Nas bancas a edição 1268 do Tribuna da Madeira

“Uma autêntica vergonha”

JPP pede explicações sobre alegados favorecimentos na Saúde.O telefonema de Pedro Ramos a uma militante do PSD-M, que ‘vazou’ para as redes sociais e aponta para alegados favorecimentos na Saúde, são demonstrativas de prácticas “pouco abonatórias” que davam demissão imediata “noutras latitudes”. Quem o diz é o partido JPP, assinalando que na Madeira, onde as listas de espera “proliferam”, a saúde parece ser “acessível e tem uma via verde particular para os militantes do PSD e para os que têm o número de telefone do secretário”.

“Compete a cada partido fazer a sua gestão interna”

PAN-M garantiu em Belém estar preparado para a decisão de Marcelo.

Arrendamentos continuam com preços ‘a escaldar’

Segundo estudo, arrendar casa na Madeira custa em média 1.600 euros, um aumento de 60% face a 2023.

“Ainda existe tabu na saúde mental”

Nivalda Fernandes afirma que no dia em que a ajuda mental tenha mais apoio e seguimento “teremos mais pessoas a pedir ajuda, mais saudáveis e úteis no seu propósito profissional”. A Psicóloga Clínica refere que situações pessoais e profissionais de violência, doenças ou morte, “são gatilhos” que podem levar a uma depressão e muita ansiedade. Aconselha para que seja procurada ajuda.

Programa de Renda Reduzida aprovado



O Parlamento madeirense aprovou o projeto de decreto legislativo regional, do PSD e do CDS/PP, que “Cria o Programa de habitação pública apoiada denominado Programa de Renda Reduzida.” O diploma, debatido na generalidade e na especialidade, teve o voto favorável, em votação final global, de todos os partidos, à exceção do PCP que se absteve.

Reabilitação Urbana está “estagnada e ausente”

O vereador na autarquia lamenta a “desordem” no território e “paralisia” na reabilitação urbana. Miguel Silva Gouveia lembra que os projectos deixados pela Confiança com financiamento assegurado “não avançaram”.

Elevar o Bordado Madeira “a arte”

A Bordal apresentou o seu novo vídeo institucional da sua nova loja online e do resytling do logótipo e nova imagem. Este lançamento decorreu, no passado dia 26, na loja/fábrica da Bordal na Rua Drº Fernão Ornelas 77 e contará com a presença da secretaria regional da Agricultura e Ambiente, Rafaela Fernandes, responsável pelo setor do Bordado Madeira.

