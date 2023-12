Nas bancas a edição 1252 do Tribuna da Madeira

Passeio Marítimo com zonas “críticas” e “alarmantes”

Intervenção voltará a implicar “limitações pontuais” na circulação de pedestres. O Governo Regional prepara-se para nova intervenção no Passeio Marítimo entre Funchal e Câmara de Lobos, desta vez para a “execução e reforço imediatos” de zonas “críticas” e de zonas “alarmantes”. As obras na estrutura pedonal têm sido recorrentes, levando o executivo a ser criticado pelo desafio aos elementos naturais que implica altos custos para o bolso dos madeirenses.

Município do Funchal “Infrações financeiras”

A Confiança explica os votos contra as propostas orçamentais do Município do Funchal. Miguel Silva Gouveia justifica esta atitude para que “todos os funchalenses possam verificar por si mesmos o que está em causa”.

Combate à corrupção é “grande bandeira”

O CHEGA congratulou-se com a aprovação da sua proposta para a criação do Gabinete de Prevenção da Corrupção na 1ª Comissão da Assembleia Legislativa da Madeira, pelo que seguirá para ser debatida pelo plenário do parlamento regional. A medida prevê a “conceção de um novo órgão que defina, desenvolva e coordene estratégias de combate ao amiguismo, ao compadrio e à subserviência da administração pública a poderes instalados e redes de interesse adversas à concretização equilibrada e justa do Bem Comum”. O presidente do CHEGA e líder parlamentar do partido afirma que este projeto é “um sinal importante da mudança que pretendemos trazer à vida e à política regional”, sendo essa a razão pela qual o partido fez questão de dar entrada do mesmo no dia a seguir à tomada de posse do atual governo.

“Deixem o céu do Curral das Freiras em Paz”

O «Movimento É Possível Impedir a Destruição», movimento de cidadãos contra a destruição do património ambiental, promoveu, no passado dia 1, uma manifestação contra a construção do sistema de teleféricos e zipline no Curral das Freiras, que decorreu no Miradouro da Eira do Serrado.

«Ainda é Possível Salvar o Geosítio do Paredão e magnífica paisagem natural no Curral das Freiras/Jardim da Serra. Queremos expressar o nosso compromisso com a defesa da natureza. Por isso, nesta ação queremos expressar a nossa intenção de tudo fazer, no que esteja ao alcance dos nossos direitos de participação cívica, para que não vá por diante o sistema de teleféricos pretendido pelos governantes para o Curral das Freiras e Jardim da Serra. Aqui estão em confronto aqueles que querem a conservação da natureza e aqueles que a querem desfigurar.

Fundo de Coesão 136 milhões de euros para a Madeira

A Gare Marítima da Madeira acolheu o evento de apresentação do Sustentável 2030 – Programa para a Ação Climática e Sustentabilidade, com especial foco nos investimentos a realizar na Região Autónoma da Madeira.

O evento contou com a presença de Rogério Gouveia, Secretário Regional das Finanças; Maria João Monte, Presidente do Conselho Diretivo do Instituto de Desenvolvimento Regional; e Helena Azevedo, Presidente da Autoridade de Gestão do Sustentável 2030.

“Motivação para a leitura”

Nuno Barros decidiu aventurar-se na escrita em 2018, com o seu primeiro livro. O autor apresenta, no próximo dia 12, o terceiro livro que marca o fim das aventuras de Firmino.



Cafôfo sente o dever de liderar a mudança

O presidente eleito do PS-Madeira mostra-se empenhado numa mudança política e desafia a população a não se deixar enganar pelo “subsidiozinho, pelo passeiozinho ou pela telhazinha”.

