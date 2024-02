Nas bancas a edição 1261 do Tribuna da Madeira

Porto do Caniçal “é uma verdadeira pechincha”

O JPP aponta que o Grupo Sousa “deveria estar a pagar 4 milhões e não 470 mil euros”. Os alegados “favorecimentos” e as “teias” que envolvem a falta de concorrência nos portos “têm levado o JPP a investigar a fundo e a revelar aquilo que muitos têm medo”. Há provas que, segundo Élvio Sousa, irão ser reveladas em breve. O partido assinala que o Grupo Sousa pagou em 2023, até 21 novembro, e “após 30 anos de borlas, uma pechincha de 360 mil euros”. Um estudo do Governo Regional já apontou que a empresa deveria estar a pagar 4 milhões de euros de renda pela utilização da infraestrutura.

Executivo do funchal está “fragilizado e comprometido”

A Concelhia do Funchal do Partido Socialista considera que o executivo da Câmara Municipal do Funchal está comprometido, na sequência do processo judicial sobre suspeitas de corrupção que envolvem Pedro Calado e que já levaram à sua demissão do cargo de presidente da autarquia.

Na reunião da comissão política concelhia, realizada nesta segunda-feira, os socialistas analisaram, com preocupação, os acontecimentos decorridos desde o passado dia 24 de janeiro, data em que se desenrolou a operação judicial que culminou com a constituição de arguido e a detenção de Pedro Calado. Uma situação de enorme gravidade que leva Isabel Garcês a considerar que “o executivo da Câmara Municipal do Funchal está extremamente fragilizado e comprometido”.

Irineu decide futuro político da Madeira

Irineu Barreto tem de tomar uma decisão sobre a situação governativa da Região Autónoma da Madeira e estão dois cenários em perspectiva. Um passa por aceitar a proposta dos partidos da maioria para a substituição do executivo de Miguel Albuquerque ou, conforme defende toda a oposição, a continuidade do Governo Regional em funções de gestão. Em Janeiro de 2015, na sequência de eleições internas no PSD-M que levaram Miguel Albuquerque à liderança do partido, o então presidente do GR, Alberto João Jardim, apresentou ao representante da República um pedido de exoneração do cargo que ocupava desde 18 de Março de 1978. Irineu Barreto auscultou os partidos com assento na ALM e decidiu marcar novas eleições.

Confiança repudia “afirmações levianas” de Cristina Pedra

Em causa estão as declarações públicas da recém presidente que, segundo os vereadores pela Confiança, “na falta de argumentos, acusou com má fé o executivo municipal de 2020 de ter sido suspeito na prática de crimes”.

Calado é o sexto perante a Justiça

Dois antigos autarcas foram condenados a penas de prisão efectivas. Pedro Calado é o último autarca eleito pelo PSD-M a se ver a contas com a Justiça por alegados actos practicados durante o exercício do mandato. Dois antigos presidentes de Câmara, Luís Gabriel Rodrigues e António Lobo, acabaram mesmo por ser condenados a penas de prisão efectivas. Antigos responsáveis autárquicos de Santa Cruz, Santana e Câmara de Lobos também se viram ‘chamados à lei’.

Funchal abre procedimento para implementar taxa turística

Ficou decidido, em Reunião de Câmara decorrida nesta quinta-feira, «a abertura do procedimento» para a implementação «da taxa turística». A presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra, adiantou ainda que outra decisão tomada «foi a elaboração de um contrato para apoiar a Sociohabitafunchal, no valor de um milhão e 10 euros», o que faz, acrescentou, que esta «empresa municipal possa dar seguimento ao seu objecto social, a manutenção das rendas sociais em função do rendimento dos agregados».

Polícias “há muito que andam doentes”

A Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP) manifestou-se sobre as dinâmicas na saúde dos polícias e “os seus limites”. Repudia as ilegalidades “onde se incluem as baixas fraudulentas” e exemplifica situações atuais que, eventualmente, levam ao desgaste dos polícias.

Ordem Defende “a valorização” da enfermagem

O Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, recebeu, em audiência, os novos dirigentes da Secção Regional da Madeira da Ordem dos Enfermeiros. A audiência de apresentação de cumprimentos contou com a presença da enfermeira Teresa Espírito Santo, Presidente da Ordem, e a enfermeira Isabel Silva, Presidente da mesa da Assembleia Geral. Teresa Espírito Santo, Presidente da Ordem dos Enfermeiros, afirmou com firmeza que “o Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, tem sido um parceiro essencial com as ordens profissionais na escuta dos problemas da sociedade. Viemos apresentar um retrato da nossa experiência enquanto dirigentes das Ordens dos Enfermeiros na secção da Madeira para as necessidades atuais da nossa população.”

Sara Cerdas nomeada para Eurodeputada do Mandato

Sara Cerdas está nomeada para o prémio Eurodeputada do Mandato (2019-2024). Esta distinção da The Parliament Magazine surge no âmbito do trabalho que a eurodeputada socialista tem vindo a desenvolver em prol dos cidadãos europeus, em áreas como a Saúde, o Ambiente, a Proteção Civil, entre outras. Sara Cerdas é a única portuguesa em oito nomeações para a categoria Eurodeputado do Mandato, dos The Parliament MEP Awards. O vencedor será anunciado no dia 10 de março, durante uma cerimónia oficial. “É uma grande honra ser nomeada para os MEP Awards, mais concretamente para o prémio Eurodeputada do Mandato. Esta nomeação é um reconhecimento do trabalho desenvolvido nestes já quase cinco anos e demonstra que o meu compromisso e dedicação em representar os interesses dos cidadãos tem sido valorizado e reconhecido pelos meus colegas e pela comunidade em geral”, afirma Sara Cerdas, que venceu este prémio, na categoria Saúde, em 2020.

