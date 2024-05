Nas bancas a edição 1276 do Tribuna da Madeira

Cafôfo quer acabar com o “medo”

Socialista diz que voto no PSD-M é forma de “continuar tudo na mesma”. O PS-M quer, no próximo domingo, a “oportunidade” que nunca teve em 48 anos para fazer a democracia “funcionar” na Madeira. Paulo Cafôfo, o candidato a presidente do Governo Regional, diz que “é hora de um virar de página” e “acabar com o discurso do medo”. “Se não estiverem contentes com a nossa governação, daqui a quatro anos podem escolher outro partido ou outros partidos para governar”, diz o socialista.

Albuquerque vê “excelente” evolução da Madeira

“Há pessoas que fazem milagres; quem faz milagres são Nosso Senhor e os santos, eu não sou Santo! Tenho de governar com responsabilidade”, afirmou Miguel Albuquerque no Dia do Empresário. O presidente do Governo Regional apontou no evento promovido pela Associação Comercial e Industrial do Funchal para o “quadro de recordes” que colocam a Economia num “patamar de excelência.”

Relações com a República “vão ser óptimas”

A reeleição de Miguel Albuquerque como presidente do Governo Regional garante “óptimas” relações com a República e, segundo o próprio presidente demissionário do executivo madeirense, também a resolução de dossiês pendentes com o Estado. A ida às urnas, que ocorre oito meses após as Legislativas de Setembro de 2023, surge na sequência da crise política desencadeada quando o líder do executivo de coligação PSD/CDS foi constituído arguido num processo por suspeitas de corrupção.

Conservatório oferece “oportunidade única”

O Conservatório – Escola das Artes da Madeira está a promover uma «masterclass» e um «workshop» de flauta transversal e de voz com duas jovens artistas portuguesas de destaque no panorama nacional e internacional. As acções formativas com Sónia Oliveira Pais e Joana Machado começaram ontem e prolongam-se amanhã (sábado), aberta a alunos, professores da instituição e demais interessados.

“A colaboração de longa data entre o Conservatório e a Associação Notas e Sinfonias Atlânticas (ANSA) / Orquestra Clássica da Madeira (OCM) e, mais recentemente, a parceria com a Associação de Jazz da Madeira Melro Preto, tem permitido que os jovens alunos do Conservatório tenham a possibilidade de conhecer e interagir com grandes músicos de renome nacional e internacional”, assinalou o Conservatório.

Autonomia reduzida a “bandeira de campanha”

O Governo Regional deve ter na “defesa e aprofundamento da Autonomia” um “desígnio e prioridade”. Quem o defende é Francisco Gomes, deputado madeirense do CHEGA na Assembleia da República, para quem esta não passa de uma “bandeira de campanha” que o Executivo madeirense “agita conforme lhe é conveniente”.

PS viabiliza inquérito à gestão da Santa Casa

O PS vai viabilizar a constituição de uma Comissão Parlamentar de inquérito (CPI) à gestão estratégica e financeira da Santa Casa de Misericórdia de Lisboa (SCML). A informação foi avançada pelo Expresso, no mesmo dia em que o Bloco de Esquerda (BE) entregou, na Assembleia da República (AR), um requerimento que tem em vista o escrutínio a gestão da Santa Casa no período entre 2011 e 2024. Os bloquistas querem ouvir os ex-provedores que passaram pela instituição nos últimos treze anos. Segundo o Público, o Chega entregou na AR um requerimento idêntico, mas só quer inquirir a gestão e conduta dos anteriores responsáveis da SCML durante o último Governo de António Costa.

JPP foi quem “mais apertou e fiscalizou” o Governo

O Juntos pelo Povo (JPP) foi na quarta-feira a Câmara de Lobos para recordar que é “o partido que mais apertou e fiscalizou” o Governo Regional (GR), o executivo de coligação PSD/CDS que, com o apoio do PAN, fez “empobrecer a classe trabalhadora”. Élvio Sousa, actual líder parlamentar do JPP na Assembleia Legislativa da Madeira (ALM) e cabeça-de-lista às eleições do próximo domingo, manifestou-se contra as “mordomias e os luxos de um governo amantizado pelos interesses pessoais”. “Há, de facto, muita matéria a expor publicamente, e que mostra a promiscuidade entre política e negócios”, afirmou o candidato um dia depois de ter estado no centro do Funchal a garantir que, com o JPP, “o ‘ferry’ vai atracar no Funchal”.

Açores com “alteração de paradigma”

O Governo Regional dos Açores, confrontado com as críticas do PS à operação de transporte marítimo de passageiros, reiterou na terça-feira que passou a haver uma “alteração de paradigma” no arquipélago. “Este Governo alterou o paradigma do transporte inter-ilhas, este governo apostou claramente e decididamente no transporte aéreo. Não vale a pena pensar que foi de maneira diferente, foi conscientemente”, afirmou Berta Cabral, a secretária do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas.

