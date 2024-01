Nas bancas a edição 1259 do Tribuna da Madeira

Pedro Calado detido e Albuquerque arguido

A Polícia Judiciária realizou buscas, apreensões e detenções “por corrupção, prevaricação e participação económica em negócio”. Foram executadas cerca de 130 buscas domiciliárias e não domiciliárias, na Região Autónoma da Madeira (Funchal, Câmara de Lobos, Machico e Ribeira Brava). A oposição manifestou-se perante esta situação inédita na Madeira e exige a demissão de ambos. Miguel Albuquerque ‘bate o pé’ e afirma: “Eu não me demito”.

“Não somos polícia Low Cost”

Vários agentes policiais e militares da GNR manifestaram-se no Funchal por melhores condições de salários. A exemplo do já esperado de norte a sul do país, elementos da Polícia de Segurança Pública (PSP) e militares da Guarda Nacional Republicana (GNR) também se manifestaram, nesta quarta-feira, no Funchal, para reivindicar melhores condições de salários.

Ponta do Sol recupera 44% da dívida

A Comissão Especializada de Gestão de Clientes da Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas (APDA) promoveu, na Ponta do Sol, um encontro dedicado à gestão dos ilícitos e da dívida nas Entidades Gestoras. Será a primeira vez que a Região irá acolher um evento promovido pela APDA, que conta com o apoio do Município da Ponta do Sol.

A presidente do Município da Ponta do Sol, Célia Pessegueiro, que participa em dois momentos distintos do encontro, primeiro na sessão de abertura e depois no painel “Desafios na Gestão dos Ilícitos e da Dívida”, começou a sua intervenção, referindo que “acreditamos que uma gestão ineficiente da cobrança tem impactos negativos na tesouraria do Município, sendo capaz de comprometer o equilíbrio económico-financeiro, o que, por sua vez, pode levar à aplicação de níveis tarifários mais elevados do que o necessário”.

“Com este clima não temos condições”

Não há data para apresentar candidatos da «Madeira Primeiro». Estava previsto que os candidatos da coligação «Madeira Primeiro», composta por PSD e CDS, fossem apresentados na quarta-feira passada. As investigações do Departamento de Investigação e Acção Penal (DCIAP) na Região faz com que nova data tenha de ser “anunciada oportunamente”.

“Pode ir ao Vaticano que não me preocupa”

O PS-M via em Dezembro de 2020 “irregularidades claras” passíveis de “levar ao Ministério Público”. Pedro Calado, então vice-presidente do Governo Regional, não vislumbrava “nada de novo” nas acusações. O actual autarca do Funchal, detido na última quarta-feira, garantiu até que dormia “muito bem e de consciência tranquila”.

Empresário chamado várias vezes a dar explicações

O presidente do conselho de administração do Grupo AFA foi ouvido em Março de 2023 numa Comissão de Inquérito instaurada na sequência de declarações proferidas por Sérgio Marques e rebateu todas as alegações feitas pelo antigo deputado e ex-secretário regional no primeiro governo de Miguel Albuquerque. Muitos anos antes já se falava de “favorecimentos” do Governo Regional a grandes empresas.

Adquira o Semanário Tribuna da Madeira em formato (PDF). Informação independente por apenas 2 €. assinaturas@tribunadamadeira.pt ou na loja online