Nas bancas a edição 1278 do Tribuna da Madeira

Miguel Albuquerque mantém no novo Governo Regional practicamente as mesmas caras do seu último elenco governativo, porque diz ser “fundamental, neste momento”, que o executivo “actue logo a partir do primeiro dia do exercício das suas funções”. Daí a necessidade de “ter secretários com experiência nos dossiers”.

A “grande mensagem” que os madeirenses deixaram nas eleições de 26 de Maio, segundo o presidente do Parlamento, José Manuel Rodrigues, foi que não querem “maiorias absolutas” mas “caminhos de entendimento”. Essa também é a expectativa de Miguel Albuquerque, que reconhece que tal “depende da vontade dos partidos” e de “maior diálogo no quadro parlamentar”. O ‘fiel da balança’ deverá ser o Chega.

Miguel Castro afiança que “muitas das decisões” vão depender do seu partido. A viabilização do Programa de Governo, com Miguel Albuquerque na presidência do executivo, “será complicado”. É o que diz o presidente do Chega-Madeira, partido cujo líder nacional afirmou, na campanha eleitoral para as Legislativas Regionais de 26 de Maio, que só admitia a hipótese depois de uma auditoria a “todos os gastos públicos” do Governo Regional nos últimos anos.



Porto Santo ganha mais uma bandeira azul

Foram hasteadas as quatro bandeiras azuis na Ilha do Porto Santo na presente época balnear, nomeadamente na Fontinha, Calheta, Ribeiro Salgado e Cabeço da Ponta. A praia da Fontinha é a praia da Região que mais vezes hasteou a Bandeira Azul, em 2024 a trigésima terceira vez. Este ano o Porto Santo possui mais uma praia com Bandeira Azul, a Praia da Calheta, totalizando as 4 praias galardoadas.



Aumento de casos de violência doméstica nos homens

A Associação Portuguesa de Apoio à Vítima divulga as Estatísticas APAV | Homens Adultos Vítimas de Violência Doméstica 2021-2023, com os dados que se referem aos processos de apoio desenvolvidos presencialmente, por telefone, e-mail e online, no período compreendido entre 2021 e 2023.

Apesar de a prevalência do crime de violência doméstica ser muito superior sobre as mulheres, os homens também são vítimas deste crime. Entre 2021 e 2023, a APAV registou um total de 2.598 homens adultos vítimas de violência doméstica, tendo-se verificado um aumento de 38,8% entre 2021 e 2023.

Polícia Municipal “é fundamental” para a segurança no Funchal

O governo regional está a fazer uma gestão incompetente das verbas da União Europeia que estão a transferidas para a Região ao abrigo do Programa de Recuperação e Resiliência (PRR). A opinião foi expressa por Francisco Gomes, deputado madeirense do CHEGA, numa audição realizada na Assembleia da República ao ministro da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, a quem exigiu disponibilidade para instaurar uma auditoria ao uso das verbas do PRR na Região. Para o parlamentar do CHEGA, o governo regional da Madeira tem usado a esmagadora maioria dos setecentos milhões do PRR para “obra pública de cariz eleitoralista”. Na sua perspectiva, tal situação não só contraria os objectivos do PRR, mas também representa mais um esforço da liderança do PSD-Madeira de alimentar as suas clientelas e a rede de interesses em que está envolvido há décadas.

Preços na habitação continuam a ‘escaldar’

Na Ilha da Madeira, em Maio deste ano, arrendar uma casa custa, em média, 1.650€. Uma subida de 17.86%, comparativamente com o mês passado.



PS lamenta atraso nas bolsas em São Martinho

No mês em que muitas das faculdades do país fazem a bênção das fitas dos seus estudantes finalistas, a Junta de Freguesia de São Martinho continua sem atribuir qualquer bolsa de estudo relativamente ao presente ano letivo.

Uma situação revelada agora pelo Grupo do PS de São Martinho que publicamente “lamenta esta inércia do executivo do PSD e que está a prejudicar seriamente a vida das famílias cujos filhos frequentam o ensino superior”, ainda mais quando o ano letivo está praticamente no final.

