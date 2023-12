Nas bancas a edição 1251 do Tribuna da Madeira

“As mulheres devem ter uma participação efetiva nas estruturas nacionais”

Cátia Vieira Pestana, candidata à presidência das Mulheres Socialistas da Madeira, está focada na luta pela igualdade e pela afirmação das mulheres. ‘As Mulheres Contam’ é o lema da candidatura de Cátia Vieira Pestana à presidência das Mulheres Socialistas da Madeira, que foi recentemente apresentada publicamente na sede do PS-Madeira.

Um ato que teve lugar numa data com muito significado – o Dia Internacional para Eliminação da Violência Contra as Mulheres – no qual a candidata expressou a sua preocupação em relação a este fenómeno, apontando o facto de, só este ano, segundo o Observatório das Mulheres Assassinadas, 25 mulheres já terem perdido a vida em Portugal, 15 das quais em situações de femicídios cometidos por homens e parceiros íntimos (12 com casos de violência prévia).

GNR com expectativas “elevadas”

Militares passaram a assumir competências do SEF. As expectativas relação às novas funções assumidas pela GNR na Madeira “são elevadas”, mas os meios para fazer cumprir a missão que é confiada aos militares na sequência da extinção do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras são “suficientes”. O comandante da Unidade de Controlo Costeiro e de Fronteiras esteve na Região e foi à Assembleia Legislativa para uma audiência de apresentação de cumprimentos.

“O actual executivo está a criar dificuldades ao licenciamento de obras”

A Confiança lamenta que a Câmara do Funchal se comporte como repartição do Governo. A equipa da Confiança lamenta que a Câmara Municipal do Funchal (CMF) não exerça as suas competências na área do ordenamento do território, urbanismo e património, no que diz respeito a dois projectos anunciados pelo Governo Regional para a Cidade do Funchal.

Na reunião de executivo municipal, ocorrida no passado dia 23, os vereadores da Confiança pediram informações à Câmara Municipal sobre as análises urbanísticas e cumprimentos dos instrumentos de gestão territorial, do projecto “Casa de Concertos da Madeira” e do projecto “Living Studios 31 de Janeiro”. Estes dois projectos, promovidos pelo Governo Regional, cuja implantação tem provocado alguma controvérsia pública, com várias vozes a se insurgirem contra os mesmos, onde se incluem arquitectos e historiadores.

“Política comum” para responder à problemática das migrações

O Presidente da ALM, José Manuel Rodrigues, vai apresentar em Bruxelas um relatório que pede a criação de uma verdadeira política comum Europeia para as migrações.

Alunos alcançam o pódio do Troféu Mundial de Acordeão

Os alunos do Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira voltam a participar no Troféu Mundial de Acordeão e Troféu Internacional (Trophée Mondial De L’accordéon e International Open Trophy 2023), organizados pela Confederação Mundial de Acordeão (CMA), e alcançam o pódio em duas categorias: Maria Inês Ornelas volta a brilhar e arrecada o 2.º lugar na categoria ‘até aos 18 anos’; e o Trio 2/3, composto pelos alunos Maria Inês Ornelas, Sofia Chiara Nobile e Emanuel da Silva Inácio, trazem para a Madeira o 1.º lugar na categoria ‘Música de Câmara’.

‘Alerta’ contra “elites predatórias”

Albuquerque tema uma aceleração dos movimentos populistas. O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, exortou na terça-feira as ‘elites’ políticas e empresariais a encontrarem “uma fórmula, um conjunto de princípios” e “um caminho para a construção ou manutenção do Estado Social nas democracias ocidentais”. Em causa está “a ideologia de ‘laisser faire’ que tem levado a uma concentração exponencial da riqueza em poucos e à marginalização de um conjunto crescente de cidadãos que antigamente se chamava classe média”.

Adquira o Semanário Tribuna da Madeira em formato (PDF). Informação independente por apenas 2 €. assinaturas@tribunadamadeira.pt ou na loja online