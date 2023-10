Nas bancas a edição 1242 do Tribuna da Madeira

CDS/PP “não foi parte das conversações”

Acordo com o PAN pretende “prosseguir projecto de desenvolvimento”. Miguel Albuquerque disse durante a campanha eleitoral que “só governaria a Madeira com uma maioria absoluta, para garantir a estabilidade”. É o que vai “fazer”, agora com o apoio do PAN, após ser acusado de ‘faltar à palavra’ aos madeirenses. Reduzir a carga fiscal, assegurar o combate à corrupção e uma maior transparência são áreas em que, segundo a IL, o PSD “teria grandes dificuldades em assumir compromissos”.

“Os partidos são uma espécie de empresas vocacionadas para os negócios políticos”

Luís Filipe Malheiro faz rescaldo político das regionais: desafios, considerações e recomendações. Não vou perder tempo com rescaldos contabilísticos/numéricos das eleições, quer porque tudo isso já foi feito, quer porque desde domingo passado novos acontecimentos tiveram lugar e colocaram-se na primeira linha das “coisas” realmente mais importantes. Falo do acordo parlamentar com o PAN que, apesar de tudo, está longe de ter sido a opção mais consensual na coligação que, entretanto, se vai desfazer nos termos da lei.

“O Bloco não se verga à Direita nem ao PSD/CDS de Albuquerque”

Roberto Almada, o candidato número um pelo Bloco de Esquerda Madeira a estas eleições legislativas, conseguiu o objetivo traçado pelo partido, o de ser eleito fazendo com que o Bloco regresso ao parlamento regional. No seu discurso, após conhecimento da sua eleição ao hemiciclo regional, o bloquista fez questão de agradecer todo o apoio depositado nesta campanha, e à sua candidatura. “Foram quase três mil madeirenses que votaram em nós. Eu agradeço cada voto de cada uma dessas pessoas”, aponta. “É um regresso para ficarmos no parlamento mas é um regresso, sobretudo, para trabalharmos, para combatermos e fazermos oposição a um governo de Direita recauchutado que aí vem”. Almada refere que apesar de o PSD ter, felizmente, perdido a maioria absoluta “a Direita lá se organizará e formará o seu governo”. E garante: “Mas terá nesta força política, neste deputado, no Bloco de Esquerda, uma oposição que será contundente e que será inflexível”.

Balanço positivo do POCIR

O secretário regional de Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, acompanhado pelos dirigentes do Serviço Regional de Proteção Civil, visitou, no passado dia 27, a Equipa de Ataque Ampliado (EATA) e Equipa de Logística e Apoio ao Combate (ELAC), da Companhia de Bombeiros Sapadores do Funchal, no âmbito do Plano Operacional de Combate a Incêndios Rurais (POCIR). Na ocasião, o responsável pela tutela da Proteção Civil na Região, fez um balanço positivo da atividade desde o início do POCIR, a 1 de junho até à data. Desde o início do POCIR na RAM, já atingimos mais de 2100 equipas no terreno, mais de 7400 operacionais e cerca de 150 mil km percorridos.



Turmas ainda sem acesso a fruta gratuita na escola

No total, 35,3% das turmas de jardim de infância e de 1º ciclo do ensino básico participantes no desafio Heróis da Fruta no ano letivo de 2022/2023 não tiveram acesso a frutas ou hortícolas distribuídas gratuitamente na escola. Esta é uma das principais conclusões do mais recente estudo realizado pela equipa de investigadores do Instituto de Saúde Ambiental (ISAMB) da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa (FMUL), em parceria com a Associação Portuguesa Contra a Obesidade Infantil (APCOI), que analisou os dados relativos a uma amostra de 21.773 alunos entre os 2 e os 13 anos de idade, de 586 estabelecimentos de ensino de todas as regiões de Portugal (continental e arquipélagos), participantes no projeto “Heróis da Fruta” – a maior iniciativa gratuita de educação alimentar do país, que conta com o apoio principal da ALDI.

Funchal “regressa ao endividamento”

A equipa da Confiança lamenta que a gestão PSD da Câmara Municipal do Funchal tenha não só regressado à tendência de endividamento em 2022, mas também cobrado a maior receita fiscal de sempre aos munícipes do Funchal nesse mesmo ano. De acordo com o Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses, hoje apresentado, verifica-se que o Funchal foi o município madeirense que mais dívida acumulou no ano transacto, aumentado em 9 milhões de euros, uma subida de 19% para um total de 57 milhões. No mesmo período, o Município do Funchal arrecadou um máximo histórico de receita fiscal, cobrando aos funchalenses um recorde de 116,5 milhões de euros.

“Resultado da coligação não é famoso”

Alberto João Jardim esteve contra presença de Montenegro na Madeira. No rescaldo do próprio dia das eleições, o ex-presidente do PSD-M considerou que os resultados projectados para a coligação PSD/CDS eram “insuficientes” e “muito pouco para um Governo que teve uma forte comunicação social e dinheiro”. Apesar do resultado que “não é famoso”, Alberto João Jardim também lembrou que “não há solução governativa neste momento sem o PSD”.

“Ilegalidade estatutária” e “usurpação de funções”

Polémica marcou encontro do PAN com o representante da República. O ainda porta-voz da Comissão Política Regional do PAN, Joaquim Sousa, foi na quarta-feira ao Palácio de São Lourenço defender que o acordo de incidência parlamentar celebrado com o PSD-M “é ilegal”. A ratificação acabou por ser aprovada por “ampla maioria” na Comissão Política Nacional, não sem antes surgirem acusações internas de alegada “violação estatutária” que “revela uma vez mais a forma autocrática e arbitrária de conduzir os destinos do partido”.

Estudo da UMAR identifica “fragilidades e desigualdades sociais”

A apresentação formal será feita nesta sexta-feira, dia 29, pelas 14h30, na Sala da Assembleia Municipal do Funchal. Para além da população adulta, será também feito um estudo sobre a população jovem, a partir dos 12 anos de idade. Joana Martins, Coordenadora da UMAR Madeira, afirma que o objetivo é “propor linhas orientadoras de intervenção” junto da população do concelho do Funchal. Para isso, diz, será necessário, a posteriori, “articular esforços” com o município.

