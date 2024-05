Nas bancas a edição 1275 do Tribuna da Madeira

“Há aqui um problema de redistribuição”

Taxa de pobreza na Madeira está muito acima da média nacional. A taxa de pobreza na Madeira “está quase 10 pontos percentuais acima da média nacional”, o que faz desta a região “com maior taxa de pobreza em Portugal”. Miguel Albuquerque desvalorizou os números, remetendo para a realidade das ilhas espanholas e italianas. O líder do PS-M diz que “não pode ser normal termos o Governo com os cofres cheios e os madeirenses com os bolsos vazios.”

“A Madeira é dos meus lugares favoritos”

Inger Klein Thorhauge é a comandante do ‘Queen Anne’, navio da Cunard que teve escala inaugural, esta semana, no Funchal. O acolhimento e a simpatia dos madeirenses é o que mais aprecia, assim como o fogo-de-artifício. A comandante afirma estar ansiosa para o espetáculo pirotécnico deste ano, deixando a garantia de que marcará presença.

Cafôfo quer “libertar a Região dos tentáculos do PSD”

Paulo Cafôfo salientou, esta quarta-feira, a necessidade de concretizar a mudança na Madeira, para “libertar a Região dos tentáculos do Governo do PSD”, apontando o PS como o único partido capaz de virar a página e com soluções para os problemas dos madeirenses.

Segunda derrota do PSD no caso das viagens de Calado

O líder e candidato do JPP à presidência do Governo Regional, Élvio Sousa, referiu, em comunicado, que o Tribunal Administrativo e Fiscal do Funchal não se ficou por uma sentença, veio a segunda a 29 de abril deste ano que condena a Câmara Municipal do Funchal, do PSD e CDS, a dar ao JPP todas as despesas das viagens luxuosas de Calado ao Reino Unido.

“Albuquerque é o novo jardinismo”

A candidatura do Bloco de Esquerda Madeira abriu a campanha, no passado dia 12, com um comício que contou com a presença da coordenadora nacional, Mariana Mortágua.

No seu discurso, o cabeça de lista do Bloco às eleições de 26 de maio condenou o uso de meios públicos na campanha do PSD/Madeira e disse que Miguel Albuquerque “anda numa roda viva a prometer dar agora os apoios que andou a recusar durante os mandatos anteriores”.

Francisco Gomes confronta Albuquerque com o uso de fundos europeus

Francisco Gomes, deputado madeirense do CHEGA na Assembleia da República, questionou Miguel Albuquerque sobre a aplicação que a Região tem feito do dinheiro que tem recebido por via dos fundos europeus, assim como sobre o estado de execução das verbas que têm sido enviadas para a Madeira por via do Programa de Recuperação e Resiliência (PRR), criado pela União Europeia para ajudar as empresas e as famílias na sequência da crise social e económica criada pela pandemia covid-19.

“Estamos disponíveis para nos sentarmos à mesa”

Albuquerque admite aumento de verbas públicas para o futebol profissional. Em 8 de Abril, há sensivelmente pouco mais de um mês, Miguel Albuquerque disse que a Lei que regula os apoios ao desporto iria manter-se “inalterada”. Garantiu o presidente demissionário do GR que não haveria reforço da comparticipação concedida a Nacional e Marítimo, mesmo que os clubes a militar na II Liga subissem ao principal escalão do futebol profissional em Portugal. As circunstâncias mudaram entretanto e agora, a pouco mais de 10 dias das Regionais, o recandidato à Quinta Vigia admite mudar a Lei que considerou definir os apoios com “critérios razoáveis”.

Fiscalização a embarcações na Madeira

Os elementos do Comando-local da Polícia Marítima do Funchal realizaram, entre 14 e 15 de maio, ações de fiscalização conjuntas com a Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM), dirigidas à verificação das condições de operação das estações de radiocomunicações a bordo de embarcações de pesca e marítimo-turísticas, nos portos e marinas da Madeira.

Taxa de esforço dispara em 2024

O Funchal apresenta a maior subida, sendo a cidade onde mais aumentou o custo do arrendamento no último ano. A percentagem do rendimento familiar necessária para enfrentar a compra ou o arrendamento de uma habitação aumentou no último ano em praticamente todas as capitais de distrito portuguesas, de acordo com a análise de dados realizada pelo idealista que verificou as taxas de esforço do primeiro trimestre de 2023 e 2024 para comprar e arrendar. O esforço exigido para arrendar uma casa em Portugal aumentou dez pontos percentuais (p.p.), passando de 71% no primeiro trimestre de 2023 a 81% no primeiro trimestre de 2024. Já na compra de casa, a taxa de esforço nacional aumentou 8 pontos, passando de 60% para 68% desde março de 2023.

