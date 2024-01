Nas bancas a edição 1256 do Tribuna da Madeira

Legalizar “o que está feito” para “criar coisa nenhuma”

Oposição junta-se nas críticas ao Governo pela actuação na orla costeira. A proposta da CDU para que nenhum projecto no litoral seja aprovado antes da vigência do Programa para a Orla Costeira é considerado “ilegal” pelo PSD-M, partido para quem “não se pode parar tudo” em termos de investimentos. O POCMAD esteve em discussão pública o ano passado e, segundo Brício Araújo, vai entrar na ALM já no final deste mês de Janeiro. A ex-secretária regional do Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, Susana Prada, anunciou em 2020 que o programa que visa medidas para o desenvolvimento sustentável e equilibrado do litoral da RAM iria entrar em vigor “no primeiro semestre de 2022”.

PSD, CDS e CHEGA unidos em prol do ‘25 de Novembro’

Em 2015 não existia “razão” para celebrar “duas datas distintas do mesmo processo”. PSD, CDS/PP e CHEGA querem que o ‘25 de Novembro’ seja comemorado no Parlamento madeirense. Desde 1996, sob a presidência de Alberto João Jardim, os social-democratas recusaram sistematicamente realizar uma sessão solene para assinalar a Revolução de Abril, optando antes por comemorar o 25 de Novembro. Em 2015, já sob a liderança de Miguel Albuquerque, o partido da maioria quis voltar a comemorar a ‘Revolução dos Cravos’ . O projecto de resolução que revogava a decisão de 1996 foi apontado como fruto da “renovação” implementada pelo novo líder do partido. “Não existe razão para que se continue a celebrar duas datas distintas que resultam do mesmo processo”, sustentou o PSD/M.

Governo ‘replica’ modelo de 2023

Porto Santo continua a contar com EMIR em permanência. O Governo Regional renovou a presença da EMIR no Porto Santo para 2024, um investimento na saúde de residentes e visitantes que custa aos cofres públicos regionais cerca de 750 mil euros. A entrada em funcionamento da nova Unidade Local de Saúde no Porto Santo, apontada para este ano mas prevista para 2025, permitirá disponibilizar aos portossantenses “serviços de saúde inovadores”.

JPP quer ouvir entidades ligadas ao negócio do Teleférico

Numa iniciativa, que decorreu na sala de imprensa da Assembleia Legislativa da Madeira, Élvio Sousa anunciou que o JPP vai requerer na 3ª Comissão Especializada de Ambiente Clima e Recursos Humanos a audição parlamentar a quatro entidades ligadas direta ou indiretamente ao negócio do Teleférico do Curral das Freiras, de forma a dissipar quaisquer dúvidas nesta concessão a 60 anos (2084).

Para o líder do JPP, a recorrente falta de transparência da administração pública, com a necessidade de recurso aos tribunais, manifesta-se uma vez mais no projeto do Teleférico do Curral das Freiras, “o JPP teve de recorrer novamente à justiça, para que a população tenha acesso a todas as partes do procedimento (nomeadamente ao estudo de viabilidade económico-financeira e às propostas entregues pela empresa. Para tal o JPP deu entrada a um pedido de audição parlamentar com caráter de urgência à 3.ª comissão especializada Ambiente, Clima e Recursos Humanos”, anunciou Élvio Sousa.

Congresso da Hotelaria e Turismo regressa após 3 décadas

O Congresso Nacional da Hotelaria e Turismo, organizado pela Associação da Hotelaria de Portugal (AHP), regressa este ano ao Funchal. Com uma imagem renovada, e de olhos postos no futuro, o tema “Horizonte 2030” é o ponto de partida para esta 34ª edição do Congresso que se realiza, de 21 a 23 de fevereiro, no Centro de Congressos da Madeira.

‘Chumbos’ do PSD com “impactos negativos” na vida dos funchalenses

A Confiança faz o balanço do ano e diagnostica “Funchal Pior”. A Coligação Confiança apresentou, no passado dia 28, após a última reunião do ano, um balanço do trabalho desenvolvido em 2023, destacando a atitude fiscalizadora, propositiva e focada em soluções que a sua equipa de vereadores tem mantido durante todo este período. “As propostas, para diversas áreas de gestão municipal, apresentadas durante este ano pela equipa da Confiança foram sistematicamente chumbadas pela maioria PSD que governa a Câmara Municipal, o que resultou em inequívocos impactos negativos na qualidade de vida dos munícipes”.



Lobo Marinho ‘encosta’ para manutenção de 3 milhões de euros

O navio de cruzeiro Lobo Marinho realizou a sua última viagem para o Porto Santo esta quinta-feira, seguindo uma paragem no Caniçal para manutenção, com o objetivo de verificar todos os aspetos do navio.

Situação já prevista nesta altura, a exemplo dos anos anteriores. A estimativa da paragem do navio aponta para cinco semanas estando prevista a retoma das viagens marítimas, entre as ilhas Porto Santo e Madeira, em fevereiro.

