Nas bancas a edição 1260 do Tribuna da Madeira

Casos na ‘mira’ das autoridades

Investigação na Madeira incidiu sobre obras polémicas. A Madeira ‘acordou’ a meio da semana passada com o aparato de buscas feitas pela PJ em mais de quatro dezenas de locais, entre eles a Quinta Vigia e a Câmara Municipal do Funchal. O resultado foram três detenções e a constituição de Miguel Albuquerque como arguido. As investigações incidem sobre algumas das obras que há anos vêm causando muita polémica na sociedade madeirense.

PS recusa nomeação de novo Governo

Paulo Cafôfo afirma que o PS-Madeira “não vai aceitar um Executivo saído do atual quadro parlamentar”. O presidente do PS-Madeira insistiu, nesta quarta-feira, que é imperativo dar a voz ao povo e marcar eleições legislativas regionais antecipadas na Região, recusando a nomeação de um novo governo saída do atual quadro parlamentar.

Paulo Cafôfo falava após a reunião da Comissão Política do PS-Madeira, encontro no qual esteve em discussão a instabilidade política provocada pelo escândalo de corrupção no Governo Regional e na Câmara Municipal do Funchal. Em declarações à comunicação social, o líder dos socialistas madeirenses classificou como “inqualificável” aquilo que se está a passar na Região. “Depois de tudo o que aconteceu, depois de Pedro Calado ter sido detido, de Miguel Albuquerque ter sido constituído arguido num megaprocesso de corrupção e de ter sido exposta uma enorme teia de conluios e favorecimentos, o PS-Madeira não vai aceitar uma nova nomeação de Governo saída do atual quadro parlamentar”, afirmou. Para Paulo Cafôfo, o próximo governo da Região “não pode ser escolhido pelos militantes do PSD” e deve, sim, ser escolhido pelo povo.

JPP acusa o Município de elevados gastos em viagens

Élvio Sousa acusou o Município do Funchal, anteriormente liderado por Pedro Calado e agora por Cristina Pedra, de gastar mais de um milhão de euros em viagens. Face a estas acusações, a Câmara do Funchal responde que o “JPP falta à verdade”. Em nota de imprensa justifica que a “Vereação da Câmara do Funchal gastou apenas cerca de 45 mil euros em viagens desde que tomou posse”.

‘Refuga’ e ‘Inverno’ sobem ao palco

O Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode, apresenta 2 espetáculos entre os dias 1 e 3 de fevereiro: nos dias 1 e 2, quinta e sexta-feira, pelas 20h30, no Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos, estreia a peça de teatro ‘Refuga’; no dia 3, sábado, pelas 21h00, no Centro Cultural John dos Passos – Ponta do Sol, há um concerto com as Ninfas do Atlântico. Ambos os espetáculos têm entrada livre.

‘Refuga’, a partir da obra homónima de Abi Morgan, dramaturga natural do Reino Unido, será o espetáculo de teatro protagonizado pelos alunos do 3º ano do Curso Profissional de Artes do Espetáculo – Interpretação

Projeto para a construção da bomba de gasolina

Moradores alegam que “não respeita o PDM”. A Comissão Especializada de Habitação, Energia e Infraestruturas, do Parlamento madeirense, ouviu, na manhã desta terça-feira, os representantes dos residentes do sítio da Quinta, no Caniço, no âmbito do requerimento, do PSD, para auscultar os moradores que subscreveram a petição contra a implementação de um novo posto de combustível no Caniço. A proximidade às residências e à creche, a eventual falta de estacionamentos, a libertação de gases, a insegurança motivada pela instalação dos tanques de combustível, e a possível contaminação das águas de um ribeiro, são as principais preocupações da população. “Está em causa muita coisa”, explicou Orlando Ferreira, um dos dois moradores ouvidos pelos deputados madeirenses.

Festa dos Compadres marca início do Carnaval

A Casa do Povo da Ilha participa, no domingo, dia 04, no cortejo etnográfico da Festa dos Compadres, que marca o início do entrudo na Região Autónoma da Madeira. A presença desta instituição far-se-à com um carro alegórico acompanhado por figurantes a pé, sob a temática “Primos da Ilha em FESTA”. “A Freguesia da Ilha é conhecida pela terra dos primos, pois há muitos anos atrás, como era um sítio isolado, praticamente todas as pessoas casavam na Freguesia criando assim, laços de família uns com os outros.

Jovens “sentem na pele” as dificuldade em adquirir habitação

O Funchal associou-se ao movimento “Casas para Viver” e veio, de novo, exigir medidas urgentes e eficazes que garantem a todos e todas o direito à habitação. Francisco Barbosa, que foi o rosto por detrás da organização desta concentração junto à Assembleia Regional, afirma que os jovens madeirenses não emigram por ser uma escolha mas antes “uma necessidade”.

“A perfeição leva tempo”

Rui Rodrigues tem um especial interesse pela estética automóvel. Rui Rodrigues tem um especial interesse pela estética automóvel. O seu trabalho desenvolve-se em tudo o que está relacionado com restauro e preservação do veículo, seja interior ou exterior. Valorizar o veículo, querer preservá-lo e continuar a usufruir do mesmo durante muitos anos é, atualmente, uma opção para muitos que não conseguem adquirir carro novo.

Adquira o Semanário Tribuna da Madeira em formato (PDF). Informação independente por apenas 2 €. assinaturas@tribunadamadeira.pt ou na loja online