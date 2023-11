Nas bancas a edição 1250 do Tribuna da Madeira

Concurso do Teleférico do Curral das Freiras

JPP insiste em “investigar” o assunto

O Juntos pelo Povo (JPP) disponibilizou, nesta quarta-feira, mais informação sobre o concurso do Teleférico do Curral das Freiras, a exemplo dos dossiers que tem vindo a exercer a sua ação de fiscalização da “coisa pública”.



Workshop com “balanço positivo”

O primeiro workshop de boas práticas na conservação do património edificado organizado pela GENUS teve lugar no edifício do colégio de São João Evangelista, nos dias 18 e 19 de Novembro.

A GENUS tem vindo ao longo da sua existência a adoptar uma postura informativa e educativa, tentando chamar a atenção para os pormenores e particularidades do património edificado da madeira. Segundo Tomás Freitas, “este workshop é também ele um reflexo dessa postura”.

ANA “mantém o seu compromisso” com as regiões

Segundo declaração da ANA Aeroportos de Portugal: «Face às declarações do CEO da Ryanair que justifica a redução de voos nos aeroportos da Madeira, Porto e Faro devido ao aumento das taxas aeroportuárias, a ANA Aeroportos de Portugal, esclarece o seguinte: A ANA lamenta que a Ryanair utilize como justificação, para a sua decisão de reduzir voos, a atualização das taxas aeroportuárias. No aeroporto da Madeira o aumento das taxas corresponde a aproximadamente 1 euro, num momento em que os bilhetes da Ryanair aumentaram quase 16 euros (+21%), comparando com o período homólogo anterior (Verão 22).

Novas regras na Zona Velha

A Câmara do Funchal vai avançar em 2024 com medidas que pretendem disciplinar a Zona Velha, uma das mais badaladas áreas de animação nocturna da capital madeirense. O novo Regulamento do Ruído foi anunciado em Fevereiro deste ano e implica que bares e similares tenham que passar a encerrar a “hora razoável”.

“Esta é a causa da minha vida”

Paulo Cafôfo entregou a sua candidatura à liderança do PS-Madeira, cargo para o qual concorre com a moção de estratégia global intitulada ‘Pelas Pessoas, a Nossa Causa’.

“As casas não são um negócio”

Dina Letra, coordenadora regional do BE, afirma que o programa de Governo “não responde” à crise da habitação na Madeira. O Bloco de Esquerda-Madeira realizou uma iniciativa política sobre a habitação, que teve como porta voz a coordenadora regional do partido, Dina Letra, tendo sido abordado, na ocasião, que o programa de Governo não responde à crise da habitação na Madeira. “O PSD, CDS e PAN aprovaram o programa de Governo. Um programa de continuidade das políticas do PSD-M e que não responde à vida concreta e às dificuldades dos madeirenses. Não responde aos salários e às pensões mais baixas do país; não responde às listas de espera na saúde e à crónica falta de medicamentos e de tratamentos; não responde à educação e à falta de professores; não responde às alterações climáticas e aos crimes ambientais que são cometidos no arquipélago pelo próprio governo regional e não responde ao grave problema da habitação que os madeirenses atravessam, que é o tema que nos trouxe aqui hoje”, realçou.

Quinta Escuna deverá originar queixa-crime

Oposição opôs-se a negócio que considerou ser uma “negociata”. Filipe Sousa anunciou em entrevista televisiva que vai ‘chamar a contas’ antigos autarcas santacruzenses pela actuação que tiveram relativamente ao polémico projecto da Quinta Escuna. O caso remonta a 2002, ano em que a Fundação Social Democrata comprou o prédio localizado no centro da cidade de Santa Cruz por 448 mil euros e, cinco anos depois, no início de 2007, vendeu-o por 1,25 milhões.

Comissão de Economia e Mar chama CTT ao Parlamento

A Comissão de Economia e Mar vai ouvir os CTT sobre uma proposta de alteração ao regime do subsídio social de mobilidade. A audição parlamentar foi aprovada na sequência da primeira apreciação, feita esta manhã, do Projeto de Proposta de Lei à Assembleia da República, JPP, que “Altera o Decreto-Lei n.º 28/2022, de 24 de março (Estabelece um regime transitório para a atribuição do subsídio social de mobilidade, no âmbito dos serviços aéreos e marítimos entre o continente e a Região Autónoma da Madeira e entre esta e a Região Autónoma dos Açores).

PCP quer respostas e “medidas concretas”

Acolher doentes em situação de alta clínica é “grande problema social e humano”. As “altas clínicas em unidades hospitalares” vão para debate em plenário da Assembleia Legislativa depois de o PCP não vislumbrar “medidas concretas” no Programa de Governo que vão de encontro às “inadiáveis respostas” para estas “realidades bem concretas”. O Governo Regional já avançou com a intenção de disponibilizar 1080 lugares na Rede de Cuidados Continuados Integrados, com verbas provenientes do Plano de Recuperação e Resiliência.

“Governo que só quer saber de arrecadar milhões”

Enquanto o diferencial fiscal de 30% no IVA é praticado nos Açores, na Madeira persiste-se a “obsessão” de “sufocar os madeirenses”. A acusação ao Governo Regional é do presidente do PS-M, que volta a insistir numa redução do imposto.

XX Moto Rali do Santo da Serra Prova vencida por piloto da casa

A 20ª edição do Moto Rali do Santo da Serra, prova de homenagem aos pilotos Chico Serralha e Paulo Gouveia, entretanto já falecidos, foi vencida pelo quad de Vitor Gouveia, piloto da Associação Desportiva do Santo da Serra e familiar do Chico. Esta prova, que contou com quase três dezenas de inscritos de duas e quatro rodas, pontuava também para a Taça da Madeira de Todo Terreno, troféu que foi igualmente conquistado por Vitor Gouveia, que, apesar da dificuldade do percurso andou a um nível impressionante, levando de vencida todos os seus mais directos adversários. Na segunda posição ficou Ivo Freitas, também ele em quad, e que, apesar da queda que sofreu e que lhe provocou algumas limitações físicas, nunca baixou braços e lutou sempre pelo lugar mais alto do pódio.

