Nas bancas a edição 1277 do Tribuna da Madeira

Albuquerque em nome da “estabilidade”

Irineu concluiu que acordo entre PS e JPP não teria “qualquer hipótese de sucesso”. O líder do PSD-M transmitiu ao representante da República haver acordo com o CDS e disponibilidade para formar governo, garantindo “aquilo que é necessário para a Madeira e para os madeirenses”. Paulo Cafôfo, o presidente do PS-M, ainda admitia, na terça-feira, a possibilidade de “uma solução governativa alternativa”.

Subsídio de Mobilidade muda em 2024

O Governo da República pretende rever o actual modelo de Subsídio Social de Mobilidade para as Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, anunciou, na terça-feira, o ministro da Habitação e das Infraestruturas na Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação da Assembleia da República. Miguel Pinto Luz comprometeu-se a apresentar, até 15 de Setembro, uma solução para o modelo que tem levado ao surgimento de várias fraudes, tanto nos Açores como na Madeira.

‘Festas da Sé’ dinamizam comércio local

As Festas da Sé de 2024, investimento municipal de 28 mil euros, decorrem de 31 de Maio a 9 de Junho. Na apresentação, realizada no Salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal, a presidente da CMF destacou o reforço da animação, algo que tem vindo a acontecer ano após ano, já que este ano serão 22 grupos, envolvendo 200 pessoas, num total de 38 actuações, sendo que a primazia, como explicou Cristina Pedra foi dada aos jovens, às associações e às bandas filarmónicas.



Riscos do uso excessivo das tecnologias

‘Influência das tecnologias no rendimento escolar dos Jovens’ esteve em debate na Assembleia Legislativa da Madeira. Os alunos do 3.º ciclo de 20 escolas madeirenses aprovaram, no passado dia 24, na edição XXIV do Parlamento Jovem Regional, uma recomendação que alerta para os riscos do uso excessivo das tecnologias. Sob o tema ‘Influência das tecnologias no rendimento escolar dos Jovens’, o debate, que aconteceu na Assembleia Legislativa da Madeira, motivou a reflexão sobre a evolução das tecnologias e a forma como são utilizadas na vida quotidiana, inclusive na escola.

“Não ficamos pelos discursos”

Francisco Gomes defende ferry e ligação aérea entre a Madeira e o Porto Santo na República. A ligação ‘ferry’ entre a Madeira e o continente e o lançamento de um concurso para a concessão da ligação aérea entre a Madeira e o Porto Santo serão debatidos hoje na Assembleia da República.

A discussão terá lugar na Comissão de Economia do parlamento nacional e resulta de dois projetos submetidos por Francisco Gomes, deputado madeirense do CHEGA, que também fará a apresentação e a defesa dos diplomas perante os restantes grupos parlamentares.

“Um líder que não une, não é líder!”

Alberto João Jardim, ex-presidente do Governo Regional da Madeira, manifestou-se sobre o resultado eleitoral destas eleições regionais, decorridas no passado dia 26. Num artigo publicado, a 28 de maio, na sua página no Facebook, com o título “E assim aqui chegámos…”, Jardim remata que não se “rende aos prevaricadores”. Segue-se a publicação: “Em 2012, quando começou a subversão organizada do que então era o PSD/Madeira – cumpliciada até pelo primeiro-ministro Coelho – lembro-me de ter alertado publicamente que a cultura centralista de Lisboa, reforçada por posições ganhas pela maçonaria nos maiores Partidos, tudo faria para “travar” a Autonomia Política conquistada pelo Povo Madeirense. É que as Autonomias Políticas dos Açores e da Madeira atrapalham a subjugação dos Portugueses de Portugal Continental aos “interesses” com sede em Lisboa. Aliás, “travar a Autonomia” foi até proposta do derrotado candidato a Secretário Geral do PS, escandalosamente o mais votado pelos seus “camaradas” cá do sítio. Desde 2012, infelizmente cumpriu-se o meu presságio.

“Os municípios sentem-se lesados”

O PS quer municípios com mais acesso aos fundos comunitários. O candidato do PS-Madeira às eleições europeias defendeu, nesta terça-feira, uma distribuição mais justa e uma maior facilidade no acesso dos municípios aos fundos comunitários. Numa ação de campanha promovida em Machico, Sérgio Gonçalves reuniu-se com o autarca local, Ricardo Franco, momento em que evidenciaram a importância de os municípios poderem ter um acesso direto aos fundos europeus, para, de forma mais ágil e localmente, poderem responder às necessidades das populações.



“O PSD-Madeira engana-se se pensa que fala pelo Chega”

Miguel Castro viu nas urnas uma “opinião concreta” sobre liderança de Albuquerque. Todos os cenários “estão ainda em cima da mesa” e a escolha do caminho do Chega não será “nunca do PSD-Madeira”. A garantia é de Miguel Castro, o líder regional do partido liderado a nível nacional por André Ventura, que na campanha colocou como condição para uma “aproximação” aos social-democratas a existência de “uma auditoria a todos os gastos públicos dos últimos anos” na Região Autónoma. Um dos objectivos, sublinhou a 23 de Maio, passava por saber a “história dos 900 milhões em obras inventadas”.

“Albuquerque e o PSD-M continuam a manter-se à tona”

O Bloco de Esquerda acusa CDS e CHEGA de mentirem ao madeirenses e aponta que a próxima legislatura afigura-se de “grande instabilidade governativa”, com forte possibilidade de voltarmos a eleições no próximo ano.

