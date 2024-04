Nas bancas a edição 1271 do Tribuna da Madeira

“Vontade desmedida de se manter agarrado ao poder”

Albuquerque acusado de “mentir aos madeirenses” para obter “dividendos eleitorais”. O presidente demissionário do Governo Regional “continua a vender promessas e a distribuir dinheiros públicos” pela Região Autónoma “como se estivesse no exercício pleno de funções”. A acusação parte do PS-M e de outros partidos da oposição representados na Assembleia Legislativa da Madeira, que veem no comportamento de Miguel Albuquerque uma “vontade desmedida de se manter agarrado ao poder”.



Montenegro ‘preferiu’ Cabo Verde

Vinda ao Congresso Regional do PSD era aguardada com alguma expectativa. Luís Montenegro não vem ao Congresso Regional do PSD, que se realiza amanhã e domingo no Funchal. O líder nacional do partido, actual primeiro-ministro, foi muito atacado na campanha para as Legislativas devido às suspeitas de corrupção na Madeira. Miguel Albuquerque chegou a dizer que não precisava do apoio de Lisboa.

PAN volta a perder em Tribunal para Joaquim José Sousa

O Plenário do Tribunal Constitucional confirma a justiça da ação apresentada por Joaquim José Sousa contra o PAN. O Plenário do Tribunal Constitucional confirma a justiça da ação apresentada por Joaquim José Sousa contra o PAN, o militante que, entretanto, saiu do Partido PESSOAS-ANIMAIS-NATUREZA, com acusações de falta de ética e democraticidade na atuação de Inês Sousa Real da CPN e de Mónica Freitas no partido.

De acordo com o comunicado enviado à redação, “o acórdão 265/2024 do Plenário do Tribunal Constitucional confirma a decisão do Acórdão 126/2024 e reconhece que a suspensão de Porta-voz do PAN Madeira e dos direitos de militante anunciados por Inês Sousa Real e confirmada pela Comissão Política Nacional (CPN) do partido são ilegais”. Dando assim razão a Joaquim José Sousa quando este afirmou sucessivamente que de modo arbitrário foi afastado do cargo para permitir a assinatura de um acordo entre o PAN e o PSD-M que era ilegal e lesivo dos interesses dos madeirenses.



Linha aérea prorrogada até Setembro

Concurso internacional está a ser contestado nos meios judiciais. A concessão da ligação aérea entre a Madeira e o Porto Santo é um ‘dossiê’ que se arrasta desde o final de 2021, ano em que o Governo da República lançou um novo concurso internacional que acabou contestado nos meios judiciais. Para a CDU-M, tambêm “não é aceitável que a nível de transportes marítimos de passageiros e mercadorias o serviço não esteja ajustado ao que melhor serve o Porto Santo”.



PSD/M “perdeu a vergonha e a noção”

O Partido Trabalhista Português, mandou um comunicado de imprensa, para chamar à atenção para “a falta de noção” do PSD Madeira. Raquel Coelho diz que o PSD/M perdeu a “vergonha e a noção”, relativamente, a Miguel Albuquerque e a Patrícia Dantas que foram alvo de manchetes nos jornais do continente, relativamente aos processos de corrupção em que estão envolvidos.

CMF apresenta prejuízo de 5 milhões

Os vereadores da Confiança, na reunião semanal de executivo, votaram contra a Prestação de Contas de 2023, na qual a Câmara Municipal do Funchal apresentou um prejuízo de 5,091 milhões de euros, ao mesmo tempo que bate o recorde de cobrança fiscal sobre os funchalenses, arrecadando 51M€ em impostos directos. Para além dos resultados líquidos se apresentarem negativos num ano com todas as condições para manter e melhorar a saúde financeira municipal, também os resultados operacionais desvendam um défice de 4 milhões de euros, o que deve ser motivo de preocupação no que diz respeito aos equilíbrios a médio prazo. Nesta prestação de contas, que foi aprovada apenas com os votos favoráveis do PSD, destacam-se ainda a redução do património líquido e o aumento do passivo total em 4,3M€, bem como a subida do endividamento municipal pelo segundo ano consecutivo, sendo que a auditoria às Demonstrações Financeiras mostra reservas e uma ênfase.

“Madeirenses sobrecarregados” com pesada carga fiscal

“Os madeirenses estão sobrecarregados com uma pesada carga fiscal por culpa do Governo Regional e da sua obsessão em amealhar receita”. Quem o afirma é o presidente do Grupo Parlamentar do PS-Madeira, que reage às notícias veiculadas na imprensa regional, dando conta dos recordes de receita fiscal que a Região arrecadou o ano passado. Isto, depois de, repetidas vezes, o PS ter vindo a propor a descida de impostos, mas a maioria parlamentar que sustenta o Executivo – composta pelo PSD, CDS e PAN – ter chumbado esta pretensão.

Bloco denuncia incumprimento do SESARAM

O deputado do Bloco de Esquerda Madeira esteve junto ao Hospital Dr. Nélio Mendonça, na manhã desta quarta-feira, onde denunciou uma situação de incumprimento do SESARAM para com alguns dos seus trabalhadores. Roberto Almada referiu que “foi criado um suplemento remuneratório a atribuir a todos os trabalhadores que tivessem praticado atos diretamente relacionados com doentes infetados pelo vírus da SARS-COV II”. O parlamentar bloquista explicou que estariam abrangidos trabalhadores de várias categorias profissionais, sobretudo aqueles que tivessem tido ação direta nas colheitas, no tratamento, no transporte de doentes infetados e nas visitas domiciliárias a esses mesmos doentes, durante e logo após o período da pandemia.

A “vaquinha engorda” à custa do Povo e das empresas

O Juntos Pelo Povo (JPP) pronunciou-se sobre o IVA na Região, em tom crítico ao Governo Regional da Madeira, comparando com os Açores. “Que o diga Miguel Albuquerque, exímio gastador do cofre público e fiel defensor de um IVA colonialista a 22%, enquanto aqui ao lado os nossos compatriotas açorianos pagam a generalidade dos produtos a 16%”, refere, em comunicado, Élvio Sousa.

Adquira o Semanário Tribuna da Madeira em formato (PDF). Informação independente por apenas 2 €. assinaturas@tribunadamadeira.pt ou na loja online