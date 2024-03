Nas bancas a edição 1267 do Tribuna da Madeira

Ponta do Pargo “no mapa dos destinos de golfe”

Críticos temem repetição dos erros cometidos em outros empreendimentos

Miguel Albuquerque não tem dúvidas que o Campo de Golfe da Ponta do Pargo faz antever “novo ‘boom’ na atractividade” da Calheta, um concelho com um “desenvolvimento” que o agora presidente demissionário do Governo Regional considera “exemplar”. A situação nos outros campos da Madeira destinados a esta actividade, contudo, não têm permitido ‘alimentar’ expectativas tão animadoras.

Esquadras da PSP têm “condições insultuosas”

A ASPP faz o ‘check-up” ao Comando Regional da Madeira e envia o “receituário” às entidades responsáveis pelo “recobro”. Nesta “visita de médico”, como refere a direção, “foi uma vez mais possível constatar que as condições de esquadras na maioria dos casos são fracas ou mesmo insultuosas (como no caso de Porto Santo), para os profissionais”.

Novo Hospital como “marco da Engenharia na Região”

Pedro Fino afirma que houve, sem dúvida, um “contributo fundamental e decisivo da Engenharia” na construção da Madeira desenvolvida que temos hoje. O governante com a pasta de Equipamentos e Infraestruturas destacou que as circunstâncias físicas da Região “sempre desafiaram e sempre continuarão a desafiar” a Engenharia.

Mais comissários políticos do PAN ‘batem com a porta’

Três outros comissários políticos nacionais batem com a porta em ruptura com Inês Sousa real, tendo desta vez as desfiliações ocorrido inclusive no seio mais próximo da líder, pois o histórico Albano Lemos Pires foi um dos militantes que bateu com a porta e se desfiliou, também Sandra Enteiriço e Ricardo Vicente do movimento Mais PAN se desfiliaram do PAN no decorrer da reunião da Comissão Política Nacional, ocorrida nesta quarta-feira, onde Inês Sousa Real apresentou os resultados das eleições Legislativas de 10 de março como uma grande vitória da sua liderança do PAN, afirmando que as causas do partido saíram reforçadas. Segundo comunicado enviado pelo «Projeto Por um PAN democrático»

PS-M deve evitar “ser juiz em praça pública”

Miguel Silva Gouveia defende que é preciso fazer propostas de “combate à corrupção, à falta de transparência, ao crime económico, à violência, e a mais segurança e proteção”.

“Ninguém será ignorado”

Candidato à liderança do CDS defende que o partido é “confiável”. José Manuel Rodrigues considera que o CDS/PP “sempre serviu bem a Madeira”, quer na Oposição ao longo de décadas ou no Governo Regional ao longo dos últimos anos. O actual presidente da Assembleia Legislativa candidata-se à presidência do partido que já liderou com a convicção que os madeirenses ‘reconhecem’ a dedicação do CDS/PP-M à Região Autónoma. E quer abrir “um novo capítulo de sucessos”.

