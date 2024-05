Nas bancas a edição 1273 do Tribuna da Madeira

‘BANDEIRAS’ DO PS SÃO “PRIORIDADES”

As opções dos eleitores a 26 de Maio, segundo Paulo Cafôfo, estão entre escolher um PSD-M a “cair de podre e preso a uma teia de interesses” ou um PS-M que tem “soluções” para “problemas que existem há demasiado tempo”. O partido defende “prioridades” para as mais variadas áreas da governação e garante que, se for Governo, tratará todos os municípios por igual independentemente da cor política.

COOPERATIVAS DE HABITAÇÃO “TOMADAS PELA GANÂNCIA DE LUCRAR MILHÕES”

O primeiro candidato da lista do Bloco de Esquerda (BE) às eleições regionais, Roberto Almada, abordou a questão da habitação em conferência realizada nesta quinta-feira.

“Há três dias vimos Miguel Albuquerque a inaugurar um empreendimento habitacional, construído por uma “cooperativa de habitação económica”. Tratam-se de vários apartamentos, de variadas tipologias, vendidos a preços exorbitantes e nada consentâneos com a natureza acessível das tais cooperativas de “habitação económica”. Colocar no mercado apartamentos, que deveriam ter um preço acessível, a cerca de 200 mil euros o T1, 350 mil euros o T2 e quase meio milhão de euros o T3, é gozar com todas aquelas pessoas que na nossa Região anseiam por uma habitação que, a estes preços proibitivos, não as podem adquirir”, aponta Almada. “O que vai acontecer é que este tipo de habitações, nada económicas, pelos vistos, vão ser adquiridas, na sua maior parte, por grandes investidores estrangeiros, e alguns regionais, com elevado poder de compra, para alojamento local ou apara arrendamento de luxo”, diz.

ARGUMENTAÇÃO TÉCNICA “DESASTROSA E LAMENTÁVEL”

Hernâni Correia, da Associação Social Democrata do Ambiente, Terra e Oceano, afirma que a utilização de maquinaria pesada para uma ação de limpeza de infestantes nas Ginjas “é desproporcional e de facto intrusiva”, que “não tem justificação a não ser no desejo de vingança e destruição

às ordens e comando de governantes que se julgam plenipotenciários”.

CAMINHO REAL EM INCURSÃO GASTRONÓMICA

A Associação do Caminho Real da Madeira, em parceria com a Confraria Enogastronómica da Madeira, promoverá, no próximo sábado, dia 4 de Maio, uma caminhada nas freguesias de São Jorge e do Arco de São Jorge, no concelho de Santana, onde será proporcionada aos participantes uma visita pela história gastronómica da localidade, passando por locais de produção, preparação e comercialização de bens alimentares.

PSP FISCALIZOU VIATURAS ‘TUNING’

A operação foi desencadeada na sequência de relatos de concentração de viaturas com o objetivo de efetuarem manobras de exibição

perigosas.

PLANO DE APOIO AO COMÉRCIO FOI CHUMBADO PELO PSD

A equipa da Confiança na Câmara Municipal do Funchal expressa o seu profundo lamento pela recente posição da maioria PSD em chumbar a proposta de Apoio ao Comércio apresentada na reunião de câmara desta semana, bem como pela decisão de encerrar o projecto “Viveiro de Lojas” instalado no Largo do Corpo Santo desde 2021. Os vereadores da Confiança afirmam tratar-se não apenas uma falta de visão estratégica do actual executivo, mas sobretudo um desrespeito pelo tecido empresarial da cidade do Funchal, nomeadamente os pequenos comerciantes, e que ficará no extenso cadastro da má gestão do PSD.

“NÃO SEJAMOS INGÉNUOS”

Presidente do Parlamento diz que a Madeira padece de “algumas maleitas” que atingem outras democracias.

PORTO MONIZ E SANTANA VOLTAM A TER “RESPOSTA PERMANENTE”

Oito centros de saúde da Região estão agora a funcionar durante as 24 horas do dia.

‘MADEIRA, A MAGIA DAS FLORES’

O cortejo alegórico da Festa da Flor está agendado este domingo.

