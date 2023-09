Nas bancas a edição 1240 do Tribuna da Madeira

Campanhas eleitorais à margem da Lei



Violação dos deveres de neutralidade e imparcialidade são recorrentes. A campanha para as Eleições Regionais de 24 de Setembro tem sido ‘fértil’ em queixas dirigidas à Comissão Nacional de Eleições, por “violação dos deveres de neutralidade e imparcialidade”. Na Madeira, ao longo de décadas, as acusações tornaram-se recorrentes. Alberto João Jardim, que chegou a responder em tribunal por esse motivo, acabou ilibado no Funchal e na Relação de Lisboa.



Porto Santo – Parque de campismo “é fundamental”

O cabeça de lista às eleições regionais, Roberto Almada, e a coordenadora regional e segunda candidata, Dina Letra, estiveram, nesta segunda-feira, na ilha do Porto Santo em contacto com a população. “A mobilidade é uma das questões que mais preocupa as e os portossantenses. A ligação aérea Madeira-Porto Santo depende de sucessivos contratos provisórios, criando uma enorme incerteza na vida dos habitantes e impedindo o planeamento atempado das deslocações. Também o estado atual da ligação por ferry, que não funciona durante o mês de janeiro, cria dificuldades acrescidas aos habitantes e à economia de Porto Santo”.

PSP tem “Relevância e importância vital”

No âmbito das comemorações do 145º aniversário do Comando Regional da Madeira, o Secretário Regional das Finanças, em representação do Presidente do Governo Regional, agradeceu, a todos os profissionais da Polícia de Segurança Pública que, apesar de sujeitos a uma grande pressão, exigência e stress no seu dia-a-dia, continuam a demonstrar a relevância e a importância vital do serviço que prestam junto das populações.

Socialismo “nunca fez a felicidade do povo”

Coligação «Somos Madeira» intensifica “acções de proximidade ao eleitorado”. PSD e CDS querem continuar a “governar a Madeira no bom caminho”. Os “resultados económicos extraordinários”, a “escola pública de excelência” e o Serviço Regional de Saúde “de primeira categoria” são apresentados como exemplos do trabalho desenvolvido. Nos comícios da coligação «Somos Madeira», as críticas “aos que prometem mundos e fundos para chegar ao poder” têm sido recorrentes. Rui Barreto, líder do partido que renova a ligação “de ferro” com o PSD-M, garante que estará “sempre do lado certo da história”. A opção de voto dos eleitores a 24 de Setembro, segundo o presidente do CDS/PP-M, é assim “muito clara”.

PS-M quer “Autonomia ao serviço de todos”

Sérgio Gonçalves acusa maioria de “satisfazer as clientelas partidárias”. O presidente do PS-M e candidato à Presidência do Governo Regional diz que os madeirenses não podem “deixar que quem esteve quase 50 anos a governar use desculpas de inimigos externos e invente tudo e mais alguma coisa para não assumir a sua responsabilidade”. Sérgio Gonçalves não tem dúvidas que “é tempo de mudar e de colocar a Autonomia ao serviço de todos, e não apenas de alguns que enriquecem à custa de todos”.

Empresas com “Novas oportunidades de negócio”

O Secretário Regional das Finanças, Rogério Gouveia, presidiu ao encerramento da edição de 2023 da Expo Porto Santo. Uma ocasião que foi aproveitada pelo governante para elogiar a grandiosidade que esta Feira já representa no calendário de eventos da Ilha Dourada e pela sua importância na dinamização da atividade económica da Ilha, contribuindo para fomentar o intercâmbio empresarial e proporcionar novas oportunidades de negócio para as empresas porto-santenses.

“Os vistos gold são um convite permanente à corrupção”

Marisa Matias esteve na Madeira na abertura da campanha eleitoral para dar apoio aos candidatos pelo Bloco, tendo realçado a falta que fez “uma oposição decente” no parlamento regional. A eurodeputada bloquista defende: “Nós temos de afastar o medo desta Região”.

“Vales que Vêm por Bem” chegam ao Serviço de Neonatologia

O secretário regional de Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, esteve presente, no dia 13 de setembro, na sala de conferências do Hospital Dr. Nélio Mendonça, na Cerimónia de Entrega de Donativo ao Serviço de Medicina Intensiva Neonatal e Pediátrica do SESARAM, EPERAM, no âmbito da Campanha Missão Continente “Vales que Vêm por Bem”. A campanha “Vales que Vêm por Bem” decorreu nas lojas Modelo Continente na Região Autónoma da Madeira, através da venda de vales solidários no valor de 1 e 5 euros, entre 26 de julho e 10 de setembro.

“CAFÉ RELÓGIO” em leilão por mais de 2,4 MILHÕES

O Leilão Eletrónico da insolvência do emblemático Edifício “Café Relógio” está a rececionar licitações até 17 de outubro de 2023, pelas 18h00, em Leilosoc.com. O passivo da Massa Insolvente de Silva e Freitas Lda (2189/20.3T8FNC) é composto pelo Edifício “Café Relógio” e respetivo recheio: equipamentos de hotelaria e restauração, equipamento de escritório e material informático, mobiliário, stock de diversos artigos regionais e artesanais, e veículos. A totalidade dos ativos está avaliada em 2.406.655,00 €.

Adquira o Semanário Tribuna da Madeira em formato (PDF). Informação independente por apenas 2 €. assinaturas@tribunadamadeira.pt ou na loja online