Edição nº 1264 do Semanário Tribuna da Madeira

“Os madeirenses não se sentem representados no actual PSD”

Miguel Albuquerque vai ter adversário para as eleições internas do PSD-M. O candidato é Manuel António Correia e reedita o embate de Dezembro de 2014, o sufrágio interno que levou Albuquerque à liderança do partido. Desta vez, é o antigo secretário regional do Ambiente que se apresenta como a cara da renovação.

JPP defende que o CINM não esteja “ao serviço da guerrilha política”

A candidatura do JPP à Assembleia da República defendeu, nesta terça-feira, um planeamento fiscal antecipado para o quinto regime do Centro Internacional de Negócios, por forma a atrair mais empresas. Filipe Sousa disse que o objetivo deveria ser fazer com que aquele centro voltasse à pujança do ano 2000, quando chegou a ter 6 000 empresas.

Câmara do Funchal está “absolutamente parada”

Miguel Silva Gouveia afirma que “não é aceitável” que na presença do avolumar dos problemas, a presidente Cristina Pedra “encolha os braços e isente a sua gestão de responsabilidades”.



“As casas são para viver e não são um negócio”

A candidatura do Bloco de Esquerda Madeira (BE-M) às eleições nacionais realizou numa iniciativa política para abordar a situação da habitação. A acção, que teve como porta-voz a candidata Dina Letra, serviu para apontar o drama que se vive atualmente na Madeira e referir as propostas do partido para soluções nesta matéria. Dina Letra começou por referir que “a habitação é problema que mais aflige os portugueses e particularmente os madeirenses que viram os preços das casas e das rendas subir mais de 40% em um ano”. Sublinha que o Funchal é já a terceira cidade mais cara do país, o preço do m2 atinge os 3.200, e quem cá vive e trabalha não consegue arranjar uma casa que possa pagar ou arrendar. “Temos mais de 6.000 famílias à espera de uma habitação, a que se juntam as muitas que estão em risco de perder as suas casas para o mercado”, afirma.

PS defende valorização da agricultura regional

A valorização da agricultura regional e o aumento dos rendimentos dos agricultores madeirenses serão matérias que o PS-Madeira irá continuar a defender na Assembleia da República. Para contribuir para esse propósito, os socialistas irão propor, no âmbito do Orçamento do Estado, a redução do imposto especial de consumo sobre a Sidra da Madeira.

PTP defende ferry público para baixar o custo de vida

A candidatura do PTP, defendeu um serviço público de transporte de mercadorias e passageiros entre a região e o território continental.

Raquel Coelho diz que é preciso diminuir o custo de vida na Madeira e isso passa no seu entender por trazer mercadorias a preços mais competitivos para a ilha.

“Não tenho nenhum problema”

Albuquerque recandidata-se com confiança no partido e nos madeirenses. Miguel Albuquerque apresentou-se como candidato à liderança do PSD-M assegurando que não se sente fragilizado por ser arguido num processo sobre suspeitas de corrupção. Não é essa a convicção que tem sido difundida nos meandros políticos regionais e nacionais. O caso que tem agitado a Madeira tornou-se um argumento de campanha para as eleições legislativas de 10 de Março.

Porto Santo Comerciantes alarmados com o estado da praia

A praia da ilha dourada encontra-se “inundada” de sargaços (espécie de algas marinhas), situação patente desde dezembro passado e que, apesar dos esforços de limpeza, ainda persiste. A preocupação está focada na proximidade da Páscoa, o que leva a AICTPS a apelar as autoridades para a remoção “célere e eficiente” desse material biológico.

