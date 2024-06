Nas bancas a edição 1279 do Tribuna da Madeira

Estabilidade é questão de “responsabilidade”

PSD quer Orçamento aprovado até Julho e Oposição recusa “chantagem”. Um ‘chumbo’ do Programa do XV Governo Regional, que tomou posse há uma semana, implica a queda do executivo saído das Eleições Regionais de 26 de Maio. PSD e CDS têm apelado à “responsabilidade” dos partidos da Oposição, apontando para as consequências da não aprovação do Orçamento para 2024. Enquanto os social-democratas dizem ter “disponibilidade” para o diálogo, PS e JPP recusam a “chantagem”. Para o Chega, Miguel Albuquerque tem de estar fora da governação.

CHEGA faz aprovar ‘Ferry’ e ligação aérea com Porto Santo na Comissão de Economia

As propostas do CHEGA para uma ligação marítima de passageiros e carga rodada entre o continente e a Madeira e para um concurso internacional para a linha aérea entre a Madeira e o Porto Santo foram aprovadas pela Comissão de Economia da Assembleia da República. Os diplomas, assinados e apresentados por Francisco Gomes, parlamentar madeirense, receberam o apoio da maioria dos partidos presentes, garantindo, assim, a aprovação para serem discutidos no plenário, onde vão ser analisados por todos os deputados da nação. Em representação do CHEGA, também estiveram envolvidos na defesa das propostas os deputados Filipe Melo, Carlos Barbosa, Eduardo Teixeira e Miguel Arruda.

“Serei a voz da Madeira no Parlamento Europeu”

Sérgio Gonçalves apelou à população para que fosse às urnas, no dia 9 de junho, eleger os eurodeputados que a irão representar no Parlamento Europeu (PE). O apelo foi ouvido e Sérgio Gonçalves consegue o objetivo traçado: ser eleito. O eurodeputado madeirense será o único representante da Madeira nos próximos cinco anos. O socialista agradeceu a confiança em si depositada de todos os que contribuíram para a sua eleição, assegurando que irá assumir a defesa intransigente dos destinos da Região Autónoma da Madeira, assim como dar voz aos anseios dos madeirenses e porto-santenses. “Serei a verdadeira voz da Madeira no Parlamento Europeu. Serei o eurodeputado de toda a Madeira e de todos os madeirenses”, afirmou após a garantia dos resultados eleitorais.

GNR com formação em Suporte Básico de Vida

O Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM reconhece o empenho e o papel fundamental detido pelos Agentes de Proteção Civil, constituindo-se um elo crucial no apoio à população. Assim e em paralelo com as formações planeadas e asseguradas para os Bombeiros da RAM, o Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM implementou, no dia 04 de junho, um curso de Suporte Básico de Vida com Desfibrilhação Automática Externa para a Guarda Nacional Republicana, dotando-os com competências que permitam executar corretamente as manobras de suporte básico de vida com utilização de um DAE numa vítima em situação de paragem cardiorrespiratória.

´Melhor Terminal de Cruzeiros do Mundo´

A Madeira foi nomeada para o prémio de Melhor Terminal de Cruzeiros do Mundo em termos de Sustentabilidade. Os Portos da Madeira são a única infraestrutura portuária europeia a participar neste consórcio, que reúne 30 entidades parceiras de 12 países.

Funchal terá Polícia Municipal “após anos de boicotes do PSD”

Após anos de trabalho árduo e luta persistente pela equipa da Confiança, os vereadores vêem com agrado a intenção de implementação do Corpo de Polícia Municipal no Funchal como “solução para os problemas que assolam a cidade do Funchal”, após um recuo e mudança de posição por parte do actual executivo, que “sempre bloqueou essa pretensão”.

Segundo Miguel Silva Gouveia, “esta conquista, forçada pela realidade com um aumento preocupante de episódios de violência, pequena criminalidade, assaltos, vandalismo, desacatos, consumo de drogas e furtos, marca uma vitória significativa das propostas da Confiança sobre os sistemáticos boicotes do PSD, que durante anos atrasaram esta medida que se considera essencial para a segurança e bem-estar dos funchalenses”.

Investimento na habitação no Caniço

O Secretário Regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino, esteve presente no 19º aniversário da Elevação do Caniço a Cidade. Na ocasião, exortou os órgãos de poder local a “conjugarem esforços com o Governo Regional, na batalha comum de aprofundar a autonomia”, referindo-se à necessária revisão da Lei das Finanças Locais.

PSD-M disponível para as propostas da oposição

“É assim a democracia”, disse Jaime Filipe Ramos, o líder parlamentar do partido.

