a ser equacionada a suspensão ou cancelamento do evento. Antes pelo contrário, a competição esteve ao rubro e coube a Filipe Marques levar para casa a Taça de Portugal de Supermoto ao vencer a corrida deste ano. O triunfo chegou após duas vitórias nas mangas disputadas no período da tarde e significaram um bom desempenho sobre Sérgio Rego, pentacampeão nacional e que se ficou pelo segundo lugar do pódio. Ivo Grácio ficou com o degrau mais baixo numa prova que juntou quase dezena e meia de participantes.

Limites e regras para a descarga de gaiado

A Secretaria Regional de Mar e Pescas emitiu um comunicado sobre as «Regras para as descargas de gaiado para congelação nos portos da Região Autónoma da Madeira». Segundo o documento, enviado à redação: Considerando o elevado volume de descargas registadas nos portos regionais, e tendo em consideração a necessidade de assegurar a eficiência dos serviços de Lotas e Entrepostos, quanto à sua capacidade logística e operacional, a Secretaria Regional de Mar e Pescas determinou o estabelecimento de limites e regras de descarga de gaiado nos portos da Região.

