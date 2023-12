Nas bancas a edição 1254 do Tribuna da Madeira

Legislação reduzida “a zero”

Associação condena processo de criação do aterro no Palheiro Golf. O presidente da Associação Social Democrata do Ambiente, Terra e Oceano diz que os “níveis de preocupação” relativamente à “estabilidade” do aterro do Palheiro Golf, licenciado para receber as terras das escavações do Hospital Central e Universitário da Madeira, devem ser “elevadíssimos”. Motivo? Nesta entrevista, feita por escrito, Hernâni Correia aponta que foi uma decisão que “desafia e contraria o que se conhece de comportamento natural de depósitos artificiais de inertes”.

Divisão de Mercados com “instabilidade preocupante”

A Vereação da Coligação Confiança lamenta que os Mercados Municipais estejam “à deriva”. A Equipa de Vereação da Confiança na Câmara Municipal do Funchal expressa “profunda preocupação e lamento” perante a atual situação de vazio e instabilidade vivida na Divisão de Mercados Municipais, integrada no Departamento de Economia, Turismo e Mercados.

“A falta de liderança efectiva, aliada a uma série de problemas operacionais, reflete um cenário desafiador para os trabalhadores e para os concessionários dos espaços dos mercados municipais, particularmente em época natalícia, altura em que se aproxima o pico de trabalho anual”. Assim, a Confiança apresenta quatro “pontos de preocupação” que têm contribuído para que os Mercados Municipais se encontrem “à deriva” e “praticamente abandonados” depois do actual executivo ter lhes prometido “o céu na terra”.

TC dá parecer “globalmente favorável” às contas

Dívida da Madeira aumentou 32 milhões de euros em 2022. O Tribunal de Contas deixou na Assembleia Legislativa alertas quanto ao endividamento “elevado” da Madeira, execução “lenta” do PRR e concessão “sem critério racional” de subsídios pelo Governo Regional. Lembrou, também, que a Região Autónoma tem de pagar 3,2 mil milhões de euros até ao final de 2027.

Tradição no Natal

A exposição Mesas de Natal Bordal está patente ao público no Salão Nobre do Teatro Municipal Baltazar Dias até ao dia 4 de Janeiro. Pelo oitavo ano, a Bordal em co-produção com o Município do Funchal, pretende recriar este espírito natalício com sua exposição de mesas de Natal, onde o Bordado Madeira assume o papel principal. Foram convidados seis hotéis e duas associações que aceitaram o desafio de apresentar a “sua” mesa de natal.

Com fábrica própria e loja na baixa da cidade, a Bordal criou em 2014 o Roteiro Histórico do Bordado Madeira visitável na sua fábrica.

Porto Santo apresenta novas colheitas

Depois de um desafio que começou em 2020, e que deu origem a três vinhos, a Companhia de Vinhos dos Profetas e Villões, fundada por António Maçanita e Nuno Faria, conta neste momento com oito rótulos: cinco vinhos do Porto Santo e três vinhos da Madeira. Estas novas colheitas foram apresentadas ao público no passado dia 5 de dezembro, num almoço no restaurante 100 Maneiras.

O nome escolhido para esta aventura entre os dois amigos, Companhia de Vinhos dos Profetas e Villões, remete para as alcunhas dadas a madeirenses (Villões, escrito na forma arcaica como em Diário Ilustrado, 1874) e porto-santenses (os Profetas).



CHEGA ‘bate-se’ contra nova lei

O CHEGA-M quer “bloquear a aplicação, na Madeira, da medida que prevê a criação de casas de banho e balneários mistos nas escolas”. É nesse sentido, anunciou o partido na terça-feira, que deu entrada na Assembleia Legislativa da Madeira (ALM) de uma proposta de Decreto Legislativo Regional. A legislação que prevê o direito das crianças e jovens à auto-determinação da identidade de género, recorde-se, foi aprovada na Assembleia da República com os votos do PS, PAN, Livre e BE.

Novo paradigma de reabilitação

A Região deu mais um passo rumo à reabilitação e capacitação da pessoa com deficiência, com a inauguração do Laboratório Vivo, um projeto que vai abranger mais de 500 utentes do Departamento de Inclusão da Pessoa com Deficiência.

Com este novo serviço, a Região ganha um novo paradigma de reabilitação e capacitação da pessoa com deficiência cujo objetivo final é oferecer soluções inovadoras para promover a autonomia, a vida independente e a inserção no mercado de trabalho, em prol da qualidade de vida e inclusão.

“Em janeiro, liga-te à vida!”

Jovens desafiados a evitar consumir bebidas alcoólicas no primeiro mês do ano. A Associação Portuguesa para o Estudo do Fígado (APEF) volta a consciencializar para a doença hepática alcoólica, uma consequência que advém do elevado consumo de álcool. Sob o mote “Em janeiro, liga-te à vida!”, a ação nacional de consciencialização surge no âmbito do desafio “Janeiro Sem Álcool”, e decorrerá no primeiro mês de 2024, nas redes sociais da associação, com o objetivo de alertar os jovens para os danos relacionados com o álcool.

No Ano Novo é comum estabelecerem-se novas resoluções. “Com este desafio queremos apelar aos jovens portugueses para que adotem um estilo de vida mais saudável, durante todo o ano. O consumo de bebidas alcoólicas por parte dos jovens, sobretudo relacionado com a vida social e noturna, é muito preocupante. Segundo os dados do relatório do SICAD, podemos verificar que, no ano de 2022, em cada 10 jovens de 18 anos, 9 beberam álcool”, alerta Arsénio Santos, presidente da APEF.

