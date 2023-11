Nas bancas a edição 1249 do Tribuna da Madeira

Promessas são para cumprir

Valorizar a Educação, reforçar a Saúde e investir na Habitação são prioridades do Governo Regional da Madeira para os próximos quatro anos. O Programa do XIV Governo da Madeira para o quadriénio 2023-2027 esteve, esta semana, em debate na Assembleia Legislativa da Madeira (ALM). No seu discurso, Miguel Albuquerque manifestou uma “profunda convicção” do cumprimento das “responsabilidades políticas” de todos nesta nova legislatura que agora se inicia. “O meu Governo valoriza as prerrogativas deste Parlamento e o seu papel no debate e fiscalização democrática e estamos sempre disponíveis para defendermos as nossas posições nesta Câmara.

Funchal instala «Conselho Municipal de Saúde e Bem-Estar»

Autarquia quer ser “parte da solução” na saúde mental e psicológica dos munícipes. O “instrumento estratégico” pretende definir políticas em complementaridade com organismos e entidades com competências em matéria de Saúde. Haverá um enfoque ao nível da prevenção, intervenção e combate à toxicodependência e comportamentos aditivos. O «Conselho Municipal de Saúde e Bem-Estar» do Funchal, que vai reunir com “uma periodicidade mínima semestral”, pode fazê-lo “extraordinariamente”.

Vitória em defesa do “interesse superior” da Madeira

PSD-M sublinha a importância para a Região das próximas Legislativas. As eleições do próximo 10 de Março são para o PSD-M uma oportunidade para que o partido, a nível nacional, se afirme como alternativa de poder e de liderança governativa. Para isso é preciso que Luís Montenegro apresente “um projecto claro, consistente e capaz de traduzir a estabilidade, o desenvolvimento, a confiança e a justiça social que têm faltado, nos últimos anos, a Portugal”.

PS-M critica novo adiamento na Saúde

Tempos máximos de resposta só existirão em Fevereiro. O adiamento para Fevereiro da implementação dos tempos máximos de resposta garantidos na Saúde, justificado com o ciberataque ao sistema informático do SESARAM, mereceu na terça-feira críticas do Grupo Parlamentar do PS-M ao Governo Regional (GR). Ao secretário regional com a tutela da Saúde, Pedro Ramos, foi pedido por Victor Freitas que “fale a verdade aos madeirenses”. Conforme apontou o líder parlamentar socialista, em conferência de imprensa, o partido “tem vindo a lutar há mais de uma década pela implementação dos prazos definidos clinicamente para que os utentes vejam a sua situação resolvida”. Uma medida que o PSD-M levou 8 anos a oficializar, após tê-la colocado no Programa de Governo em 2015, e que teria entrada em vigor prevista para 30 de Julho.

“É tempo de apresentar soluções para os funchalenses”

A Confiança questiona Pedro Calado sobre a prometida “solução para moradias abandonadas”. Foi no passado domingo que ocorreu mais um incêndio num prédio devoluto no centro do Funchal. A Confiança alerta para o perigo desta situação que teima em repetir-se e questiona o presidente da CM Funchal sobre a suposta “solução para moradias abandonadas” prometida aquando as eleições autárquicas.

Para a vereadora Cláudia Dias Ferreira esta situação “é mais um exemplo de que tudo valeu para fazer campanha”, lembrando que Pedro Calado apresentou “um rol de promessas” e que passados, dois anos, poucas sãos “as que foram de facto cumpridas”.

“Obra determinante”

O Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visitou a obra rodoviária, que ligará a Rua João Ricardo Ferreira César à Avenida Nova Cidade, em Câmara de Lobos.

Trata-se de uma empreitada integrada nas infraestruturas de distribuição interna do trânsito nas novas zonas urbanizáveis de Câmara de Lobos, estando orçada em 2,4 milhões de euros.

Adquira o Semanário Tribuna da Madeira em formato (PDF). Informação independente por apenas 2 €. assinaturas@tribunadamadeira.pt ou na loja online