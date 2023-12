Nas bancas a edição 1253 do Tribuna da Madeira

Cargos municipais para “alimentar clientela partidária”

A acusação é feita pela Confiança, que fala também do “desnorte da atual vereação”. Com mais de meio mandato decorrido, apontam, a CMF ainda “anda às voltas” com a orgânica, mudando-a pela terceira vez. Os cargos de direção superior de 1º grau não existem em qualquer outra Câmara Municipal da Madeira.

Ponta do Sol reforça apoio

O vice-presidente do Município da Ponta do Sol, Sidónio Pestana destacou a importância da existência de um corpo de bombeiros vivo e coeso em que os seus elementos são justamente distinguidos e promovidos, vincando que “é fundamental valorizar os bombeiros”. Adianta mesmo que o Município dará já um primeiro passo através do reforço do apoio atribuído à Associação Humanitária para apoiar diretamente o aumento dos salários dos seus colaboradores, sejam eles bombeiros ou civis.

Sidónio Pestana revela assim que o Município da Ponta do Sol irá atribuir um novo apoio financeiro, em aditamento ao que anualmente é atribuído à Associação Humanitária, em mais 11,5 mil euros com intuito de assegurar aumentos salariais do próximo ano, valor a transferir ainda este ano. Compromisso assumido pelo autarca durante a sua participação no 37.º aniversário da Associação Humanitária de Bombeiros da Ribeira Brava e Ponta do Sol que decorre hoje ao final do dia.

“Nunca tivemos tanta receita”

O Orçamento do Funchal, de 141 milhões de euros para 2024, foi aprovado na Assembleia Municipal. Durante a discussão do orçamento municipal para 2024, o presidente da Câmara Municipal do Funchal afirmou: “Nós estamos a cumprir com aquilo que nos comprometemos com a população e há uma satisfação geral em relação ao trabalho que estamos a fazer. Dão-nos os parabéns”. Pedro Calado reiterou a aposta continuada na baixa fiscalidade, beneficiando cidadãos, famílias e tecido económico e empresarial. As propostas da redução do IMI Familiar e do Pacote Fiscal do executivo do Funchal Sempre à Frente foram aprovadas por unanimidade.

Indústria desportiva na mira de ciber ataques

A indústria global desportiva, com receitas estimadas superiores a 700 mil milhões de dólares em 2026, está a tornar-se um alvo cada vez mais atractivo para os ciber criminosos em todo o mundo devido às suas enormes receitas e rápida transformação digital. Esta é a principal conclusão do mais recente estudo da NCC Group, em parceria com a Phoenix Sport & Media Group (PSMG) e a Universidade de Oxford, intitulado “O Adversário Oculto: Ameaças Cibernéticas no Desporto”. Baseado em informações reunidas junto de stakeholders chave do desporto, incluiu entrevistas a gestores de TI e segurança no futebol, fórmula 1, rugby e ténis para discutir a sua abordagem aos riscos e as medidas de proteção implementadas.

PSD-M quer prevenção e combate à corrupção

Partido da maioria é acompanhado pelo Chega na intenção de criar Gabinete. PSD e Chega querem a criação de um gabinete dedicado ao combate à corrupção na administração pública regional, uma medida semelhante a outras que diferentes partidos já apresentaram na Assembleia Legislativa da Madeira e acabaram por ser chumbadas pela maioria PSD/CDS. Desta vez, apesar da validade das propostas, há quem tema no Parlamento que acabe por ficar “tudo na mesma”.

“Todos estão sujeitos à adição”

Açores e Madeira querem consolidar estratégia contra drogas sintéticas. A primeira reunião entre as ‘task-force’ da Madeira e dos Açores dedicadas à luta contra as novas substâncias psicoactivas serviu para ouvir “quem tem estado no terreno” e fortalecer o trabalho conjunto relativamente a uma problemática que tem afectado particularmente os dois arquipélagos. Entre as medidas está a possibilidade de criação de um Observatório Regional das Drogas.

Albuquerque renova lista para vencer as próximas eleições

A Comissão Política e Conselho Regional do PSD/Madeira aprovaram, por unanimidade, candidatura conjunta com o CDS e lista apresentada, reforçando a confiança na vitória a 10 de março.

Ações de rua promovem Bordado

O Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM) irá promover , entre 11 de dezembro até 2 de janeiro de 2024, o Bordado Madeira, num conjunto de ações que relacionam este produto tão identitário da cultura madeirense, com a quadra natalícia. Com efeito, neste período, e numa dinâmica quase diária, o Bordado Madeira será divulgado por promotoras, elegantemente vestidas com um coordenado natalício, adornado com Bordado Madeira, as quais marcarão presença pelas ruas do Funchal, num trajeto que envolve a Avenida Arriaga e o Mercado dos Lavradores. Ao longo do percurso, turistas e locais, terão oportunidade de tirar uma fotografia junto delas e da moldura alusiva ao Bordado Madeira que as acompanha, partilhando as suas fotografias nas redes sociais.

Adquira o Semanário Tribuna da Madeira em formato (PDF). Informação independente por apenas 2 €. assinaturas@tribunadamadeira.pt ou na loja online