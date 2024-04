Nas bancas a edição 1269 do Tribuna da Madeira

PSP apreende armas de “fabrico artesanal” no Funchal

Criminalidade na Madeira continua a estar na ordem do dia. A PSP-M divulgou esta semana a apreensão no Funchal de armas proibidas e/ou armas brancas “que poderiam potencialmente ser usadas para efeitos de agressão”. Nas acções de fiscalização, desenvolvidas em “áreas de diversão noturna, zonas urbanas sensíveis e em locais conotados com o consumo e tráfico de substâncias estupefacientes”, foi apreendido um bastão extensível e armas brancas de fabrico artesanal. A criminalidade é, há muito, tema de debate na Madeira.

JPP defende ligação rápida entre o Porto Santo e o Caniçal

Élvio Sousa afirma que uma ligação que leva quase 3 horas de viagem para realizar o trajeto “nunca será uma solução”.

Clima de medo instalado no PSD “fica agora bem claro”

A secretária-geral do PS-Madeira, Marta Freitas, afirma que “a perseguição de Governo de Miguel Albuquerque é um atentado à Democracia”.

Em nota de imprensa, aponta que o Governo Regional demitiu António Trindade, adjunto da secretária regional da Agricultura e Ambiente, por este ter sido apoiante da lista opositora a Miguel Albuquerque nas eleições internas do PSD-Madeira.

Petição pede “levantamento de imunidade” a Albuquerque

Está em curso uma nova petição pública que pede “Levantamento de imunidade a Miguel Albuquerque”. Na petição, endereçada ao Presidente da República, Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, Governo Regional da Madeira, lê-se o seguinte texto: “Miguel Albuquerque foi constituído arguido dia 24 de janeiro de 2024, na sequência de buscas, domiciliárias e não domiciliárias, em cerca de 60 locais, 45 desses locais na Região Autónoma da Madeira. A sua dupla imunidade, por ser presidente do Governo Regional da Madeira e conselheiro de Estado, impede que possa ser detido sem autorização da Assembleia Regional e do Conselho de Estado, mas permite que seja constituído arguido num processo judicial.



A Revolta da Madeira “foi decisiva para a conquista da Autonomia”

O Presidente do Parlamento madeirense afirmou, esta quinta-feira, que “a Madeira foi uma das regiões do país que mais se revelou contra a ditadura”.

As declarações de José Manuel Rodrigues foram proferidas durante o Ato Comemorativo da Revolta da Madeira, que se assinalou junto ao Monumento à Revolta da Madeira de 1931, situado no Funchal.

Gestão da Câmara “debaixo de fogo”

Miguel Silva Gouveia aponta que “este executivo manifesta desorientação em tantas áreas de governação”. Nas últimas semanas a Câmara do Funchal tem estado debaixo de fogo com vários indicadores negativos a serem tornados público e ainda com diversas entidades a manifestar desagrado com a inacção do município em várias áreas da governação, e que mereceu o escrutínio por parte da equipa da Confiança no Reunião de Executivo municipal da semana passada.

Adquira o Semanário Tribuna da Madeira em formato (PDF). Informação independente por apenas 2 €. assinaturas@tribunadamadeira.pt ou na loja online