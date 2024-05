Nas bancas a edição 1274 do Tribuna da Madeira

PSD e CDS “Têm medo da fiscalização externa”

O Gabinete de Combate à corrupção foi chumbado três vezes pelo PSD. Élvio Sousa afirma que o JPP é o partido que “mais e melhor fiscaliza este governo”. Numa atividade realizada, esta quarta-feira, no Funchal, Élvio Sousa, líder do JPP e candidato a Presidente do Governo Regional, reconheceu que o combate à corrupção tem estado na agenda do JPP, desde que o movimento foi criado em 2009. “Temos pautado a nossa conduta pela apresentação de provas que consideramos absolutamente relevantes às autoridades e a verdade é que as denuncias que recebemos crescem de dia para dia. É sinal inequívoco de que o JPP é o partido que mais e melhor fiscaliza este governo, e o partido que teve, obrigatoriamente, que recorrer mais de 70 vezes a tribunal, para forçar a transparência governativa”, afirmou Élvio Sousa.

Corrupção e espectro político mais fragmentado

Eleições Regionais vão ocorrer em cenário muito particular. O PSD-M governou a Região Autónoma com maioria absoluta entre 1976 e 2015, 11 vitórias contundentes interrompidas em 2019, ano em que Miguel Albuquerque viu-se obrigado a juntar os três deputados do CDS aos 21 do PSD para obter maioria e formar um governo de coligação. Na equação para as Regionais de 26 de Maio vai entrar o caso de alegada corrupção e um espectro político mais fragmentado.

“Falta uma visão estratégica para o turismo”

O investigador e docente do ensino superior Diogo Goes, que tem sido uma voz proeminente na discussão sobre o papel da Cultura no desenvolvimento territorial, nomeadamente, nos territórios insulares, faz uma análise, em exclusivo ao Tribuna da Madeira, sobre as problemáticas que o setor da economia criativa enfrenta e a sua importância para a inovação em Turismo. A propósito da recente Aula Magna, proferida na Escola Superior Paulista de Direito [Brasil], dedicada ao “Compliance no Turismo na era da Hiperconectividade”, dirigida a estudantes de pós-graduação e em jeito de antevisão da palestra que irá proferir no Congresso Luso-Brasileiro de Gestão e Conformidade, que se realiza no Funchal nos próximo dias 22, 23 e 24 de maio, onde irá abordar os “Contributos da Cultura para Gestão Estratégica dos Destinos Insulares”, Diogo Goes enfatiza “a necessidade da adoção de políticas públicas que valorizem a Cultura como uma ferramenta de empoderamento social, fortalecendo os laços entre habitantes locais e turistas, promovendo a coesão dentro das comunidades e o desenvolvimento territorial”.

“O PSD agachou-se aos mesmos de sempre”

O CHEGA avança com concurso internacional para um ‘ferry’ entre a Madeira e o Continente. Francisco Gomes, que coordenou e subscreveu o projeto do CHEGA, observa que o afastamento da operação ‘ferry’ tem, por detrás “a influência negativa” que “certos interesses económicos” continuam a exercer na governação regional.

Madeira “sufocada” pelos “interesses” imobiliários e turísticos

As Jornadas Parlamentares Conjuntas do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda na Assembleia da República e da representação do Bloco de Esquerda na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira decorreram nos passados dias 6 e 7. O evento, que foi realizado pela primeira vez na Região Autónoma da Madeira, contou também com a presença da coordenadora nacional do Bloco, Mariana Mortágua. As Jornadas Parlamentares do Bloco começaram na Praia Formosa, tendo sido abordadas matérias ambientais e de corrupção. No local, afirmaram que deve ser “defendida dos interesses imobiliários e turísticos”, para pertencer ao povo madeirense.

Promessas em ‘gestão’

Oposição diz que Albuquerque está a ‘iludir’ os madeirenses”. O presidente demissionário do Governo Regional intensificou a agenda pública e tem deixado promessas para os próximos quatro anos, comportamento que está a gerar muitas críticas de partidos da oposição. Miguel Albuquerque é acusado de confundir a campanha eleitoral para as Eleições Regionais de 26 de Maio com a governação.

Creches “serão gratuitas” para todas as crianças

Paulo Cafôfo apontou, nesta segunda-feira, a Educação como uma prioridade central para o PS-Madeira, adiantando que, com um Governo Regional socialista, as creches “serão gratuitas para todas as crianças”.

No âmbito de uma visita efetuada ao Jardim de Infância do Patronato de São Pedro, no Funchal, o presidente do PS-M classificou a Educação como um investimento estratégico para a Região, apontando o objetivo de apoiar as famílias neste campo, nomeadamente com a gratuitidade das creches. “Isto é essencial, porque é nas idades mais novas que se começa a estimular o desenvolvimento e a capacitar as crianças”, referiu Paulo Cafôfo, dando conta que hoje em dia há pais que querem dar a melhor educação aos seus filhos mas não conseguem, por não poderem suportar o valor das creches.

Meios marítimos na recolha de sargaço

No final do ano passado começaram a dar à costa do arquipélago grandes quantidades de sargaço. Primeiro foi na praia do Porto Santo, depois em vários pontos da ilha da Madeira. As operações de limpeza realizadas pela APRAM já permitiram recolher 62 metros cúbicos de sargaço desde o início deste ano de 2024.

‘Guerra de Tachos’ na gestão cultural do Funchal

A equipa da Confiança na Câmara Municipal do Funchal condenou, nesta quinta-feira, a “guerra de tachos” em curso na autarquia funchalense, em particular na gestão cultural, que, segundo apontam, “tem prejudicado não só a programação cultural a apresentar aos funchalenses como também a igualdade de oportunidades oferecida aos agentes culturais”. Na reunião semanal do executivo, os vereadores da Confiança interrogaram a titular do pelouro da cultural sobre o facto do contrato, de cerca de 60 mil euros, para “prestação de serviços para a organização do funcionamento e definição da programação do centro cultural e de inovação do Funchal e de consultadoria na área da cultura da Cidade” ter terminado no passado dia 29 de Fevereiro. Todavia, o espaço continua a ser gerido pela mesma entidade externa ao município, sem que para o efeito tenha existido qualquer procedimento concursal, incorrendo numa situação de ilegalidade com a habitual falta de transparência que o PSD tem colocado na gestão dos recursos municipais. Adicionalmente, a autarquia tem recorrido a ajustes directos para contratações de entidades externas para curadoria e programação cultural.

