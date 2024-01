Nas bancas a edição 1256 do Tribuna da Madeira

Municípios fazem ‘finca pé’ na taxa turística

Os municípios da Madeira querem as taxas turísticas cobradas nos seus concelhos, contrariando aquele que era o objectivo do Governo Regional. Hotéis e unidades de alojamento local vão passar a cobrar dois euros a residentes e turistas. O modelo prevê uma comissão de 2,5% para os estabelecimentos hoteleiros. E o Funchal vai cobrar aos passageiros de navios de cruzeiros, uma medida que ainda esta semana havia sido ‘rejeitada’ por Miguel Albuquerque.

Lidl está a reorganizar “plano de expansão”

Gigante alemão dos supermercados diz ter “todo o apoio” das “autoridades locais”. A Lidl Portugal anunciou em 2021 a intenção de expandir as suas operações à Madeira e investir, até 2024, 100 milhões de euros na abertura de três espaços comerciais. É um processo marcado por polémicas e trocas de acusações. A mais recente fez Pedro Calado, o presidente da Câmara do Funchal, anunciar a intenção de fazer sentar o líder parlamentar do JPP no banco dos réus.

Congresso “memorável”

Cafôfo vê “pujança e dinâmica” no PS para manter País na rota do progresso. Um congresso “memorável”, no qual o Partido Socialista (PS) mostrou a sua pujança e dinâmica e algumas das ideias para poder continuar a manter Portugal no caminho do progresso. É desta forma que o presidente do PS-Madeira classifica a reunião magna socialista que terminou, no passado domingo, e reage ao discurso do secretário-geral, Pedro Nuno Santos. Para Paulo Cafôfo, este foi um congresso onde a mobilização e o entusiasmo foram a nota dominante, quer nas intervenções do novo secretário-geral, quer mesmo dos militantes que, de forma expressiva, “mostraram a força do PS” neste momento difícil para o País e para o partido, marcado pela demissão do Governo e a convocação de eleições antecipadas.

República desmente retirada de quota de atum À Madeira

O MAA aponta terem sido “afirmações erróneas e desajustadas no tempo”, que se admitem terem sido proferidos apenas por “lapso do recém-empossado governante” com a pasta das pescas no Governo Regional da Madeira. Porto Santo tem “espécie debloqueio” ao desenvolvimento

Em causa, está a paragem do navio Lobo Marinho para manutenção. O PCP apresenta um Voto de Solidariedade com a população do Porto Santo. O deputado do PCP, Ricardo Lume, entregou, no Parlamento Regional, um Voto de Solidariedade com a população do Porto Santo pelo facto de estarem sem ligação marítima de passageiros no decurso do mês de janeiro e início de fevereiro, com todas as consequências que advém para a mobilidade dos porto-santenses e para a economia da ilha.

Redução de ajudas aos agricultores

O Grupo Parlamentar do Partido Socialista quer que o Governo Regional venha prestar esclarecimentos sobre a redução dos apoios aos agricultores madeirenses referentes à campanha de 2023, advertindo, desde já, que não se deixa convencer com justificações que têm apenas como objetivo desresponsabilizar o Executivo. Vários agricultores manifestaram ao PS a sua preocupação pelo facto de o montante dos apoios recebidos relativos a 2023 ter sofrido uma redução significativa comparativamente a anos anteriores, o que só os vem penalizar ainda mais, ou não fossem já os agricultores com os rendimentos mais baixos do País. Tal facto levou os socialistas a darem entrada na Assembleia Legislativa da Madeira a um pedido de esclarecimentos para apurar a razão desta diminuição, apesar de o Governo Regional, em vésperas das eleições regionais, ter anunciado um reforço de verbas.

“Não há camas nas urgências, nem no hospital”

O PTP-M recomenda ao Governo Regional que vá “visitar“ unidades de saúde.

PAN quer “esclarecimentos”

Partido juntou-se ao PCP para esclarecer “denúncias” no Paúl do Mar.

ORAM “mantém” continuidade nas medidas sociais

O Orçamento Regional para 2024 tem o valor de 2.238 milhões de euros. A proposta vai ser debatida no Parlamento madeirense entre os dias 6 e 9 de fevereiro.

Santa CRuz pede “Mais fiscalização” às «Rent A Car»

Junta de Freguesia está preocupada com a segurança rodoviária. São várias as reclamações recebidas na Junta de Freguesia de Santa Cruz, por parte de residentes, transeuntes e empresários locais, a denunciar situações de condução perigosa de vários jovens funcionários (condutores) de Rent A Car, que colocam em risco a segurança e a própria vida da população.

O não cumprimento da velocidade máxima dentro das localidades, o desrespeito pelas passadeiras, pelas zonas de estacionamento devidamente assinaladas, pelas lombas criadas exatamente para que os condutores diminuam a velocidade de condução, as ultrapassagens perigosas em zonas de baixa visibilidade e junto a áreas habitacionais são alguns dos exemplos enunciados pela população.

