Nas bancas a edição 1270 do Tribuna da Madeira

“Vamos virar a história da Região”

O PS-M promete uma lista forte e um programa com ideias concretas. Paulo Cafôfo afirma que é necessário que “haja seriedade e transparência” na gestão do Governo. Nesta ‘corrida’ às regionais, o candidato socialista irá conciliar a sua função de deputado na Assembleia da República com a campanha para as eleições.

Promessas “continuam apenas no papel”

«Confiança» teme pela resolução dos problemas de mobilidade no Funchal. A «Confiança» vê no Funchal, passados dois anos e meio desde as promessas de campanha de Pedro Calado, “um adensar das dificuldades de mobilidade e estacionamento em todas as zonas” da cidade. Uma das medidas que pede ao município é que “estabeleça regras ou fiscalize o aumento exponencial de novas empresas ‘rent-a-car’ que promovem o parqueamento no espaço público”.

CMF sem “motivo para esconder”

Autarquia vê no JPP uma “deriva populista e demagógica”. O partido Juntos pelo Povo propôs-se, ao longo dos últimos anos, em fazer uma “fiscalização apertada” ao dinheiro dos contribuintes. Perante a recusa dos “poderes públicos”, não tem encontrado “outra hipótese” que não recorrer aos meios judiciais “para obter os documentos e revelar a verdade aos madeirenses”. O último visado é a Câmara Municipal do Funchal, que o acusa de “deriva populista e demagógica”.

Poluição nos mares terá sanções mais apertadas

O lixo marinho de plástico, a perda de contentores e os derrames de petróleo e de pellets de plástico por parte dos navios passarão a ter sanções mais pesadas. A eurodeputada socialista Sara Cerdas é negociadora pelo S&D da revisão da diretiva que prevê as alterações às regras para poluição causada por navios, aprovada, nesta quarta-feira, em plenário com a larga maioria dos votos.

Empresas têm Propostas para o desenvolvimento

A Confederação Portuguesa de Micro, Pequenas e Médias Empresas tem em mãos a apresentação de um documento com um conjunto de 40 propostas.

Moradores do Garachico exigem saneamento básico

A Comissão de Moradores do Garachico realizou uma iniciativa, durante a manhã desta terça-feira, junto às instalações/Sede da ARM-Águas Resíduos da Madeira, para a apresentação pública de um documento sobre os problemas do saneamento básico, vividos diariamente pelas populações desta freguesia.

Madeirenses subiram ao pódio em Portimão

A Madeira teve uma representação de grande nível no passado fim de semana no Kartódromo Internacional do Algarve (KIA), pois dos 10 madeirenses presentes, cerca de 10% do total de pilotos que participaram nesta prova, foram 5 as subidas ao pódio. Foram eles João Félix e Thiago Carvalhais na Micro Academy, Daniel Ferreira na Mini Max e João Dinis na Sénior Max e na DD2 Max. Entre os mais pequenos, da Micro Academy, como referimos, João Félix e Thiago Carvalhais a subirem à 2ª e 3ª posições finais, respetivamente, tido inclusive João Félix vencido a final 1 e Thiago Carvalhais a final 2. Contudo, na final, final 3 não conseguiram acabar nas duas primeiras posições para garantirem a vitória. Um resultado excelente de qualquer das maneiras. O Campeão da Madeira, Dilan Faria, não foi feliz na final 1, tendo ficado fora de prova devido a um toque de um adversário, terminando na 7ª posição, com Bernardo Sequeira em 9º, conseguindo todos os madeirenses ficarem dentro do Top 10.

Taxistas preocupados com “serviço ao consumidor”

Preocupações com o sector foram levadas ao Palácio de São Lourenço. Os profissionais do do táxi temem as possíveis consequências do fim da limitação do número de veículos TVDE a operar na Região Autónoma da Madeira e querem sensibilizar os decisores políticos nacionais para a necessidade de introduzir na lei mecanismos que corrijam os problemas que consideram existir no sector.

«20 Days in Mariupol» exibido pela primeira vez na Madeira

Vencedor do Óscar de melhor documentário, em 2024, “20 Days in Mariupol” (20 Dias em Mariupol), retrata o trabalho de uma equipa de jornalistas ucranianos da Associated Press (AP), retidos na cidade sitiada de Mariupol. Sendo os únicos repórteres internacionais que permanecem na cidade, captam o que mais tarde se tornarão imagens definidoras da guerra da Ucrânia com a Rússia: crianças moribundas, valas comuns, o bombardeamento de uma maternidade e muito mais.

BioBlitz decorre na Ponta de São Lourenço

A Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA), em parceria com a Câmara Municipal de Machico, desafia os amantes da natureza a participar no BioBlitz Ponta de São Lourenço@night, no próximo dia 20 de abril.

Neste evento, biólogos e equipa SPEA ajudarão na identificação das mais variadas espécies, ao longo da área inicial do conhecido percurso pedestre da Ponta de São Lourenço, no sábado, 20 de abril, entre as 17h30 e as 21h30. Esta atividade é gratuita, mas limitada a 50 participantes.

Adquira o Semanário Tribuna da Madeira em formato (PDF). Informação independente por apenas 2 €. assinaturas@tribunadamadeira.pt ou na loja online